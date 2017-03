El Real Madrid intentará retener a Doncic hasta junio de 2019

Jonathan Givony, de la web especializada DraftExpress, en el podcast en The Vertical Adrian Wojnarowski ha apuntado que el Real Madrid tratará de convencer a la joven estrella para que pueda continuar vistiendo la camiseta blanca al menos una temporada más después de que pueda ser elegido en el Draft 2018 ofreciéndole una buena suma de dinero.

En la misma emisión del podcast destacaban su enorme rendimiento en un club como Real Madrid y cómo, a pesar de sus 18 años recién cumplidos, responde en momentos de máxima presión, destacando que es, con diferencia, el jugador más destacado de su generación.

Comparaban a Doncic con Ginobili o Lonzo Ball y también dejaban en el aire el hecho de que el base esloveno pueda decidir seguir los pasos de Llull que, según apuntaba Givony, es un claro jugador NBA pero que se siente cómodo en situación en el Real Madrid y lleva año tras año diciendo no a la opción de llegar a la NBA.

Real Madrid PG Luka Doncic is an early favorite to be the No. 1 pick in 2018. @WojVerticalNBA Pod w/ @DraftExpress. https://t.co/pjoPMCMVAb pic.twitter.com/G8wOAcGEbl