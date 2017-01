ANÁLISIS: Balance de la primera vuelta de la Liga Endesa equipo por equipo (I)

Nuestros colaboradores analizan lo mejor y lo peor de cada equipo en la primera vuelta de la competición

Arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa 2016-17. Se acerca la Copa del Rey y pronto llegará la dura lucha por entrar en Playoff o por evitar los puestos de descenso.

Nuestros colaboradores analizan, equipo a equipo, lo más destacado de la primera vuelta. Lo mejor y lo peor de cada equipo y ponen la mirada en lo que se puede esperar de cada equipo en la segunda vuelta.

En esta primera entrega os dejamos con los análisis de los equipos que no se clasificaron para la Copa del Rey:

9º RETABET BILBAO BASKET (7-9)

Scott Bamforth celebrando un triple en Miribilla. Foto: Luis Fernando Boo

LO MEJOR:

Scott Bamforth: El de Albuquerque es sin duda el mejor fichaje de éste verano para los Hombres de Negro, y su inicio de competición fue realmente asombroso. Cierto es que tanto protagonismo, y el exceso de focos sobre su figura, han hecho que las defensas rivales aumenten la presión sobre el menudo escolta americano, que está pecando de irregularidad en los últimos partidos.

El inicio de competición: Sin duda, el momento más brillante de la primera vuelta bilbaína llegó en el inicio. Un 4-0 que hacía soñar a muchos, y que puede haber sido una pequeña losa a la postre. El equipo disfrutaba y asombraba en los inicios de la competición doméstica, y junto con Iberostar Tenerife marcaba la sorpresa del estreno liguero.

LO PEOR:

Las pérdidas de balón: Uno de los grandes males de los Hombres de Negro a día de hoy, el RETAbet Bilbao Basket es el equipo que más balones pierde de toda la Liga Endesa tras la primera vuelta. Una rémora que está costando muchos disgustos a los de Carles Durán. El equipo trata de jugar más rápido que la pasada campaña, pero aún no ha conseguido reducir el número de pérdidas.

Las desconexiones: Otro de los grandes males del conjunto bilbaíno, y que está generando un cierto desasosiego tanto en la grada de Miribilla como en el seno del equipo. El RETAbet Bilbao Basket no está consiguiendo ser regular en su juego, y sin regularidad en la Liga Endesa las desconexiones se pagan caras. Derrotas como la del Betis Energía Plus en Miribilla, han dolido mucho a un equipo que parece ansioso e infeliz sobre la cancha.

Doncic tapona a Mumbrú (Foto: Luis Fernando Boo).

¿Y AHORA QUE?

En busca de la felicidad: Bien dice Álex Mumbrú, una y otra vez, aquello de “Ni con el 4-0 éramos tan buenos, ni ahora tan malos.” Sin embargo, las derrotas están pesando en el seno de los Hombres de Negro, que no se divierten sobre el parquet y están sufriendo para sacar adelante el juego que les hizo disfrutar. Sin duda, volver a los orígenes, ganar en confianza y reencontrarse con el buen juego, deben ser los objetivos del RETAbet Bilbao Basket; si lo consiguen, los resultados caerán por su propio peso.

Por Íñigo Doñabeitia

10º MONTAKIT FUENLABRADA (7-9)

Rolands Smits (Foto: Carlos González)

LO MEJOR

Rolands Smits y el banquillo.

Quizás personalizar en el letón sea algo contraproducente porque precisamente la mejor noticia para este Fuenlabrada en la 2016/17 ha sido el paso adelante que ha dado prácticamente toda la segunda unidad. Hasta su lesión, Llorca había mejorado de manera ostensible sus prestaciones del pasado curso (de 1,7 a 6 de valoración en Liga y 6,1 puntos y 8,3 de valoración en Eurocup), Cruz ha ido afianzándose como una garantía en la anotación (8,5 puntos por partido en ACB y 9,8 en Eurocup) y Diagné se ha confirmado como una referencia en la pintura (por encima de los 12 de valoración tanto en ACB como en Eurocup). Pero probablemente sea Rolands Smits el que mejor representa ese paso adelante, habiéndose ganado minutos (ya ha jugado 300 minutos en la primera vuelta, por los 386 que disputó durante toda la temporada pasada), tiros e importancia en el juego fuenlabreño desde un rol de sustituto del que es, a priori, el anotador más consistente de todo el equipo, Ivan Paunic. Las cualidades físico-técnicas del letón, capaz de postear, de jugar puntualmente por encima del aro, correr pista y tirar desde las esquinas por fin han empezado a producir números reales, tangibles. Cuspinera encontró que al '3' le venían realmente bien los minutos compartidos con Ian O'Leary, que aterrizó en Fuenlabrada con dudas después de una trayectoria descendente en Gran Canaria y que también se asentó en la rotacion gracias a su capacidad para intercambiar roles con Smits. A partir de esta sociedad ambos jugadores han construido roles sólidos y necesarios en la rotación: el letón anota por encima de 7 puntos en Liga Endesa de media y casi 10 en Eurocup; y el norteamericano con pasaporte irlandés se queda en 5 puntos por partido en liga y casi 8 (9,5 de valoración) en Eurocup.

Las 7 victorias en Liga y la solidez en el Fernando Martín.

Con todo lo mal que entró Fuenlabrada en Liga este año, el conjunto madrileño solo ha concedido cuatro derrotas en el Fernando Martín en el campeonato doméstico ante cuatro rivales de entidad (Unicaja, Baskonia, Bilbao y Barcelona) y aún no conoce lo que es perder como local en Eurocup. Esa solidez en casa, donde llegó a enlazar, entre Liga Endesa y Eurocup, hasta 7 victorias de forma consecutiva es una de las principales culpables de que el conjunto madrileño pueda acabar la primera vuelta con una mayor tranquilidad de la que su arranque hacía pensar. Los de Cuspinera cerraron un gran mes de diciembre en el que perdieron solo 2 partidos de los 6 que disputaron, con 3 victorias consecutivas en la competición doméstica, una de ellas en territorio sevillano en una de las 3 victorias que Fuenlabrada ha cosechado este año más allá del Fernando Martín en territorios, eso sí, claves para la salvación: la mencionada Sevilla, Santiago y Badalona. Probablemente esas 3 victorias y las 7 que suman en Liga sean las mejores noticias para la segunda vuelta de los madrileños.

Popovic supera una ayuda de Sokolov.

LO PEOR

David Wear (y los problemas de Popovic y Sekulic).

Este verano, Fuenlabrada cerraba una plantilla en su mayoría continuista respecto a la del pasado curso, con algunos cambios en, sobre todo, posiciones interiores y de dirección. En ambos aspectos iban a tener este curso peso específico dos nombres propios: Popovic y Sekulic. Ambos con 34 años, garantizaban unos pros muy claros (experiencia, poso y talento anotador) y unos contras peligrosos (esta físico). Por el momento, la afición fuenlabreña solo se ha podido quedar con la cara más amarga: hasta el momento, tanto Popovic como Sekulic solo han podido disputar 16 de los 27 partidos que Fuenlabrada ha disputado. El primero, con poco más de 20 minutos de partido de media y el segundo, con apenas 18. Otro que atravesó problemas fisicos en noviembre fue David Wear, ala-pívot que, aún con esas dos semanas en blanco, no ha terminado de dar el paso adelante que de su renovación se esperaba. El norteamericano está, a sus 26 años en plena edad de progresión, con una plantilla y técnico que conoce y con plenos derechos en el puesto de '4' titular. En sus números, sin embargo, no se observa ese paso adelante: tras unos promedios de 7,7 puntos, 3,5 rebotes y 6,5 de valoración con los que cerraba el pasado curso, sus números esta campaña retroceden a los 6,5 puntos para 4,4 de valoración de media y unos guarismos similares en competición europea (4,7 de valoración). Junto al norteamericano, Hakanson supondria hasta el momento la otra pequeña decepción de la plantilla fuenlabreña: el base se queda por el momento en 6,6 puntos para menos de 6 de valoración de media, números que se alejan de aquellos casi 11 puntos por partido con los que brilló en Sevilla el pasado curso.

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

La irregularidad física y mental.

Dos variables han sido las que principalmente han privado al conjunto madrileño de superar la primera vuelta con algo más de holgura respecto a los puestos de peligro en la tabla. La primera de ellas ha sido una en la que ellos tienen poco a nada de control: las lesiones. De largo y de corto plazo, pocos son los nombres de la plantilla naranja que se han librado de algún contratiempo físico. Cruz y Sekulic aterrizaban en Fuenlabrada con sendos problemas. El primero ha podido recuperarse disputando minutos de juego, mientras que, para paliar los dos meses que el segundo estuvo alejado de los parqués, la dirección deportiva tuvo que echar mano de Xavi Rey. Después llegó la lesión de Llorca para lo que resta de temporada y los diferentes problemas en tobillos y espalda de Diagné y la reciente rotura en el sóleo de Marko Popovic, que ya había acumulado semanas atrás otro mes sin apenas minutos. En todos estos problemas físicos, como decía, Fuenlabrada solo tiene una parte pequeña de control. El aspecto mental, sin embargo, es el que también alejó a Fuenlabrada de competir varios partidos en el arranque, llevándole a un complicado balance de 1-5 que le dejó colista en la jornada 6 de Liga Endesa, y el que ha provocado también algunas de las peores actuaciones que se le recuerdan a Fuenlabrada en las últimas campañas en los desplazamientos a Gran Canaria y Tenerife, principalmente, y en algún otro como el de Vilnius o el de esta misma semana a Krasnodar. Derrotas que no tratan tanto de problemas aíslados como de desconexiones mentales desconcertantes que, aunque puntuales, se han venido repitiendo durante el curso, sobre todo al principio del mismo.

¿Y AHORA QUÉ?

Los buenos resultados conseguidos por el conjunto madrileño a partir de la segunda mitad de esta primera vuelta le permiten ahora afrontar la segunda con algo más de holgura. Si Fuenlabrada repite este ritmo de victorias durante los segundos 16 partidos, superará el objetivo de la salvación sin demasiado suspense. Lo que parece que se terminará de dilucidar si las miras de los de Cuspinera se quedan en la salvación o pueden situarse por encima será su estancia en Eurocup. A esas 7 victorias en Liga, Fuenlabrada suma otras 5, todas en casa, en Eurocup. Un total de 12 victorias en estos primeros 3 meses de competición que inevitablemente hacen pensar que, sin esa competición entre semana, la Copa del Rey hubiera sido un objetivo factible. Con la segunda vuelta del Top 16 por disputar, Fuenlabrada se sitúa a día de hoy en un triple empate con los otros 2 equipos españoles (Murcia y Gran Canaria) que conforman el grupo E. Su derrota esta misma semana ante Lokomotiv Kuban ha dejado al conjunto ruso con pie y medio en la siguiente ronda y a los madrileños en una situación similar a la que ya libraron en la primera fase de Eurocup, donde terminaron en segundo puesto con un balance del 50% (4-4) después de ganar todos los partidos de casa y perder todos los desplazamientos. Para esa segunda vuelta solo afronta un partido fuera, en el Insular de Gran Canaria. Queda por ver si, aferrándose a ese imbatibilidad local pueden volver a pasar de ronda o si, ya fuera de Eurocup, les queda un camino más libre para intentar pelear puestos nobles en Liga.

Por Iván Carrascal

11º REAL BETIS ENERGÍA PLUS (7-9)

Tabak durante un tiempo muerto (ACB Photo / B. Pérez)

LO MEJOR:

Los resultados: Sin ninguna duda. Ha sacado siete victorias en 16 partidos cuando por juego el equipo parecía condenado a sufrir muchísimo a lo largo de la temporada. Hace 5 jornadas el equipo rozaba el descenso; este fin se semana luchaba por entrar en la Copa. Tiene la permanencia casi sellada (vistos los precedentes, con 11 victorias sobra) y si mantiene el margen de mejora de los últimos partidos, tiene alguna remota opción de Playoffs si enmienda errores como perder en casa ante Manresa.



Tabak. Ha sido criticado y cuestionado, con argumentos, tras un bache en el que el equipo parecía noqueado y a la deriva. Sin embargo, el técnico croata ha terminado por demostrar lo que en las ruedas de prensa no se veía. Ha adaptado a un equipo muy pobre en defensa para competir y ganar partidos, y la llegada de Mahalbasic le dio la razón en las carencias a la hora de fichar. Siempre ha puesto los pies sobre la tierra, ha sido claro con la afición y su plantilla. Y nunca se ha escondido. Que el Real Betis Energía Plus haya tenido opciones coperas (decorosas, sí) tiene mucho de Tabak detrás.

Borg pasa el balón ante el acoso de Chery (Foto: Luis Fernando Boo).



LO PEOR: La dirección de juego. Raro es el partido en que el equipo no tiene un déficit de casi la mitad de asistencias que su rival. Desde el análisis de pretemporada se advirtió como un punto débil y ha sido un lastre durante la primera vuelta. Durante muchos partidos ha sido difícil involucrar a todos los jugadores en los ataques. Ha sido el talento ofensivo de la plantilla (Nachbar, Lockett, Stojanovski, Mahalbasic, Radicevic, etc.) lo que ha paliado esta situación en diversas ocasiones, pero la ausencia de un director de juego ha sido una rémora que ha desquiciado durante fases de la temporada.



Kenny Chery. En consonancia con lo anterior, la figura de Chery ha sido la nota con más inconvenientes del plantel. Es un buen anotador, pero es incapaz de producir espacios salvo que sea para él. Y eso, en un base, repercute a todo el equipo. Cierto es que no venía con vitola de ser un buen pasador, pero la ACB requiere más que un base con muchos puntos en sus manos, pero no determinantes. El fugaz paso de Luka Zoric (¡fue MVP de la Jornada 1!) ha sido otra nota realmente negativa en la trayectoria de esta primera mitad del curso. El pívot croata se apagó por sí mismo y abandonó la disciplina bética/cajista por razones personales. ¿Y AHORA QUÉ? Se presentan dos vías: la de aquel equipo muerto incapaz de competir con cualquier equipo o la de la misma escuadra capaz de ganar al líder y dos equipos de competición europea. Probablemente ni sea el Dr. Jekyll ni el Sr. Hyde. Tendrá algo de todo porque siempre es uno, que diría Heráclito. Si mantiene la línea ascendente certificará la permanencia con holgura, objetivo en aquel verano tan movido, y podrá pensar en un hipotético (muy hipotético) algo más. En cualquier caso, sólo un descalabro en la segunda mitad de la temporada evitará que la temporada no finalice con un éxito deportivo. Mejor no tentar a la suerte.

Por Daniel Moya

12º TECNYCONTA ZARAGOZA (6-10)

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

LO MEJOR

El juego interior: Si ya se intuía como una de las armas más poderosas que iba a tener esta temporada Tecnyconta Zaragoza, ciertamente se puede decir que la respuesta de sus principales jugadores ha sido fantástica. Primero fue Isaac Fotu. El neozelandés, quien se antojaba vital en los esquemas de Casadevall, empezó como un torbellino los cuatro primeros partidos, promediando 19 de valoración.

Luego tomó el testigo Stevan Jelovac quien fue elegido MVP del mes de Noviembre gracias a sus impresionantes 23.7 puntos y 6.7 rebotes, con un magnífico 63% en tiros de campo.

Y por último Henk Norel, quien acumula un par de dobles-dobles seguidos y está ejerciendo de líder en ambas partes de la cancha.

Factor cancha: Cinco de las seis victorias que llevan los aragoneses esta temporada en la liga Endesa han sido conseguidas como locales. Y lo cierto es que parece que el equipo se encuentra más a gusto jugando bajo el calor de su afición. Seguir manteniendo ese ritmo de victorias locales sería fundamental para mantener viva la esperanza de alcanzar los playoffs.

LO PEOR

Desconcentración y pérdidas de balón: Un detalle importante que en ocasiones lastra a Tecnyconta Zaragoza está siendo la desconcentración en defensa y la precipitación en ataque. Especialmente en situaciones de segundo y tercer cuarto, el equipo sufre para defender situaciones concretas de bloqueo y continuación, así como ajustes y rotaciones defensivas.

En ataque, muchas veces por ansiedad y otras por falta de entendimiento, el conjunto maño se ve inmerso en una vorágine de pérdidas realmente preocupantes y que a buen seguro Andreu Casadevall trabajará para mejorar.

Filip Kraljevic… y los jóvenes: El interior croata no está aportando lo que se esperaba de él cuando se incorporó a principio de temporada. No ha estado a la altura y su labor defensiva y de intimidación no se ha visto mucho por el Príncipe Felipe.

Por otro lado, aunque es cierto que hay que tener mucha paciencia con estos chicos, ni Sergi García ni Jonathan Barreiro han demostrado en las oportunidades recibidas, especialmente el primero, estar al nivel. Pero Tecnyconta confía en su evolución y a bien seguro que acabarán siendo importantes.

¿Y AHORA QUÉ?

A seguir trabajando. Tecnyconta se encuentra sumido en un pequeño bajón de juego y resultados en el último mes que les han alejado del octavo puesto. Es cierto que las lesiones han perjudicado al equipo y que se adolece de tiro exterior, a pesar de tener buenos lanzadores.

Pero no debe ser una excusa. Conseguir ser más regulares y sacar victorias fuera de casa sería de vital importancia. Hay suficiente plantilla como para competir y luchar por llegar a playoffs, pero la verdad es que se debe mejorar el juego colectivo así como conseguir arreglar esas desconexiones, especialmente defensivas. Quizás algún refuerzo impulse al equipo a dar un pequeño paso más.

Por Alberto Carrascosa

13º UCAM MURCIA (5-11)

Campazzo en acción defensiva ( ACB Photo/Á. Pérez )

LO MEJOR

Tras el peor inicio liguero del equipo desde 2.011, lo único que puede destacarse a nivel colectivo el pase al top 16 en Eurocup, hito histórico por cierto, aunque la mala racha liguera enturbia este importante logro. Dar la cara en Europa, lo mejor de UCAM en lo que llevamos de temporada.

A nivel individual, lo mejor del equipo universitario en estos meses ha sido el espectáculo que propone cada jornada Facundo Campazzo, ya no sólo sus números que también son importantes, sino el ritmo y la magia que despliega en cada partido.

LO PEOR

Los fichajes en el banquillo, sea por las razones que sean, los fichajes no acaban de dar un paso adelante. El quinteto llamémoslo “ideal” de los murcianos ha estado compuesto en la primera vuelta por Campazzo, Benite, Rojas, Antelo/Radovic y Faverani. Todos jugadores que ya estaban el año pasado, Baron sí se ha convertido en un jugador importante en la rotación, titular en los últimos partidos compartiendo minutos con Benite. Delía cumple, pero en los dos partidos que ha faltado Faverani se ha visto que no está aún preparado para ser una referencia interior. Soko apunta maneras, pero las lesiones no le han dejado demostrar mucho, y por último Pocius parece que en el final de la primera vuelta empieza a entrar en el equipo.

La pérdida de ilusión, la mala marcha en liga ha ensombrecido las luces de lo que podría haber sido una gran temporada para el club. Estar tan lejos de la clasificación para la Copa ha sido un golpe duro para los aficionados que la Eurocup no compensa. La salida de Faverani posiblemente sea el golpe definitivo para rematar la ilusión y que el aficionado vea esta temporada como una temporada de transición en lugar de crecimiento como se esperaba.

¿Y AHORA QUÉ?

Sólo una espectacular remontada en la segunda vuelta podría hacer que el equipo se acercara a la clasificación de la pasada campaña, y lo cierto es que el equipo no se ha reforzado precisamente este invierno. Descartado un papel liguero más allá de no pasar apuros, todas las esperanzas están ahora en Eurocup, dónde a pesar de la última derrota en Gran Canaria (lo cierto es que una victoria hubiera puesto a los murcianos con un pie en cuartos) sigue estando muy vivo, dependiendo de sí mismo si gana los partidos en casa.

Por Daniel Ortiz

14º MOVISTAR ESTUDIANTES (5-11)

Edwin Jackson buscando un espacio ante la defensa de Rojas. Foto: ACB Photo

LO MEJOR

Edwin Jackson: El nivel del escolta francés en la primera vuelta de la competición ha sido sencillamente espectacular. Anotador con rachas de absoluta locura, esa era la etiqueta con la que llegaba a la capital para jugar en el Estudiantes. Premisas esperanzadoras que solo se veían resentidas por la regularidad inexistente en pasadas etapas de Jackson. Sin embargo, en Madrid se ha puesto las pilas, y a día de hoy, lleva el timón en el proyecto colegial con sus 21.7 puntos de media por partido.

Imagen de unidad: Es cierto que la temporada está siendo discreta para el Estudiantes. 5 victorias por 11 derrotas no es un balance que se pueda considerar positivo, pero la manera en la que se ha conseguido sÍ lo es.

Si hay algo que diferencia a este Estudiantes del año pasado es su unidad, esa imagen de equipo capaz de pelear cualquier partido, y con momentos de brillantez. Salva Maldonado ha reconducido un proyecto hundido que vuelve a ver la luz del Sol.

LO PEOR

Dependencia de Jackson Si bien es un punto a favor tener un jugador de muñeca caliente como Jackson, no lo es que sus compañeros no se unan en su causa anotadora. La eficiencia en ataque del conjunto madrileño pasa única y exclusivamente por las canastas del francés, lo que supone un grave problema para Maldonado.

Jackson está rindiendo a gran nivel, pero necesita ayuda para que las cosas funciones como es debido en el Estudiantes.

Juego Interior: Una plantilla remodelada de los pies a la cabeza en verano, rellenó los cupos de interiores con jugadores experimentados como Traoré o Savané, quiénes a pesar de mostrar un nivel aceptable, necesitan dar un paso adelante en ataque.

La producción ofensiva se ve mermada en la pintura. Movistar Estudiantes no tiene un interior capaz de fabricarse canastas con regularidad en la ofensiva, por lo que las defensas rivales tienen una facilidad mayor a la hora de cubrir su zona.

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

¿Y AHORA QUÉ?

Ahora toca pensar en alejarse lo máximo posible de la zona baja. Es complicado pensar en unos hipotéticos playoffs, pero cuanto más cerca se queden los madrileños de la zona alta mejor. El fantasma del descenso todavía acosa a los colegiales, y es necesario reubicar el trabajo de la primera vuelta en una segunda con algún triunfo más.

Por Pedro San Miguel

15º DIVINA SEGUROS JOVENTUT (4-11)

Albert Sàbat (Foto: Meritxell Cerezo)

LO MEJOR:

Albert Sàbat y Jerome Jordan: El base se ha echado el equipo a las espaldas en dos de las cuatro victorias de su equipo y, gracias a él, se podría decir que la Penya puede seguir peleando por la salvación. Sus actuaciones en las dos primeras victorias frente a ICL Manresa y Unicaja Málaga fueron brillantes, acumulando 40 puntos y 44 de valoración. Teniendo en cuenta sus limitaciones físicas, está dirigiendo al equipo de manera notable, aunque haya bajado sus prestaciones en los últimos partidos. En cuanto a Jerome Jordan, su llegada fue un revulsivo: pese a no llegar en una forma física óptima, poco ha tardado el pívot en amoldarse al equipo que dirige Ocampo y, al igual que Sàbat, ha sido clave en las otras dos victorias del club verdinegro (ante Valencia Basket y Tecnyconta Zaragoza).

Compite contra los grandes: Vencer a Unicaja Málaga y a Valencia Basket nunca es fácil, pero Divina Seguros Joventut lo consiguió. Aun así. no se queda ahí el asunto: Baskonia estuvo a punto de ser la primera víctima del curso. Como ya ocurriera hace algunas campañas, la Penya ha querido ser el "matagigantes", pero en los últimos minutos no ha podido sentenciar. Contra el propio Baskonia, perdió de 7, pero ante los cabezas de serie la diferencia fue aún menor: de 5 contra Iberostar Tenerife, de 2 contra FC Barcelona Lassa y recientemente de 3 contra el Real Madrid.

LO PEOR:

Los fichajes de verano: Vasiliauskas, Lapornik, Gielo y Stutz. Entre los cuatro promedian menos de 21 puntos por partido, números escasos para cuatro nuevos fichajes de rotación. De hecho, uno ya no está en el roster, Vasiliauksas, quien en 12 partidos promedió 2 de valoración, y Stutz ha sido cuestionado en más de una ocasión. Tras ver la primera vuelta, ya se sabe qué pueden ofrecer a nivel ofensivo y defensivo, pero siempre se espera más de ellos, sobre todo del pívot americano. El único que salva los muebles -¡y de qué manera!- es Bogdanovic, que retornó a Badalona y está cumpliendo las expectativas: es el máximo anotador del equipo (11.7) y uno de los jugadores más importantes en el vestuario.

La mentalidad: Está claro que no son el mejor equipo a nivel técnico, pero saben hacerlo muy bien, tal y como han demostrado ante los grandes de la Liga Endesa. Lo que sucede es que, como comentó Ocampo tras una derrota en casa, "parece que íbamos perdiendo de 20, y realmente perdíamos de 5". Esa mentalidad es difícil de cambiar, pero no imposible, y por ahí también pasan las opciones de la Penya por salvarse.

¿Y AHORA QUÉ?

El tópico de "seguir trabajando" está ya caduco. En este caso, deben encontrar un base de garantías que acompañe a Sàbat -Terry Smith es el elegido y está en proceso de adaptación- y debe trabajar y edificar con lo que ya saben hacer bien. Seguir combinando la veteranía y experiencia de Vidal y Bogdanovic con las ganas y la presencia en zona de Jordan, y los destellos técnicos de Sàbat y Abalde. Además, deben ir creyendo ellos mismos, y con la aportación de todos, en que puede salir cara en muchos de los partidos perdidos en los últimos minutos.

Por Borja Revert

16º RIO NATURA MONBUS (4-12)

Pustovyi anotó la canasta ganadora (Foto: Imquality - Javier Bernal)

LO MEJOR :

Artem Pustovyi: el ucraniano partía como último jugador del roster interior gallego, incluso por detrás del checo Adam Pechaceck. La torre del cuadro gallego (2,18 metros) se ha convertido en los últimos partidos en el principal argumento tanto ofensivo como defensivo de su equipo, y titular indiscutible del cuadro de Moncho Fernández. Ha desplazado a jugadores que en principio eran más importantes en la rotación como Shayne Whittington o el propio Rosco Allen, muy irregulares en el último tercio de la competición.

La no dependencia de un jugador: el cuadro compostelano, fiel a la filosofía de su entrenador y donde el juego de circulación prima sobre cualquier concepto ofensivo, ha cimentado sus victorias en la aportación de varios jugadores y no en uno o dos como solía ser habitual en otras temporadas. Jugadores como Whittington, Rosco Allen, McConnell, Dulkys o Pustovyi suelen aportar de forma bastante regular la mayoría de puntos del equipo, lo que hace del cuadro gallego un conjunto en el más amplio sentido de la palabra.

Alberto Corbacho tras la lesión (ACBPhoto/J.Marqués)

LO PEOR

La poca solidez defensiva: los equipos de Moncho Fernández siempre se han caracterizado por organizarse desde la defensa, con un alto nivel de intensidad y recursos defensivos. Este año, en esta primera vuelta, ha perdido esa identidad, ya que encaja algo más de 10 puntos por partido más que durante la temporada pasada. Si a eso le unimos que anota más o menos los mismos puntos que la temporada anterior, no hay mucho más que explicar sobre la trayectoria del equipo gallego durante esta campaña.

Las lesiones: los “picheleiros” se han visto perjudicados por una plaga de lesiones que desmontó muchas de las ideas que el cuadro técnico compostelano tenía sobre la organización y planificación del equipo. Jugadores como Alberto Corbacho (lesionado para toda la temporada), Txemi Urtasun (se ha perdido más de 10 partidos), Nacho Llovet o el propio Mickey McConnell, llamados a ser protagonistas principales de los de Moncho Fernández, no pudieron ser de la partida durante buena parte de la competición. Temporeros como Dulkys o Matulionis han dado un respiro, pero siempre trabajando sobre la improvisación, con lo que es difícil que un equipo adquiera solidez.

¿Y AHORA?

Al conjunto de Santiago de Compostela no le queda otra que apretar los dientes y tratar de eludir los dos últimos lugares de la clasificación final, ya que no se prevén novedades en la plantilla, lastrada ya económicamente por los cambios obligados por las lesiones y que han dejado las arcas gallegas sin margen de maniobra presupuestariamente hablando. Tendrá para ello que recuperar su solidez defensiva y a partir de ahí comprimir los partidos y volver a ser competitivos en todos los choques que disputan, algo que ha perdido en los últimos cuatro o cinco partidos de la competición. La ventaja es que está acostumbrado a estas situaciones, y quizás otros equipos que no suelen estar en estas posiciones puedan acusar un poco más el vértigo de verse en las últimas plazas de la competición.

Por Adolfo Otero

17º ICL Manresa (2-14)

Michael Machado congeló las esperanzas estudiantiles (Foto: acbmedia.net)

LO MEJOR:

SAVIA NUEVA: cierto es que aún es pronto para decirlo, pero las primeras impresiones también merecen tener importancia, y la verdad es que desde la llegada de las últimas caras nuevas en el vestuario manresano, haciendo especial hincapié en las de Michael Machado y Xavi Rey, el equipo ha dado un pequeño salto de calidad que le acerca un poco al alcance del resto de equipos, permitiéndole poder competir con algún que otro argumento de más. Bajo la batuta del base estadounidense, y con la ayuda del ya recuperado Cvetkovic, llegó la primera victoria de la temporada. Y es que también debe reconocerse que el equipo no está teniendo suerte con las lesiones, no tanto por su abundancia, pero sí por la importancia de quienes las sufren. Aún así hay esperanza, y en Manresa ya esperan ansiosos el poder ver competir al fin al equipo al completo y voltear la situación en este segunda vuelta de competición que se nos viene encima. Veremos de qué puede ser capaz el equipo de Ibon Navarro cuando todas las piezas puedan y sepan encajarse.

CLASIFICACIÓN: y es que pese a tan mal inicio, a tan mal juego y a tan poca confianza de un equipo en si mismo, mirar la clasificación del campeonato solo puede invitar al optimismo. Habiendo ya transcurrido la mitad del campeonato, el equipo se encuentra colista de la competición con tan solo 2 victorias y 14 derrotas, un balance pésimo que, sin embargo, en realidad, no queda tan lejos de las victorias conseguidas por Divina Seguros Joventut y Rio Natura Monbus Obradoira, ambos con 4. Así que, si tras haberse hecho tan mal las cosas, la salvación está como quien dice a tiro de piedra, qué no puede conseguirse si el equipo acaba por dar un paso adelante? Peor difícil que se hagan las cosas.

LO PEOR

ANSIEDAD EN EL EQUIPO: no han sido pocos los partidos en los que se ha podido ver saltar a la pista a un equipo completamente perdido, confuso, sin hambre de victoria ni esperanza en que ésta pudiera conseguirse. Seguramente el hecho de verse semana tras semana en lo más hondo de la clasificación no ayudaba al equipo a salir al pabellón con la confianza y seguridad necesarias para poder afrontar y ganar partidos contra rivales que algunas veces parecían encontrarse a años luz de su alcance, aunque gran parte de ello fuera más culpa de la impresión provocada por sendas dinámicas ubicadas en extremos tan opuestos que de la propia realidad.

JUEGO DEMASIADO ANÁRQUICO: y una cosa lleva a la otra. Siguiendo en la línea del punto anterior, demasiadas han sido las veces en los que el equipo rápidamente perdía la cara al partido, las posesiones se les echaban encima y, en vez de levantar la cabeza y buscar la luz al final del túnel mediante la circulación de balón y el juego colectivo, el equipo bajaba la mirada al suelo e intentaba sacar adelante la jugada con alguna que otra individualidad que, prácticamente en su totalidad, tenía mal desenlace para los manresanos. Y es que en un equipo tan falto de talento, depender de las individualidades de sus hombres para sacar adelante situaciones tan adversas, es como dispararse en el propio pie.

Marius Grigonis de vuelta en Manresa (Foto: acbmedia.net)

¿Y AHORA QUÉ?

Como se ha dicho anteriormente, cuando las cosas se hacen tan mal es difícil prever con optimismo el futuro, pero la actual clasificación así lo permite, de manera que... ¿cómo vamos a impedir a la afición manresana el poder volver a soñar con la permanencia en una de las temporadas más complicadas para el equipo de los últimos años? El equipo, siendo consciente de la situación, debe saber y aprender a calmar los nervios y a dominar la situación. Ya no se trata de hacer las cosas bien, se trata de no hacerlas tan mal como se venía haciendo hasta el momento, se trata de dejarse la piel en cada partido, y se trata de aprovechar toda posibilidad que se aparezca ante el equipo de lograr sumar una victoria en cada encuentro. En los últimos años se han vivido permanencias logradas en los últimos minutos de la última jornada de liga en pistas tan extremadamente complicadas como las de Vitoria o Madrid, así que no seremos nosotros quien nos atrevamos a cortar las alas a un equipo y a una afición que siempre han ido en comunión a afrontar tan duras batallas.

Por Xavier Gonfaus