Charlas Historia del Baloncesto: Al País Vasco con Raül López, Añua, Abad, Pascua...

Esta Semana Santa charlaremos de basket en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Calendario, tertulianos... La entrada es gratuita.

Hace poco se cumplió un año desde que el libro Historia del Baloncesto en España fue editado por el cofundador de Solobasket.com Carlos Jiménez. Para finales del 2017 se prevé la salida de una tercera edición, la obra ha sido reconocida por la mayoría de los expertos como la más completa que se haya dedicado al baloncesto. También ha sido apreciado fue del marca especializado en la pelota naranja, como prueba que el pasado mes de agosto fue aconsejado para su lectura por el diario generalista ‘EL PÁIS’. No obstante, el libro es un ejercicio colectivo en el que se repasa la historia del deporte de la canasta desde sus inicios, allá por el 1912, hasta la actualidad. Lo que hace especial esta extensa narración de casi 700 páginas y alrededor de 70 fotos es que está relatado por 300 testimonios (jugadores, entrenadores, presidentes, periodistas…) de todos las épocas. De Maneja, Kucharski o Encarna ‘La Niña del Gancho’ (primeras estrellas del baloncesto en los años 30 y 40); a Barthe, Epi, Aíto, Pinotti, Romay, Azofra, Garbajosa, Valdemoro, Reyes, Laso, Scariolo o Pau Gasol. Para nosotros, la mejor manera de celebrar tan buen feedback es, al igual que hicimos el curso pasado, empezar una serie de coloquios por toda España. En cada una de ellas se podrá conseguir la obra.

GIRA EN EL PAÍS VASCO: BILBAO, VITORIA Y SAN SEBASTIÁN

Raul Lopez. (Foto: Luis Fernando Boo) Raül López, Xabier Añua, Santi Abad, Naia Fernández, Lucila Pascua, Igor Minteguia, Roberto Arrillaga y muchos más. Al final de cada uno de las presentaciones habrá una rueda de preguntas, aquí participamos todos. La entrada es gratuita.

-BILBAO, Martes 11 de abril:

LUGAR y HORA: Sala de prensa del Pabellón Bilbao Arena (Av. Askatasuna, 13. 48003 Bilbao) de 18:30 a 19:45 horas. Aforo: 90 personas.

CHARLA CON: Raül López (Ex jugador NBA y ACB, Director Deportivo de Bilbao Basket y colaborador en el Libro), Naia Fernández (Ex jugadora, experiencia FEB y Fed. Vizcaína, Prensa Gernika), Igor Minteguia (Colaborador en el libro y asesor Deportivo Bilbao Basket), David Sardinero (Director de Gigantes y colaborador en el Libro), Carlos Jiménez (Editor e idelógo del libro Historia del Baloncesto en España), Josean Betolaza (fisio de Bilbao Basket, Selección española y ex jugador profesional Cajabilbao, Askatuak), Sergio Sánchez (Fundación Bilbao Basket. Ex jugador Bilbao Basket, Óbila, Santurtzi, experiencia EBA, Bronce, Plata, ACB...) y Pedro Zorrozúa (ex jugador de Aguilas, ex entrenador con enorme bagaje, incluyendo Bilbao Basket).

Xabier Añua da instrucciones a Aíto García Reneses (nº7), Manolo Flores (nº4)y Javier San Juan.

-VITORIA, Miércoles 12 de abril:

LUGAR y HORA: Fundación Estadio (Cervantes Ibilbidea, 20, 01007 Vitoria-Gasteiz, Álava), de 19:00 a 20:30 horas. Aforo: 90 personas.

CHARLA CON: Roberto Arrillaga (presentador-moderador y periodista de la Cadena Cope), Javier Añua (ascensor como jugador y entrenador del baloncesto en Vitoria. Subcampeón de la Copa con el Kas Vitoria en 1967. Fichó a Aíto, hasta entonces jugador del CB Estudiantes, para tenerlo a sus órdenes en el F.C. Barcelona), Carlos Jiménez (editor e ideólogo de la obra Historia del Baloncesto en España) y Santi Abad (ex jugador internacional y, entre otros equipos ACB, del Baskonia y único en haberse enfundado la camiseta baskonistas en tres periodos diferentes) y Iñaki Iriarte (ex entrenador ACB y en los últimos años puliendo talentos del Baskonia como Luis Scola, Splitter, Diop...). Es posible que también podamos contar con Madelén Urieta (entrenadora del Lacturale Araski que, precisamente, en 2016 recibió el premio a la mejor entrenadora de Baloncesto del año), según avancen los playoff de la Liga Femenina.

Luci Pascua (Foto: CB Conquero)

-SAN SEBASTIÁN, Sábado 15 de abril:

LUGAR y HORA: Centro gastronómico ASKATUAK (Paseo Anoeta, nº54, San Sebastián), de las 12:00 a las 13:30 horas. Aforo: 60 personas.

CHARLA CON: Manu Moreno (Ex entrenador ACB y antes jugador del Atlético de San Sebastián de Josean Gasca, entre otros equipos), Iñaki Almandoz (Presidente del C.B. Askatuak y en su momento mano derecha del mismo Gasca), Lucila Pascua (máxima reboteadora de la historia de la Liga Femenina y ha sumado ya 3 platas, 4 bronces, 4 Mundiales, 3 Olimpiadas y 6 Eurobaskets) y Carlos Jiménez (editor e ideólogo de la obra Historia del Baloncesto en España). También estamos hablando con Sito Alonso que, es posible, que se acerque a la ciudad para estar con nosotros. También se espera la asistencia del cantautor Jose María Sanz, más conocido como 'Loquillo', todo un enamorado del baloncesto que impulsa el baloncesto de cantera en San Sebastián desde el EASO SB, club que patrocina.

OTRAS PRESENTACIONES:

Carlos Jiménez le entrega un ejemplar firmado a Eduardo Kucharski junior (Foto: Jordi Jiménez)

Historia del Baloncesto en España

¿Dónde mejor que en la cuna del baloncesto? Carlos Jiménez (editor e ideólogo de la obra) estará en ‘Bada’ para intercambiar impresiones con los amantes de nuestro deporte.

LUGAR y HORA: Plaça de la Vila (delante del Ayuntamiento antiguo) de 18:00 -20:00 horas. Entre otros autores, también estará exponiendo su obra Sílvia Soler.





-HOSPITALET DE LLOBREGAT, Jueves 15 de junio.

LUGAR y HORA: biblioteca Tecla Sala (Avenida Josep Tarradellas i Joan, nº44, 08901 Hospitalet de Llobregat, Barcelona) de las 19:00 a las 20:15 horas. No podría ser de otra forma, Hospitalet es el lugar de nacimiento de Carlos Jiménez, allí vivió hasta los 27 años.

CHARLA CON: Montse Maneja (presentadora-moderadora, periodista de la TV de L’Hospitalet), Enric Gil (autor del libro 75 anys del Club Bàsquet L’Hospitalet), Edgar San Epifanio (jugador del CB Hospitalet e hijo del mítico ‘Epi’), Carlos Jiménez (editor e ideólogo de la obra Historia del Baloncesto en España), Toni Bové (ex fisioterapeuta del F.C. Barcelona durante 34 años y ex jugador de CB Hospitalet) y ‘Miguelito’ López Abril (ex jugador del Barça, Manresa... además de entrenador de la cantera blaugrana y, actualmente, director técnico en el CB Hospitalet).