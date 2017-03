Andreu Casadevall tras su salida: “Yo aquí no me he sentido protegido”

“La semana pasada recibí un ultimátum, si no se ganaba se me advirtió de que se me podía buscar un sustituto.” Así empieza la primera respuesta de Andreu Casadevall en una amplía entrevista en El Periodico de Aragón. Contundente, directo y con las ideas claras el de Santa Coloma de Gramanet explica que “no ganamos en Fuenlabrada y ayer se me comunicó que había reunión de urgencia del consejo y esta mañana (por ayer) he sido destituido.”

El técnico catalán dice sentirse “con rabia, impotente” al contar las explicaciones que le han dado acerca de su destitución “Lo típico, que el equipo lleva tiempo en una mala dinámica, que vamos a peor y que como no se ha podido fichar ningún jugador el equipo necesita un revulsivo y se ficha a un entrenador.” Asegura que “El equipo no estaba trabajando mal en los entrenamientos, tenía ganas e intensidad. Pero los últimos partidos hemos tenido cuando no uno, dos lesionados.” Situación compleja a la que achaca “ha sido un poco el detonante de este mal juego o mala defensa que hemos tenido.”

Casadevall niega cualquier tipo de mala relación con sus jugadores y de hecho asegura que “estoy agradecido del trabajo que han hecho. Todos tenemos momentos mejores y peores, épocas en las que estás más o menos acertado, pero no puedo recriminar nada a nadie.” Sí que habla, sin embargo, de cómo afectó la llegada de Salva Guardia “Simplemente hay un antes y un después. Hasta diciembre todo va más o menos bien, logramos después de todas las dificultades del verano hacer piña, hacer grupo y estar todos a una y, a partir de enero, coincidiendo con los resultados, va todo desbaratado.”

A la hora de habla de la construcción de la plantilla Andreu no se esconde, y deja claro que “Construir el equipo fue complicado, buscas un tipo de jugador anotador que pueda ser un tres y en el mercado solo hay doses, por ejemplo. Hicimos lo que pudimos, pero era consciente de lo que había y pienso que he sido un hombre fiel al club. He apoyado en todo y no me he quejado de nada.” Tiene claro que “Fue un verano terrorífico, lo sacamos adelante y empezamos la Liga al contrario de lo que pensaba la gente. Pienso que hicimos una gran comunión entre afición y equipo. Agradezco a medios, aficionados, club y jugadores el apoyo y el trabajo conmigo. Siempre tendré a Zaragoza en un lugar de mi corazón.”

El hasta ayer técnico del Tecnyconta Zaragoza explica que “Se ha intentado buscar un jugador y no se ha encontrado. Yo no soy el que busco y hablo con los agentes. Sí es cierto que hubo dos o tres oportunidades que surgieron que no pudieron ser y luego no se ha encontrado a un jugador por la cantidad de dinero que hay.” Y se le nota dolido cuando asegura que “A los entrenadores en todos los equipos se les ha protegido y aquí no, por mucho que se diga que el equipo ha ido a peor. Nadie ha tenido tantas bajas y tantos problemas como nosotros y no se ha puesto solución a ello. En todos los equipos se ha protegido al entrenador y yo aquí no me he sentido protegido.” De hecho, a la hora de hablar del mercado es cuando el catalán deja una de sus frases más duras: “No ha habido dinero para eso, pero sí ha habido dinero para cambiar el entrenador. Los que toman las decisiones son los que mandan.”

ENTREVISTA COMPLETA EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN