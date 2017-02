Concurso de Mates'17: Antetokounmpo, Taylor, Hanga, Todorovic y Randolph; los más votados

Estuve presente en la última edición del concurso de mates de la Liga Endesa que tuvo lugar en las instalaciones de Endesa en Madrid. Fue en el 2012 con un tímido James Gist, entonces con la elástica del Unicaja, llevándose el gato al agua con considerables vuelos. Satoransky se quedaba a las puertas del triunfo y los asistentes con las ganas de haber seguido disfrutando de más ediciones, más allá de que aquella fuera, más o menos, una cita algo descafeinada. Esta temporada volverá a no haber concurso, no obstante, tiraremos de aquella nostálgica coletilla del "¿y si lo hubiera?

No hay duda, que el curso que nos contextualiza actualmente daría para montar un buen ‘show’. En mi opinión, Thanasis Antetokounmpo debería estar entre los 5 elegidos que podrían destrozar el aro; Jeffery Taylor también podría mostrar lo que mejor sabe hacer. Entre los mejores ‘dunkers’ incluiría al jugador más elegante y plástico en el aire de la liga Endesa: Adam Hanga. Entiendo que Víctor Claver, primer jugador profesional español con una corona de mejor ‘matador’ podría ser otro de los invitados y, finalmente, un ‘camprichín’ de quien escribe estas líneas, Sergi Llull. ¿Qué sería capaz de hacer si se lo tomara como un reto?

Sergio Llull intenta un mate (Foto: Luis Fernando Boo). a finalísimos del 2005 fui al ‘Nou Congost’ para ver a un Manresa que pasaba por un momento semejante al actual. Siempre que puedo, me gusta llegar pronto a los pabellones para observar su 'atmósfera interna'. La mirada entre jugadores, entrenadores... cómo charlan, calientan o estiran. Intentar descubrir sus sensaciones. En la rueda de entradas no era Rodney White quién hacía mates espectaculares. Para sorpresa de muchos asistentes, un (casi) imberbe Llull (18 años) se colgaba del aro una y otra vez: de espaldas, desde abajo a dos manos… en fin, nos pareció que el chaval, sabedor de su improbable participación en el partido, nos dedicaba un abreviado e íntimo concurso de mates. El de Mahón ya tenía su currículum, al menos para mí, pues lo pude seguir en directo en Zaragoza cuando ganó el Europeo Júnior del 2004. Allí, a pesar de que no era titular (era de mi primer año), anotó algún que otro tiro decisivo. También había dejado buenos ‘highlights’ en el Torneo Júnior de la Ciutat de L’Hospitalet. Allí me pareció que gastaba demasiados tiros para anotar y que tenía poco control pero que era valiente y muy vertical. Su Unió Manresana no avanzó mucho en el torneo, pero que ya jugara para el maestro Ponsarnau ya fue una garantía de progreso. Allí Llull era la estrella junto a Sergi Pino.

Bien, vamos al lío, de esos cinco jugadores que congrego en este concurso de mates imaginario creo que Antetokounmpo y Taylor llegarían a la final y que éste último sería el ganador. Como mejor matador de la historia me quedo con Kenny 'Sky' Walker, que ya lo ganaraen la NBA. Plástico para su altura, innovador y carismático. Me impactó cuando fichó por el BFI Granollers.

Más opiniones:

-Juancho Hernangómez, jugador de los Denver Nuggets:

CONCURSANTES

Thanasis Antetokounmpo, David walker, Jeffery Taylor, Anthony Randolph y mi amigo Xavi Rabaseda

FINALISTAS

Yo creo que la final sería en Thanasis y Jeffery pero no tengo claro quién ganaría.

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO:

Y el mejor matador de siempre... tiraría de David Russell o Rickie Winslow que jugaron en el Estudiantes.

Mate de Jeffery Taylor (ACB Photo/I.Martín) -Carlos Jiménez, ex jugador y director deportivo de Unicaja:

CONCURSANTES

Adam Hanga, Chase Budinger, Thanasis Antetokounmpo, Jeffery Taylor y Edwin Jackson.

FINALISTAS

Taylor y Hanga.

GANADOR

Taylor

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO

Chandler Thompson

-Demond Mallet, ex jugador del Divina Seguros Joventut:

CONCURSANTES

Adam Hanga, Chase Budinger, Thanasis Antetokounmpo, Víctor Claver y Anthony Randolph

FINALISTAS

Anthony Randolph y Thanasis Antetokounmpo

GANADOR

Thanasis Antetokounmpo

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO

Pops Mensah-Bonsu

-Lucio Angulo, ex jugador del Real Madrid y Baskonia, entre otros:

CONCURSANTES

Jeffery Taylor, Adam Hanga, Thanasis Antetokounmpo, Edwin Jackson y Álex Mumbrú.

FINALISTAS

Taylor Vs Mumbrú

GANADOR

Mumbrú. Ganaría "La Cenicienta" contra pronóstico. Se 'forrarían' en Betandwin los que hubieran apostado por Álex. Betandwin quebraría.

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO

Habría una reñida lucha entre David Russell y Lorenzo Sanz.

Kenny 'Sky' Walker ganó el concurso de mates de la NBA en 1989 y en la ACB en 1991

Enric Corbella, periodista del diario Marca y ex solobaketman:

CONCURSANTES

Trent Lockett, Jeffery Taylor, Edwin Jackson, Santi Yusta y Thanasis Antetokounmpo

FINALISTAS

Apostaría por una final Taylor vs Antetokounmpo

GANADOR

El griego campeón

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO

Para mí el mejor fue ...aunque el más carismático puede que fuese David Russell.

-Julian Felipo, periodista del diario El Mundo Deportivo:

CONCURSANTES

Thanasis Antetokounmpo, Adam Hanga, Micheal Eric, Anthony Randolph y Jeffery Taylor

FINALISTAS

Apostaría por una final entre Antetokounmpo y Randolph

GANADOR

Quizá Randolph, tiene una envergadura bestial y gran capacidad de salto. Es muy espectacular. Pero estaría igualado.

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO

Chandler Thompson ganó muchas veces y lo tenía por la mano pero yo me quedo con David Russell por la originalidad y plasticidad de sus acciones, quizá por algo de nostalgia también.

Chandler Thompson en el primer de los 4 concursos de mates que ganó Entre el equipo de colaboradores de Solobasket.com, los más votados fueron:

CONCURSANTES

Thanasis Antetokounmpo, Adam Hanga, Dejan Todorovic, Anthony Randolph y Jeffery Taylor.

FINALISTAS

Taylor y Antetokounmpo

GANADOR

Thanasis Antetokounmpo

MEJOR ‘MATADOR’ DE LA HISTORIA DEL CONCURSO

Chandler Thompson