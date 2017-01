ANÁLISIS: Balance primera vuelta Liga Endesa equipo por equipo (II)

Arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa 2016-17. Se acerca la Copa del Rey y pronto llegará la dura lucha por entrar en Playoff o por evitar los puestos de descenso.

Nuestros colaboradores analizan, equipo a equipo, lo más destacado de la primera vuelta. Lo mejor y lo peor de cada equipo y ponen la mirada en lo que se puede esperar de cada equipo en la segunda vuelta.

En esta segunda entrega os dejamos con los análisis de los equipos que se clasificaron para la Copa del Rey:

1º REAL MADRID (13-3)

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

LO MEJOR

Buena adaptación de los fichajes, manteniendo el bloque. La interminable rotación del Real Madrid ha sido un quebradero de cabeza para todos los equipos. Un equipo hecho para desgastar al rival a base de velocidad y tiro exterior que, de momento, sigue funcionando. Dontaye Draper ha vuelto como se fue, sumando intangibles y dirección al juego del equipo a la sombra del mejor Llull nunca visto y un Doncic del que poco más se puede decir (tercero más valorado del equipo, con 13,2 por partido). Por su parte, Anthony Randolph (11 de valoración) ya ha dejado destellos de que puede triunfar en el Real Madrid, y eso que todavía está en fase de aclimatación y no ha llegado a su mejor nivel. Otello Hunter se ha convertido en el sucesor de Marcus Slaughter, por su lucha atrás, el trabajo defensivo y, sobre todo, su entrega en cada partido. Cuidan el balón mejor que nadie (solamente 11,5 pérdidas por partido) y eso les lleva a ser el mejor ataque de la Liga Endesa con 88,3 puntos y el mejor asistente con 19,5 pases de canasta. No han perdido en Madrid.

Sergio Llull, abusón. El menorquín está realizando su mejor temporada en el Real Madrid y aún está por ver cuál es su techo. Más allá de sus 14,4 puntos por partido (su mejor media en Liga Endesa), 5,6 asistencias y 16,4 de valoración, lo increíble de Llull han sido esos momentos en los que parecía que estaba un nivel por encima del resto de jugadores sobre el parqué. Para el recuerdo, sus 37 de valoración en 16 minutos ante ICL Manresa y los 10 puntos que anotó en la prórroga para vencer a MoraBanc Andorra en el último partido jugado en Madrid. Va directo a por el único MVP en competiciones nacionales que le falta. Mención especial para Luka Doncic que, con 17 años, se ha convertido en el jugador más joven en lograr un doble-doble (23 puntos y 11 asistencias) y se ha metido a la afición blanca en el bolsillo. Las comparaciones son odiosas pero, Ricky Rubio, a su edad, fue escogido justamente como Mejor Base de la ACB con 14,2 de valoración por encuentro. ¿Podrá Doncic colarse entre los mejores?

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

LO PEOR

Peligrosas pérdidas de concentración. Estudiantes le encajó un parcial de 13-2 justo cuando el Madrid había obtenido 10 puntos de ventaja en el derbi; el Barça Lassa les endosó un apabullante 49-33 en la primera parte del clásico; Bilbao Basket remontó 13 puntos de desventaja en el tercer cuarto; el Betis logró vencer a los de Laso tras verse 9 abajo al final del tercer cuarto y Divina Joventut estuvo 37 minutos venciendo en el Olimpic, donde fue muy superior en la primera parte (44-31) . Aunque sin duda, el momento más doloroso del Real Madrid en esta primera vuelta fue el parcial de 33-10 que recibieron en Vitoria. Son casos puntuales, varios de ellos irrelevantes (acabaron vencieron a “Estu”, Bilbao y Joventut), pero que dejan ver una pequeña grieta en el Real Madrid. Esa en la que, quien consiga dar fuerte con el martillo, podría causar un problema de verdad.

¿Problemas para defender el juego interior? Esta es una pregunta que viene fruto del análisis de los rivales que más valoración han obtenido en los partidos ante el Real Madrid. La cuentas salen claras: De 17 partidos jugados, 14 han tenido a un hombre interior como el más valorado de su equipo (asteriscos para Marcos Delía que logró 24 de valoración, pero fue superado por Campazzo (26) y Rosco Allen, que aunque valoró 14 y fue superado por Yusta (18), anotó 19 puntos). ¿Casualidad, estrategia de Laso o problema de la defensa interior? Es menos preocupante que interiores de primera línea como Shermadini (41), Tomic (33), Fotu (22) o Carlos Suárez (21) “se salgan”, pero sí llama la atención la valoración de interiores como Ivan Buva (23), Xavi Rey (21) Jerome Jordan (20) o el propio Delía.

¿Y AHORA QUÉ?

El objetivo sigue siendo el mismo de siempre, aunque cada vez es más ambicioso: Lograr su cuarta Copa del Rey consecutiva y su tercera Liga Endesa para coronarse como una de las mejores dinastías en la historia del baloncesto español. Pensando en la lucha del título, la pregunta que se deben muchos aspirantes es “¿Cómo les afectará (al igual que a Baskonia y Barcelona) el exigente calendario de la nueva Euroliga a final de temporada?”

Por Evelio Reillo

2º VALENCIA BASKET CLUB (12-4)

Oriola, muy activo, pide la bola. (JM Casares)

LO MEJOR

Pierre Oriola: Si alguien pensaba que el pívot catalán llegaba como sustituto de Jordi Trías como quinto pívot del equipo y que iba a tener pocos o ningún minuto, nada más lejos de la realidad. El ex del Real Betis Energía Plus, se ha ganado a Pedro Martínez y a la afición a base de garra y coraje en la pista que le han valido para ser incluso el pívot titular del Valencia Basket en algunos partidos. Con apenas 14 minutos de media alcanza los 6.9 puntos y los 2.8 rebotes.

La Fonteta es un fortín: El pabellón del Valencia Basket es desde hace unos años una de las pistas más duras de la liga. Este año no conocen la derrota en casa desde el 19 de octubre cuando cayeron en Eurocup frente al Hapoel Jerusalén. Ser tan regulares en casa se ha traducido en que desde la temporada 2009-2010 el Valencia Basket es un habitual entre los cabeza de serie de la competición y este año, de momento, no ha fallado a su cita. Un dato que se entiende al ver que el Valencia Basket es la segunda mejor defensa de toda la competición recibiendo 74.4 puntos, solo por detrás del Iberostar Tenerife, la segunda mejor valorada de media (97.81 val) tras el Real Madrid, segunda en % T2 (58,63%) por detrás del FC Barcelona Lassa y líder en % de TL (80,70%).

Foto: JM Casares

LO PEOR

John Bryant y Vladimir Jankovic: El pívot norteamericano llegaba desde el Bayern de Múnich con la difícil tarea de sustituir a Justin Hamilton pero apenas aguantó dos jornadas antes de ser cortado por su bajo rendimiento y su sobrepeso. Tampoco Jankovic consiguió adaptarse a la dinámica del equipo, el alero que venía a dar competencia a Sato y San Emeterio no mejoró en nada a lo que aportaba Lucic y el club terminó cediéndolo al Aris de Salónica hasta final de temporada. Aunque tiene opción a un año más en el equipo valenciano, el bajo rendimiento ofrecido puede ser motivo suficiente para no ejecutar el año opcional del que disponía.

Derrotas inesperadas: El equipo de Pedro Martínez dio una imagen pobre en partidos que a priori debió ganar como el de Fuenlabrada y Badalona, dos canchas que visitó cuando sus rivales se encontraban en su peor momento. Dos derrotas inesperadas que de no haberse producido situarían al Valencia Basket como líder en solitario de la competición, hito que ya logró la temporada pasada con un 17-0 de inicio.

¿Y AHORA QUÉ?

El club taronja afronta dos objetivos claros a corto plazo. Primero, lograr pasar de los cuartos de final en la Copa del Rey, para ello deberá vencer al Herbalife Gran Canaria en un partido con sabor a revancha después de que el conjunto canario eliminase por sorpresa la temporada pasada al Valencia Basket a las primeras de cambio. El segundo objetivo es pasar del Top 16 de Eurocup, una ronda en la que el equipo nunca había caído hasta la temporada pasada. Si logran ambos objetivos, mejoraran los resultados de la temporada pasada.

Por Jordi Bonet

3º IBEROSTAR TENERIFE (12-4)

Reverso de Doornekamp. (JM Casares)

LO MEJOR:

Txus Vidorreta/Aniano Cabrera/Aaron Doornekamp: Tenemos 3 hombres que han sido clave: el entrenador, el director deportivo y el jugador.

El entrenador vasco ha sido el gran culpable del buen andar del equipo aurinegro. Desde la llegada del bueno de Txus el equipo ha sufrido una metamorfosis y se ha ganado el derecho a ser el equipo revelación de la Liga Endesa, de paso han conseguido la mejor primera vuelta de su historia en la máxima competición con un balance de (12-4) que le sirvió para ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

Aniano ha vuelto a sorprender con fichajes, para muchos desconocidos, como el de Doornekamp, pero no solo ha acertado con éste, también recordamos que ha sido el responsable de traer a la isla a jugadores como Beirán, Sikma, Abromaitis o Sekulic. Cuando el equipo ha sufrido lesiones se han movido muy bien en un espacio corto de tiempo incorporando primero a English y luego a Piñero.

Doornekamp, el gran robo de la Liga Endesa, venía de estar en la Beko BBL, una liga que cada vez sirve más como trampolín, el jugador se ha acoplado perfectamente a lo que le ha pedido Vidorreta, es un jugador que alterna a jugar de 4 ó 3, pero aquí la mayoría de las veces juega de tres. Es sin lugar a dudas el jugador revelación de la competición hasta el momento.

Despejando dudas en la vuelta a Europa: Pocos confiaban en que la vuelta del equipo a Europa sería de la forma que ha sido, líder de su grupo en la BCL, y con todo de cara para ser primero de grupo y librarse de tener que jugar una eliminatoria extra.

Javier Beirán - Sadiel Rojas (Foto: Carlos González)

LO PEOR:

Las lesiones: A pesar del buen comienzo, el Iberostar Tenerife no ha podido contar con su plantilla al 100% en ningún momento de la temporada, las lesiones de jugadores como Grigonis, ya recuperado, o de buques insignias como Beirán y Richotti.

Las desconexiones y exceso en los lanzamientos de tres puntos: Es difícil encontrar un pero al comienzo del equipo, pero quizás las desconexiones en determinados momentos, o la irregularidad de algunos jugadores, aunque también es una virtud, porque no dependen de que siempre alguien brille para ganar. White ha sido MVP de la jornada, ha ganado partidos, pero ha tenido momentos malos. También es verdad que en algunos momentos el equipo parece abusar de un arma muy importante, hablamos de los lanzamientos de tres puntos.

¿Y AHORA QUE?

Buscar el techo: La gran pregunta que se hace mucha gente es ¿Dónde esta el techo del equipo? La escuadra de Vidorreta ha de aprovechar el buen momento que atraviesa y seguir creciendo, ilusionando y sorprendiendo como la ha ido haciendo. Parece que todo puede mejorar según se incorpore Richotti, es verdad que Beirán ha dicho adiós, pero la vuelta del argentino le supondrá un extra al equipo.

Por Carlos Rodríguez

4º FC BARCELONA LASSA (12-4)

Vezenkov lanzando ante Nachbar (Foto: FC Barcelona)

LO MEJOR

Vezenkov. Pocos jugadores se salvan en la temporada blaugrana, y este (junto a Tomic, Rice y Koponen ) es uno de los que mejor rendimiento ha ofrecido a lo largo de lo que llevamos de temporada. El búlgaro encaraba la 2016/17 con la incógnita de si iba a disputar muchos minutos, teniendo a Doellman y a Claver (que juega tanto de tres como de cuatro) por delante en la rotación, a priori. Pero el joven jugador ha rendido mejor que estos veteranos y se ha ganado a pulso los minutos que disputa en cancha. Garra, anotación y defensa, el ala-pívot siempre cumple cuando Bartzokas decide contar con él, en resumen, una de las pocas buenas noticias para los culés esta temporada.

Cuando quieren pueden. El conjunto blaugrana ha demostrado en sobradas ocasiones que tienen nivel suficiente para competir contra los mejores, el problema es su irregularidad. Por tanto, si los de Bartzokas logran encontrar la forma de mantener el nivel que han mostrado en partidos como en su victoria a Madrid o Panathinaikos, estaríamos hablando de un equipo puntero en Europa. La pregunta es: ¿Encontrarán la regularidad ganadora o seguirán a la deriva en esta mar de medianías, impropia de un club de su talla?

LO PEOR

Lesiones. Si bien no sirve de excusa, no podemos obviar las grandes dificultades que le han generado a Bartzokas y a los suyos los continuos contratiempos físicos que han sufrido los jugadores de la plantilla. Para empezar, tanto a Ribas como a Lawal no se les espera hasta dentro de mucho tiempo, y sumado a esto hay que tener en cuenta que Perperoglou (actualmente) , Navarro, Oleson, Claver y Doellman se han perdido más de un partido por lesión. En una plantilla con un entrenador y jugadores nuevos, es incluso más difícil hacer que el equipo rinda al nivel que le tocaría, teniendo en cuenta que se pierden muchas oportunidades de entrenar todos juntos y trabajar sistemas y jugadas. Aun así, ya llevan varias semanas con casi toda la escuadra al completo, por lo que cada vez este asunto sirve menos como disculpa.

La desidia intermitente. Nadie pone en duda la profesionalidad de los jugadores del Barça, pero es obvio que algunos están rindiendo por debajo del nivel que se espera de ellos y que en conjunto ofrecen un juego muy irregular. Por desgracia, toca hablar de Claver: el español llegaba como petición expresa de Bartzokas, siendo una de las mayores esperanzas para el aficionado blaugrana. Esperanzas que se transformarían en frustraciones. El ex-NBA está ofreciendo un muy buen nivel defensivo, pero el Barça necesita más de él en ataque, y si se le pide más es porque se sabe que puede darlo.

Por otro lado, hay jugadores que rinden a un menor nivel en Euroliga que en ACB, como Tomic o Doellman (este exageradamente), lo cual también es un gran impedimento si se pretende ser un equipo top europeo, que es donde debería estar el Barça por presupuesto. Algunos ponen en el punto de mira a Navarro, pero él no es el culpable, su rol está claro: mentor, líder en el vestuario y en ocasiones dinamitar partidos, pero ya no puede ser el go to guy, no le llega el físico.

Cuando el Barça deje de ser un equipo tan inconsistente en ambos lados de la pista, empezará a estar al nivel de los granes. El ataque de los catalanes tiene que mejorar mucho, y ellos saben cómo hacerlo, en los partidos que ha habido una buena circulación de balón se ha notado en el resultado, pero cuando el ataque se encalla el partido suele acabar en drama.

Joey Dorsey (Foto: Carlos González)

¿Y AHORA QUÉ?

No todo está perdido. Muchos decían que las cosas iban a cambiar con este nuevo Barça, y es cierto, han cambiado, pero a peor. El conjunto de Bartzokas está realizando una de sus peores campañas en años, en Euroliga de momento no se encuentra en puestos de Playoffs y es el peor ataque de la competición. Por otro lado, en la ACB se encuentra a una victoria del primer puesto (sería primero si no hubiese perdido el último partido vs Iberostar), por lo que la cosa no va tan mal. Aun así, es inadmisible el rendimiento del equipo en Europa, si bien es cierto que los aficionados tienen motivos para seguir con fe. Al fin y al cabo, es el Barça, un equipo con solvencia económica suficiente para arreglar las cosas a base de talonario si hace falta, en estos últimos días ya hemos visto como se fichaba a Faverani (gran incorporación) y se cortaba Dorsey (estaba rindiendo a un nivel muy inferior al exigible).

Los culés tienen equipo para competir, que nadie les dé por muertos, puesto que, si hay alguien capaz de darle la vuelta a esto, son ellos. Ganar la Euroliga será imposible salvo milagro, pero la Copa y la Liga son títulos por los que el Barça tendrá que dejarse la vida, y si lo hace, es posible que se lleve alguno.

Por Sergio López

5º BASKONIA (11-5)

Larkin ante Van Rossom. (JM Casares)

LO MEJOR:

Shane Larkin: Si bien el acierto en los fichajes este verano es uno de los puntos destacados del actual Baskonia, de entre los Voigtmann, Budinger, Beaubois, etc. creo que todos alzaríamos a Shane Larkin como la mayor sorpresa de todas. El base estadounidense vino desde los Brooklyn Nets en busca de una oportunidad para crecer y encontrar estabilidad, y se está coronando como uno de los mejores directores del Viejo Continente. En ACB sus promedios son de 13 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias.

El nivel de juego: A pesar de la marcha de puntales como Boroussis, Mike James o Darius Adams, y de que la plantilla que llegara a la F4 la temporada pasada haya perdido muchos jugadores, Baskonia ha sabido reinventarse y armar un grupo que, manteniendo elementos de la columna vertebral anterior, está mostrando un juego sólido. De la mano de Sito Alonso, el curso se empezó con altibajos, pero poco a poco se ha instaurado una filosofía del trabajo, en la que el equipo está sabiendo defender y, en muchos partidos, ha demostrado que es uno de los rivales a tener más en cuenta, desarbolando a pesos pesados como Madrid o Fenerbahçe, en la Euroliga.

LO PEOR:

La trayectoria de Bargnani: Si bien el italiano tiene calidad a raudales y estaba (y está aún a tiempo) destinado a ocupar la posición de piedra angular del proyecto 2016/2017 en el club, hemos comprobado que no está teniendo la mejor de las suertes. En primer lugar, por lo obvio: las lesiones no le están dejando pisar la pista todo lo que se querría, y algunas de ellas pueden ser causa de su falta de ritmo. Después, y relacionado con lo anterior: cuando ha jugado, aunque ha demostrado tener un talento impresionante, ha descuidado las tareas defensivas. Quizás sea producto de su condición física, pero lo que está claro es que es alguien llamado a hacer grandes cosas y, de momento, no teneos muchas noticias de él.

Prigioni se retira: En este último punto podríamos haber hablado de que Baskonia no ha conseguido encontrar lugar entre los cabezas de serie para la Copa del Rey, pero la verdad es que la retirada del de Río Tercero merece su propio espacio. Pablo Prigioni, que venía a cumplir su tercera etapa en el club, nos sorprendió con una retirada tras solamente un mes de estancia en Vitoria. Se va uno de los mejores bases de la historia del equipo azulgrana, y cuando alguien así decide colgar las botas, eso solo puede dejar un vacío en el aficionado. ¡Hasta siempre, Pablo!

Andrea Bargnani, tira liberado. (JM Casares)

¿Y AHORA?

En este momento el Baskonia está en una dinámica muy positiva, cuarto en la Euroliga y quinto en la ACB, con visos de escalar posiciones. El juego es atractivo y el equipo trabaja duro. Creo que cualquier aficionado vitoriano está esperando un refinamiento del estilo y una mejora paulatina, si es posible (porque el calendario es exigente, sobre todo en Europa). Tras la vuelta de Bargnani y el fichaje de Laprovittola se espera que Sito sea capaz de mover las piezas y permita que el club pelee por algún título. Quizás no ganar, pero sí llegar a alguna final. Con el nivel mostrado, eso cabe exigir.

Por Luis López-Oria

6º HERBALIFE GRAN CANARIA (10-6)

Lanzamiento triple de Kuric (Foto: Luis Fernando Boo).

LO MEJOR:

La capacidad de reacción: Después de un duro e inesperado comienzo, los jugadores dieron un paso adelante y con un balance de 10 victorias y dos derrotas (perdieron contra el Real Madrid y contra el Barcelona), acabaron en sexta posición la primera vuelta. Con el premio de estar presentes en la Copa, algo que tras el 0-4 con el que empezaron, parecía muy complicado. Las mejoras llegaron a través de la defensa y de dominar a sus rivales a base de imponer un ritmo alto y sacar provecho de la gran rotación con la que cuenta Casimiro. En ataque nadie destaca y todos tienen su momento para tomar protagonismo.

El nivel de Kuric: Está más fuerte que nunca y ha añadido a su repertorio nuevas armas con las que hacer daño, tanto en ataque como en defensa. De ser un buen tirador, ha pasado a ser un jugador más complicado de parar, con más determinación y no limitándose solo a tirar de tres, también penetra con más facilidad y tira habitualmente de media distancia con grandes porcentajes. Se ha vuelto vital en los últimos cuartos, pidiendo el balón y siendo decisivo. Haber superado la enfermedad, de la forma que lo hizo, ha provocado que el jugador norteamericano afronte esta temporada con una motivación diferente y mucha energía.

LO PEOR:

Los tiros de tres: Solo Kuric tira por encima del 40% (41%, 33 de 81) y el equipo está con un 33%, entre los peores equipos de la ACB. Los bases son los que están tirando peor (5 de 21 McCalebb, 24% y un 29% Oliver, 12 de 41), aunque están moviendo muy bien al equipo, generando mucho juego. Del resto de jugadores que tiran habitualmente de tres, ninguno supera el 33%, un porcentaje pobre si tenemos en cuenta que el Granca está entre los mejores ataques de la Liga. Si en el apartado ofensivo prima el que no haya estrellas, a la hora de compartir errores también afecta a todos por igual.

Desconexiones mentales: Después de ganar la Supercopa llegaron cuatro derrotas y el Top 16 de la Eurocup lo empezaron también con dos seguidas, dejando sensaciones de falta de ritmo defensivo y despistes individuales. La gran carga de partidos, con viajes incluidos, hace que sea más difícil mantener el nivel de intensidad y concentración para pelear por estar entre los mejores en todas las competiciones. Los jugadores alternan momentos brillantes en los que los que se sincroniza una buena defensa con acciones positivas en ataque, con otros en los que reciben parciales amplios en contra en los que se llega tarde a los tiros rivales y se pierden las opciones de ganar.

¿Y AHORA QUÉ?

Retos cercanos como los partidos del Top 16, que afrontan empatados con Fuenlabrada y Murcia, con 1-2 y detrás del Lokomotiv Kuban, que ganó a los tres españoles e intentar entrar en los cuartos de final. A medio plazo disfrutar de la Copa, sin presiones y con opciones de lograr un título. El cuerpo técnico y los jugadores tratarán de minimizar los errores para ser un equipo con menos altibajos y más competitivo.

Por Lucas Huerta

7º UNICAJA (10-6)

Foto: JM Casares

LO MEJOR

El perímetro del equipo. Las posibilidades que ofrece un perímetro repleto de grandes tiradores son múltiples, y el talento ofensivo de Dejan Musli facilita que las defensas se vean obligadas a hacer ayudas en la pintura, dejando más espacios para el tiro de tres puntos. Los rivales lo pasan muy mal cuando funciona el tiro exterior de Unicaja, pero el principal inconveniente en este sentido es su irregularidad.

Alberto Díaz: Una vez más, el canterano ha respondido por encima de lo que se esperaba de él al inicio de la temporada. No sólo se ha asentado como un excelente especialista defensivo, capaz de hostigar a sus rivales y de robar balones, sino que ha progresado como un director de juego con criterio, sumando más minutos que sus competidores por el puesto, Oliver Lafayette y Kyle Fogg. Además, ha trabajado a conciencia su principal carencia, el tiro de tres puntos, con fantástico resultado. No en vano, es el segundo mejor tirador de triples de la liga en porcentaje, con un acierto superior al 50%.

LO PEOR

La preocupante desconexión. No lo hemos tenido fácil para elegir cuál ha sido la principal decepción del equipo, con asuntos como el fiasco en la planificación que supuso el problema físico de Mbakwe, con la llegada de Ndiaye, del que se pretendía que aportara en aspectos que le venían grandes, y donde se espera que la llegada de Omic traiga la solución. Pero nos quedamos con los problemas de desconexión que sufre el equipo en algunas fases de los partidos, independientemente del rival. Resulta difícil saber si se trata de una cuestión de concentración o si tiene que ver con una preocupante falta de fluidez en el juego ofensivo, con ataques carentes de ideas convertidos en una fatídica ruleta rusa desde el 6.75.

Oliver Lafayette: El base estadounidense con pasaporte croata no ha logrado estar a la altura de las expectativas. Y no es sólo que el recuerdo de un soberbio organizador como Stefan Markovic (al que venía a sustituir) haya puesto la lupa sobre él. La realidad es que Lafayette no es ni una sombra del jugador que fue, y ni dirige con solvencia ni su tiro exterior resulta una amenaza. Se ha convertido en la tercera opción para jugar como base del equipo (tras Alberto Díaz y Kyle Fogg).

¿Y AHORA QUÉ?

La llegada de Alen Omic debe aportar mayor equilibrio a un equipo que dependía en exceso del rendimiento de Dejan Musli, ya que no tenía ningún otro jugador capaz de aportar en la pintura y, en la mayoría de ocasiones, utilizaba el triple como alternativa. Además, si quiere aspirar a lograr algo, Unicaja debe tratar de mantener una relativa continuidad en el ritmo de los partidos, pues en esta primera vuelta ha pecado de alternar momentos deslumbrantes (fogonazos de gran anotación), con etapas de bloqueo y falta de claridad de ideas.

Por Sebastián Souviron

8º MORABANC ANDORRA (9-7)

Andrew Albicy - T. Antetokounmpo (Foto: Carlos González)

LO MEJOR



Invictos como locales: MoraBanc Andorra, con una espectacular racha de 8 victorias consecutivas como local, ha mantenido la Bombonera andorrana invicta durante toda la primera vuelta, donde han hincado rodilla equipos como Herbalife Gran Canaria, FC Bbarcelona Lassa o Unicaja de Málaga. Tan importante es el qué como el cómo y es que en los encuentros ganados en el Principado, MoraBanc Andorra promedia casi 91 puntos anotados. Joan Peñarroya ha conseguido plasmar a la perfección la idea de juego que tenía en mente, consiguiendo un juego rápido y vistoso gracias jugadores como Albicy o David Navarro, capaces de imprimir un alto ritmo de juego en cada una de sus posesiones. MoraBanc Andorra es, tras Baskonia, el equipo que más rápido agota sus posesiones y el tercer equipo que más puntos anota. Toda una declaración de intenciones.

Giorgi Shermadini: Seguramente sea el jugador más en forma de la Liga en este final de primera vuelta tras ser el jugador más valorado en las dos últimas jornadas, ante Real Madrid y Real Betis Energía Plus. En una época en la que el pívot clásico va perdiendo protagonismo, los movimientos al poste del georgiano son puro caviar, aunque tremendamente efectivos. Con un más que digno porcentaje del 64% en tiros de 2 (es el jugador con mejores porcentajes de la plantilla), del 77% en tiros libres y una media de 8 rebotes por encuentro, faceta en la que domina en este Liga Endesa, Shermadini es el tercer jugador más valorado de la competición sólo por detrás de Ante Tomic y Edwin Jackson. MoraBanc Andorra, que ató a principios de verano al georgiano para otra campaña más, sabe que dispone de un seguro de vida bajo los postes, sin duda uno de los mejores pívots de la categoría y uno de los grandes culpables de la buena temporada que está logrando el conjunto Pirenaico, a pesar de ser un equipo que destaca más como bloque que por sus indiviualidades.

LO PEOR

El equipo no acaba de arrancar a domicilio: Si la trayectoria de los andorranos es intachable como local, del otro lado de la moneda nos encontramos que el equipo sólo ha podido ganar un partido fuera, con mucho sufrimiento, en toda la primera vuelta. En muchos de estos partidos el equipo se desconecta y llega al final del partido sin prácticamente opciones. La solidez del equipo cambia enormemente jugando en casa o fuera, donde llega a encajar 90 puntos de media, y no tiene capacidad para sufrir en los malos momentos y remontar el partido cuando vienen mal dadas.

La defensa: A pesar de ser una consecuencia del estilo de juego que proponen los andorranos, MoraBanc Andorra acaba la primera vuelta con una media total de 85 puntos encajados, siendo el segundo peor equipo en este aspecto. Joan Peñarroya, que caracteriza a sus equipos por una defensa al límite y muchos robos, no ha logrado todavía que su equipo presente una defensa realmente sólida. Los equipos rivales se aprovechan de ello y de hecho en tan sólo 3 partidos se ha conseguido encajar menos de 75 puntos. En el resto, de 80 para arriba e incluso en 4 ocasiones el equipo ha encajado 90 puntos o más.

¿Y AHORA QUÉ?

A buen seguro que el equipo firmaría acabar la temporada regular en la misma posición que la primera vuelta. El equipo, en su corta andadura en la ACB, tan sólo consiguió entrar una vez en Play-Off, en la temporada 1994/1995. Por la trayectoria de la primera vuelta, el equipo tiene capacidad y ambición para conseguir tal objetivo además de poder mejorar en algunos puntos negativos como la defensa o los resultados como visitantes. Y si acabar en octava posición fuera poco, una temporada en la que se disputa Copa del Rey y Play-Off igualaría la mejor campaña de los andorranos en la máxima competición nacional, consiguiendo ser historia viva del club. En sus manos está seguir con la buena dinámica ofrecida hasta ahora.

Por Josué Alonso