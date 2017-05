Charla Historia del Baloncesto: ¡Nos vamos a L'Hospitalet con Epi III, Toni Bové...

Después de la gira de Semana Santa en Euskadi y Sant Jordi en Badalona toca la ciudad del autor

Seguimos difundiendo el baloncesto y su historia por España después de más de un año desde que el libro Historia del Baloncesto en España fuera editado por el cofundador de Solobasket.com Carlos Jiménez.

¡Próxima parada para charla de baloncesto y su historia: Hospitalet de Llobregat! Miguelito López Abril, ex jugador y técnico de cantera, llegó a entrenar a cracks como Juan Carlos Navarro o los Gasol.

DESPUES DE EUSKADI Y BADALONA TOCA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT:

-HOSPITALET DE LLOBREGAT, Jueves 15 de junio.

LUGAR y HORA: biblioteca Tecla Sala (Avenida Josep Tarradellas i Joan, nº44, 08901 Hospitalet de Llobregat, Barcelona) de las 19:00 a las 20:15 horas. No podría ser de otra forma, Hospitalet es el lugar de nacimiento de Carlos Jiménez, allí vivió hasta los 27 años.

CHARLA CON: Montse Maneja (presentadora-moderadora, periodista de la TV de L’Hospitalet), Enric Gil (autor del libro 75 anys del Club Bàsquet L’Hospitalet), Edgar San Epifanio (jugador del CB Hospitalet e hijo del mítico ‘Epi’), Carlos Jiménez (editor e ideólogo de la obra Historia del Baloncesto en España), Toni Bové (ex fisioterapeuta del F.C. Barcelona durante 34 años y ex jugador de CB Hospitalet) y ‘Miguelito’ López Abril (ex jugador del Barça, Manresa... además de entrenador de la cantera blaugrana y, actualmente, director técnico en el CB Hospitalet).

SOBRE EL LIBRO:

Para finales del 2017 o principios del 2018 se prevé la salida de una tercera edición. La obra ha sido reconocida por la mayoría de los expertos como la más completa que se haya dedicado al baloncesto. También ha sido apreciada fuera del marco no especializado en la pelota naranja cuando fue aconsejado para su lectura por el diario generalista ‘EL PÁIS’.

El libro es un ejercicio colectivo en el que se repasa la historia del deporte de la canasta desde sus inicios, allá por el 1912, hasta la actualidad. Lo que hace especial esta extensa narración de casi 700 páginas y alrededor de 70 fotos es que está relatado por 300 testimonios (jugadores, entrenadores, presidentes, periodistas…) de todos las épocas. De Maneja, Kucharski o Encarna ‘La Niña del Gancho’ (primeras estrellas del baloncesto en los años 30 y 40); a Barthe, Epi, Aíto, Pinotti, Romay, Azofra, Garbajosa, Valdemoro, Reyes, Laso, Scariolo o Pau Gasol. Para nosotros, la mejor manera de celebrar tan buen feedback es, al igual que hicimos el curso pasado, empezar una serie de coloquios por toda España. En cada una de ellas se podrá conseguir la obra.

