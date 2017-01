El FC Barcelona Lassa recupera a Moussa Diagné, cedido en Fuenlabrada

El FCB ejerce la cláusula para recuperar al pívot antes de final de mes

Compartirá posición con Ante Tomic y Vitor Faverani

Sincera despedida de Jota Cuspinera: "Te echaremos de menos, seguro"

A pesar de la reciente incorporación de Vitor Faverani (28 años/2.13m) procedente del UCAM Murcia, el FC Barcelona Lassa parece no conformarse y refuerza su juego interior con Moussa Diagné (22 años/2.11m), pívot senegalés que tenía cedido en el Montakit Fuenlabrada.

En la rueda de prensa posterior al partido contra el Divina Seguros Joventut, el técnico del conjunto fuenlabreño, Jota Cuspinera, se refirió al caso con las siguientes palabras: “Moussa tiene una cláusula en su contrato que indica que el Barcelona le puede recuperar antes de final de mes. Me consta que hay contactos, pero no hay nada cerrado”.

Era el periodista Xavi Ballesteros quien iba más allá asegurando que el pívot se incorporaría este mismo lunes a la disciplina azulgrana hasta que minutos después se hiciera oficial el movimiento.

El Barça 'fitxa' Diagné del Fuenlabrada. Demà s'incorpora. Estava cedit pels blaugrana al club madrileny — xavi ballesteros (@BallesterosXavi) 22 de enero de 2017

Cuando parecía que los esfuerzos del FC Barcelona Lassa se centraban únicamente en la búsqueda de un jugador exterior, más aún tras la baja de Brad Olesson para las próximas 5 semanas debido a una lesión en el tobillo derecho, será el juego interior el que sume otra pieza para completar una terna de postes con Ante Tomic, Vitor Faverani y Moussa Diagné.

El pívot senegalés promedia esta temporada 7.1 puntos, 6.7 rebotes y 12.4 de valoración en la Liga Endesa y 7.4 puntos, 5.1 rebotes y 12.7 de valoración en Eurocup defendiendo la elástica del Montakit Fuenlabrada.

Despedida de Jota Cuspinera

El técnico del equipo madrileño no quiso dejar pasar la oportunidad para despedirse de Diagné y lo hizo a través de esta carta publicada su blog que reproducimos a continuación:

Me hubiera gustado decirte "Hasta luego" como mereces, en la rueda de prensa posterior al último partido, pero no pudo ser, en ese momento no estaba todo cerrado, aunque sabíamos que estaba a punto.

El Barça ha decidido repescarte, te lo has ganado a pulso!!! y estoy seguro que marchas para seguir sumando experiencias que te ayudarán a crecer como jugador, porque el camino que tienes por delante se vislumbra brillante dado el presente que nos has mostrado.

Para mi ha sido un placer, no sé cuánto has aprendido de mi, si es que algo has aprendido de mi, pero sí sé cuánto he aprendido yo de ti, y quiero darte las GRACIAS...

Gracias por tu dedicación, gracias por tu energía, gracias por tu talento, pero sobre todo gracias por poner todo eso a disposición del equipo, sin egoísmos, sin rencillas, así a pecho descubierto... echaremos de menos tus rebotes, tus tapones, tus mates, tus canastas y sobre todo tu entrega y tu energía...lo echaremos de menos en el equipo, aunque sabes que cada vez que hay una baja alguien toma el relevo, dejas un hueco que trataremos de cubrir entre todos, como siempre hemos hecho...pero te echaremos de menos, seguro!!!

Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, que tus expectativas no sólo se cumplan sino que se vean superadas y que sigas disfrutando de tu camino como siempre has hecho, con esfuerzo, con trabajo y con esa sonrisa.

No me gusta decir adiós, me gusta decir "hasta luego", porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes cuando los caminos se vuelven a cruzar.

Y como sabes, y si no te lo digo ahora, en este blog siempre termino mis entradas con un cuento o una metáfora...y hoy, no me preguntes por qué me ha venido esta a la cabeza:

"Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama sino en sus propias alas"