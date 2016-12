Divina Seguros Joventut ficha al anotador base Terry Smith ¿El salvador?

El Divina Seguros Joventut ha llegado a un acuerdo con el base norteamericano Terry James Smith (1.85-10/02/1986) hasta final de temporada. Será el sustituto de Vasiliauskas que había tenido un muy bajo rendimiento. Los verdinegros van penúltimos en la Liga Endesa, ocupando así, una plaza del descenso a la LEB Oro. ¿Será Smith la pieza clave que salve al equipo de un posible descenso? Es un hombre con puntos en las manos pero, paralelamente, será clave que ayude a mantener la buena dinámica del grupo.

Terry James Smith llega procedente del BC Urartu Yerevan de la Superliga rusa, con el que ha disputado 9 partidos con promedios de 15.9 puntos, 2.3 rebotes y 2.2 asistencias. Se trata de un base anotador que puede realizar las funciones de escolta por su capacidad ofensiva, aunque también destaca por su intensidad defensiva y aptitudes a la hora de distribuir juego. Todo un trotamundos del baloncesto europeo que ha jugado en la República Checa, Suiza, Bulgaria, Ucrania, Croacia, Turquía, Francia y Armenia.

El equipo verdinegro se ha movido rápidamente para sustituir a Vasiliauskas dada la urgencia de su situación. La Penya se encuentra en puestos de descenso y la pasada jornada únicamente contaba con Albert Sàbat como base puro en la primera plantilla. El nuevo jugador podrá debutar ante sus aficionados en la jornada 14 contra Tecnyconta Zaragoza.

Així juga el nostre nou base...

