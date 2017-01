Andrew Albicy: "Al jugador español no le gusta demasiado apretar tanto en defensa"

Está siendo una de las sensaciones de la Liga Endesa. El menudo base francés Andrew Albicy (26 años) llegó en verano a MoraBanc Andorra procedente del BCM Gravelines de la LNB francesa. Su juego eléctrico y su gran capacidad para asistir a sus compañeros son unos de los culpables de la gran temporada que está realizando el conjunto pirenaico. Se muestra seguro, contento, suelto y sobretodo muy ambicioso.





Tony Parker y Andrew Albicy, frente a frente (www.asvelbasket.com)

¿Sabías que Joan Peñarroya te quería desde hace años?

No, no lo sabía. Sabía de esta última temporada en Gravelines porque me han seguido a lo largo del año, eso es lo que me decía mi agente.

¿Qué te parece como entrenador?

Es un entrenador al que se le nota la experiencia de haber sido jugador. Creo que es muy justo con las decisiones que toma, rota mucho y creo que todos están contentos con su rol en el equipo. Estoy agradablemente sorprendido del coaching ya que también es gracias a él lo bien que funciona el equipo.

¿Qué fue importante para ti para venir a Andorra?

Jugar en la ACB. Quería salir de Francia y para mí la ACB es el mejor sitio para exponerme, para mostrar lo que realmente valgo contra equipos fuertes como Real Madrid y FC Barcelona. Aquí sabes que cada fin de semana hay un gran equipo. Las infraestructuras y todo me han demostrado que hice la buena elección así que estoy muy contento.

¿Tenías ofertas de otros clubes?

Creo que de la ACB Andorra es el único equipo que se interesó por mí. En Francia sí que tuve alguna. También firmé muy pronto (en Junio se oficializaba su fichaje) y a la que tuve la oportunidad me decidí ya que para mí era necesario salir de Francia.

¿Qué imagen tenías del equipo antes de llegar?

Con mi agente hablé mucho de este equipo, que aunque era pequeño quería crecer y progresar en el campeonato español y quería venir aquí para ayudar. Digamos que mi imagen era de un equipo pequeño que quiere convertirse en un grande.

¿Después de vivir unos meses aquí, cómo es tu vida en Andorra?

Me siento muy bien. Mucha gente me pregunta que cómo lo hago para que me guste estar aquí, pues bien antes estaba en Gravelines, una ciudad muy pequeña en la que no hay gran cosa que hacer. Aquí en Andorra puedes pasearte, el centro de la ciudad es agradable y tienes vistas magníficas siempre. Así que levantarme cada día con estas vistas me sienta muy bien. Se está tranquilo y si quieres ir a una gran ciudad Barcelona no está muy lejos. Francamente, Andorra me gusta.

¿Conocías el país?

No, nada.

¿Cómo ha sido tu adaptación?

Muy fácil. El equipo se ha renovado prácticamente entero, exceptuando a 3 jugadores, así que nadie se conocía y hemos aprendido a conocernos todos. Todo el mundo se ha tenido que integrar y comunicarnos entre nosotros, por lo que ha sido bastante fácil. Además son todos buenos chicos y creo que se ve desde fuera de la cancha que nos llevamos muy bien.

¿Y los puntos negativos de vivir en Andorra?

No hay aeropuerto, por lo que siempre tenemos que desplazarnos en bus para los viajes. También la nieve, me gusta pero puede llegar a bloquear las carreteras.

Muchos equipos profesionales hacen pretemporada en Andorra. ¿Notas la diferencia de altura en tu preparación física?

No, realmente no. Hasta cuando jugamos fuera no siento que tengamos más aliento que nuestro rival. A lo mejor otros lo notan pero yo no.

Albicy frente a McConnell (ACB Photo / Albert Martín)

El juego del equipo parece hecho a tu medida. ¿Cómo sientes que te has adaptado?

Me gusta el juego que hay en la ACB porque va rápido y se corre mucho. Además Joan Peñarroya me da bastante libertad para crear el juego. Me siento muy cómodo con este estilo de juego y con este equipo.

¿Desde fuera parece que se vive un gran ambiente en el vestuario, es una de las claves del equipo?

Si, pienso que al no tener jugadores de gran calibre como Barça o Real Madrid la química del equipo ha de ser muy buena. Estamos todos unidos, con ganas de ir hacia arriba y creo que se nota en el terreno de juego donde se ve que nos entendemos muy bien.

¿Qué destacarías de tus compañeros?

(Risas) Son todos buenos chicos, gente que te gustaría tener en tu equipo. No hay ninguno que digas "este me ralla" o "este no me gustaría en mi equipo".

¿Cuál es el que te ha sorprendido más?

David Navarro. No lo conocía, solo sabía que ya estaba en el equipo y consiguió el ascenso con MoraBanc Andorra. Cuando veo la intensidad que aporta en la cancha, la energía que le da al grupo y su forma de jugar pues... me ha sorprendido mucho, no sabía que estaba a ese nivel.

Pareces tener una buena conexión en la pista con 'Gio' Shermadini, ¿Es fácil jugar con él?

Me atrae mucho jugar con los jugadores grandes en el pick&roll pero a veces me es más fácil encontrar a Oliver Stevic que no a Shermadini aunque a lo mejor por su presencia parece destacar más esta conexión. Me parece que la relación “1” “5” es muy importante en un equipo.

¿Cuál es la clave para tener una racha tan buena como locales?

Diría que la afición, a pesar de no ser un gran estadio, la afición aprieta bastante. También la confianza que nos da jugar en casa. Es nuestra casa y la tenemos que proteger. Aquí hemos tenido en problemas con algunos equipos pero hemos conseguido remontar, y al final ganar con cierta tranquilidad. Tenemos un punto más de confianza jugando en casa.

¿Y por qué como visitantes os cuesta más ganar partidos?

Creo que necesitamos ser mucho más sólidos y muchos más intensos. Puede que el partido contra el Real Madrid nos haya demostrado que también podíamos sacar buenos resultados fuera, ya que hicimos un buen partido a pesar de la derrota y nos ha dado confianza para los siguientes partidos. Es necesario mejorar fuera ya que si queremos mantener nuestra clasificación hay que ganar a domicilio.

¿Qué esperas del equipo en esta segunda vuelta?

Hacerlo igual o incluso mejor. Creo que hemos dejado escapar partidos que no deberíamos y que podríamos estar más arriba en la clasificación si cambiáramos la tónica fuera de casa. Espero que podamos ser la sorpresa al final del campeonato, aunque de momento junto con Iberostar Tenerife lo somos.

¿El objetivo ahora es el Playoff?

Si, hemos conseguido ir a la Copa y ahora queremos el Playoff.

¿Al principio de temporada, pensabais que os ibais a clasificar para la Copa?

Yo personalmente si, aunque en el vestuario no hablábamos de ello. Nosotros teníamos que ir partido a partido. A medida que íbamos ganando partidos ya hablábamos un poco más, pero con tranquilidad “oye chicos, de momento estamos entre los 8 primeros”. Aunque creo que en la cabeza de cada uno teníamos el pensamiento de poder jugar la Copa.

¿Como ves al rival de Copa y cuáles son las expectativas?

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

Sabemos que va a ser complicado, ellos quieren ganar todas las títulos de la ACB e incluso la Euroliga. Creo que ellos nos van a saltar directamente y no dejarnos jugar como en el partido en Madrid, así que nos toca estar preparados. A un partido todo es posible, si hacemos nuestro mejor partido podemos eliminarlos. Vamos a darlo todo, vamos a prepararnos lo mejor posible pero de momento no pensamos demasiado, antes tenemos 2 partidos muy importantes.

¿Cuáles son las diferencias más grandes que ves respecto a la Liga Francesa?

En los equipos hay siempre uno o dos negros (risas) al contrario que en Francia donde hay 10 blacks en la pista (risas). Tal vez la Liga Endesa sea un poco menos atlética pero también creo que es mucho más directa, un juego con primeras intenciones. Ven un pase y “boom” atacan. Lo que también me gusta del campeonato español es gente como Campazzo que hace magia, que hace pases entre las piernas, y más gente también. A mí me encanta ver ese tipo de juego. En Francia no se ve tanto y aquí cada semana hay alguien que hace alguna barbaridad.

¿Cuál es el adversario que más te ha sorprendido?

A lo mejor Edwin Jackson, que está haciendo una grandísima temporada. El hecho de que haya pasado de FC Barcelona a Unicaja y después a Estudiantes ha hecho que quiera reivindicarse.

Andrew Albicy - Davin White (Foto: Carlos González)

(Risas) En general no he tenido demasiadas dificultades porque al jugador español no le gusta demasiado apretar tanto en defensa como yo lo hago.

¿Pensabas al principio de temporada que ibas a liderar la clasificación de máximo asistente a estas alturas de la competición?

No me esperaba estar el primero pero sí estar arriba en esta clasificación. Siempre me ha atraído este aspecto del juego, en Francia siempre iba primero o estaba entre los tres primeros. Soy alguien que prefiere hacer destacar a mis compañeros que no a mí mismo. Por ejemplo, si puedo tirar pero tengo la opción de hacer una asistencia prefiero hacerla.

¿Es un objetivo personal acabar en primera posición de este apartado?

No es un objetivo, pero quiero serlo. He visto que puedo estar a este nivel y estaría bien para mi CV ser el máximo asistente de la ACB en mi primera temporada.

También quería preguntarte por la Selección Francesa. Hay buenos bases en Francia pero ¿crees que tienes opciones volver a la selección?

No lo sé porque hay muchos jugadores que juegan Euroliga, y la gran diferencia conmigo es que no participo en ningún torneo europeo, y eso puede determinar la elección del seleccionador. Estos jugadores tienen una experiencia del más alto nivel europeo que yo no tengo, o al menos no he podido demostrar. Ellos son valores seguros, Heurtel, Westermann, Diot… Después es decisión del seleccionador. A lo mejor, también mi estilo de juego no le conviene especialmente a Vincent Collet. Veremos. Es verdad que me llamaron cuando era más joven, era un poco la sorpresa de la lista. Ahora me conocen más, saben lo que podría aportar y ya veremos si deciden seleccionarme. Si lo hacen yo estaré disponible, por supuesto.

¿Es un objetivo volver a ella?

Si, es un objetivo. Siempre los sigo, sigo sus campeonatos. Para mí es la mejor competición, jugar para tu equipo nacional y enfrentarte a los mejores jugadores del mundo. Ese es el nivel al que quiero llegar.

Quería preguntarte también por tu altura.

Hago 1,77m.

Eres uno de los más bajitos de la ACB.

Han dicho que era el más pequeño pero después de haber jugado contra algunos no sé si lo soy (risas).

¿Cómo se sobrevive en la élite con tu talla?

Siendo el más rápido de todos. Si haces las cosas más rápido, y ves lo que sucede más rápidamente tienes una ventaja que te ayuda a compensar tu altura. De momento los bases bajitos del campeonato como Larkin o McCalebb están imparables (risas).

¿Alguna vez has hecho un mate en partido oficial?

No nunca. En entrenamientos sí, pero en partido oficial no, estoy seguro que mi salto se quedaría corto (risas).

Un placer, y muchas gracias por tu tiempo y también a MoraBanc Andorra por las facilidades ofrecidas.