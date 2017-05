El Betis promete mantener su equipo de baloncesto si se materializa el descenso

Ramón Alarcón: "Si se hace efectivo el descenso trabajaremos para que el paso por la LEB sea el más rápido posible"

Más allá de las razones que explican la peor temporada en la historia del Baloncesto Sevilla, ahora Real Betis Energía Plus -aunque no faltará el análisis-, está la pregunta que un verano más otea en el horizonte: ¿y ahora qué? El club sevillano vuelve a verse ante el abismo. Esta vez ocupando la penúltima plaza, por la que se ha ganado a pulso y con total merecimiento el descenso deportivo. El deporte profesional se basa en la competitividad, y todo lo que no sea una liga en la que los últimos hacen sitio a los primeros de la LEB Oro es hacer injusticia y habla de una liga en absoluta crisis. Apelar a otra cosa es faltar a la esencia del deporte profesional. Ni siquiera: a la esencia misma del deporte. Pero ahí sigue la pregunta: ¿ahora qué?

Desde el club sevillano han hecho balance sin que hayan pasado ni siquiera veinticuatro horas del cierre de la fase regular. Fernando Moral y Berni Rodríguez han ofrecido sus disculpas, han reconocido el fracaso y su culpa. Por ahora, a la espera de "una profunda reflexión", sin dimisiones. Si acaso, un ofrecimiento por parte de Berni, que ha puesto su cargo a voluntad del consejo de administración a sabiendas de que no lo revocarán. A las preguntas de la prensa han aclarado lo que se sabía: que hay bastantes antecedentes de una liga sin ascenso ni descensos, que la ACB está sumida en una profunda crisis y por un lado está el canon, por otro el fondo de ascensos y descensos, en frente la Justicia intentando tumbarlo y por otro lado los equipos de Euroliga reclamando otro calendario, y con él otro formato de competición. En mitad de este panorama, dos equipos en puestos de descenso y de nuevo la pregunta: ¿ahora qué?

Ramón Alarcón, director general de Negocio del Real Betis Balompié y enlace entre los clubes de baloncesto y fútbol ha dado la clave. Mientras Moral apuntaba que ya están "trabajando para revertir la situación", apelando al derecho que recogen los estatutos de conservar la plaza si los equipos de LEB no consiguen cumplir con lo exigido, Alarcón ha avanzado: "Si se hace efectivo el descenso trabajaremos para que el paso por la LEB sea el más rápido posible". Parece, por tanto, que este año no tocará hablar de desaparición. El Real Betis asume las responsabilidades de quien en verano se hizo llamar salvador y se compromete, al menos en esta rueda de prensa, a mantener el club de balonceso tanto si conservara su plaza como si no, cargando además con las lagunas que dejen los patrocinios sobre el presupuesto.

Es especialmente llamativo, ya que estas palabras llegan poco después de que el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, dijera a la prensa: "Ha sido un año decepcionante, cuando se dio un paso adelante para mantener el baloncesto". "Esta situación es reversible", ha dicho Moral, "es posible que el equipo se mantenga en ACB". El que ha dado con la clave más inmediata, sin embargo, ha sido Alarcón: el club de fútbol no podrá eludir su responsabilidad como nuevo propietario.