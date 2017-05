El Madrid cerca de firmar a Toko Shengelia. ¿CSKA quiere fichar al Chacho Rodríguez?

Sorprendente la noticia que ha filtrado la prestigiosa página de baloncesto EuroHoops, con Nikos Varlas a la cabeza, que afirma que el jugador de Saski Baskonia Toko Shengelia estaría muy próximo a firmar por el Real Madrid de cara a las dos próximas temporadas. La retirada del Chapu Nocioni hace que la noticia gane más fuerza todavía sabiendo de la necesidad del club blanco por completar la posición de ala-pivot que deja el jugador argentino.

Shengelia es un jugador de 2’02, nacido en Georgia, que cuenta además con la importancia de ser cupo español, lo que le permite ser un jugador más deseado por cualquier equipo de la competición nacional.

#EuroLeague exclusive by @nikosvarlas : Toko Shengelia from @Baskonia to @RMBaloncesto https://t.co/QNYxxK02Ap

Video of Tornike Shengelia Highlights 19 Pts. 7 Rebs vs CSKA Moscow 25.04.2017

En la presente temporada Shengelia ha promediado 10,6 puntos, 4,9 rebotes y 1,4 asistencias en Liga Endesa, mientras que en Euroliga aportó 10,8 puntos, 4,2 rebotes y 1,4 asistencias por partido. Unos números muy interesantes de un jugador que cuenta tan solo con 25 años y un futuro prometedor por delante.

Según se ha podido saber y si las cosas no se tuercen, ambos clubes podrían hacer oficial el acuerdo al final de la temporada.

Otra noticia que ha desvelado el portal de EuroHoops es el posible interés que mantiene el CSKA Moscú sobre el jugador de San Cristóbal de La Laguna, Sergio "El Chacho" Rodríguez. Todo depende de la decisión que tome el jugador serbio Milos Teodosic sobre su posible llegada a la mejor liga del mundo, varios equipos ya están interesados en él.

La posible salida de la estrella serbia ha alarmado a la dirección del equipo ruso, que ya busca en la figura de Sergio Rodríguez un posible recambio para la próxima temporada si finalmente el jugador serbio decide abandonar Europa y embarcar a la NBA.

Sergio Rodríguez ha promediado esta temporada 7’8 puntos y 5’1 asistencias por partido en los 22’3 minutos por partido que disputó en su regreso en la NBA, después de jugar la anteriores temporadas en el Real Madrid.

Claro está que el desenlace de toda esta historia depende de la decisión que tome el jugador serbio Milos Teodosic en las próximas semanas, si decide poner rumbo a la NBA, el CSKA pondrá todo su esfuerzo para llevarse al jugador canario.

#EuroLeague exclusive by @nikosvarlas:IF @MilosTeodosic4 goes then @SergioRodriguez is the big target of @cskabasket https://t.co/qSiZ3Njvr7