Alen Omic pone rumbo a Málaga para seguir creciendo

Llega en calidad de cedido hasta final de campaña.

Se venía especulando mucho a cerca de éste movimiento los últimos días, y ahora ya es oficial, Alen Omic llegará al Unicaja de Málaga en calidad de cedido desde el Anadolu Efes.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak Unicaja Malaga takımında ter dökecek olan Alen Omić'e başarılı bir sezon dileriz! pic.twitter.com/yBxyPqdIA9 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 15 de enero de 2017

De esta manera, Joan Plaza consigue apuntalar un puesto con el que no estaba del todo cómodo y el esloveno ha sido el elegido. Omic no estaba contando con minutos en Estambul, y no contaba con la confianza de Velimir Perasovic; en Málaga si creen en las posibilidades de un jugador que la pasada temporada sorprendió en Gran Canaria.

Omic (24 años, 2.16 m) es un pívot móvil, rápido y correoso; habilidades que le distinguen de su nuevo compañero: Dejan Musli; además es inteligente en las continuaciones del pick&roll y un jugador rocoso a nivel defensivo. Su perfil es mucho más parecido al de NDiaye, que parece el señalado por Joan Plaza, el pívot senegalés no ha rendido al nivel esperado, y no termina de adaptarse al juego que le exige Plaza.

Para el esloveno, Málaga es una oportunidad perfecta para redimirse, para volver a conseguir confianza en su juego y demostrar de lo que es capaz. Ayer mismo el propio Omic hablaba y decía lo siguiente sobre el interés de Unicaja sobre él: “Los rumores dicen que puedo ir allí hasta el final de temporada como cedido. Si esto pasa, tiene que ser este mes, de lo contrario me quedaré en Turquía hasta el final de temporada. Ya veremos lo que pasa. Tengo que seguir entrenando y esperar la oportunidad”.

Así ha sucedido y el joven pívot esloveno ya es, oficialmente, nuevo jugador del Unicaja de Málaga hasta final de la presente campaña.