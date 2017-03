Expectativas vs realidades (II): jugadores a los que se les exige más

En este artículo vamos a analizar un segundo quinteto de jugadores que tienen como denominador común el hecho de que sus carreras parecen no alcanzar las expectativas generadas, tanto en afición como en prensa, sobre ellas.

Como en el anterior análisis se trata de cinco jugadores relacionados con la Liga Endesa, instalados a un alto nivel deportivo y con años por delante para mantener o mejorar su historial y palmarés.

Al igual que en la valoración del primer quinteto, lo haremos planteando posibles explicaciones a porque esas expectativas no se corresponden con sus realidades e intentando plantear dudas razonables sobre si son justos o no esos juicios sumarios sobre su rendimiento.

En el artículo anterior planteábamos la siguientes teorías: lesiones en el caso de Faverani; las dificultades del alero alto en el de Benzing; en el encasillamiento en el caso de Abrines; el dominio precoz y el centrarnos en un aspecto del juego como el tiro en el caso de Ricky; y el no ser capaz de valorar a un jugador de alto precio y protagonismo como especialista defensivo y de intendencia en el caso de Claver.

En este, hemos buscado jugadores entre los propuestos por nuestros lectores en los comentarios del anterior texto que se adapten a unas explicaciones diferentes, para poder valorar más factores que influyen en las carreras de determinados jugadores o en lo que se espera de ellos.

JOSEP FRANCH

Josep Franch dejando atrás a Dani Pérez (Foto: Christian García)

El base salido de la cantera de la Penya ganó el Europeo U20 de Bilbao en 2011. Era el base titular y fue el máximo asistente de dicho campeonato.

Fue uno de los torneos más mediáticos de categorías inferiores por celebrarse en nuestro país y por la explosión de Mirotic. Se televisaron todos los partidos y el público pudo ver a un base anotador, con imaginación en el pase y capaz de acabar las penetraciones en espectaculares mates.

Estuvo en la órbita de la selección absoluta y se rumoreó su fichaje por equipos grandes como Barça, Madrid o Valencia. Salir de la cantera del Divina Seguros Joventut provocó que muchos vieran en él al nuevo Raul López o Ricky Rubio.

Pero tras no ser capaz de rendir con regularidad ni asentarse en ningún equipo ACB, ahora es uno de los bases más destacados de la LEB ORO llevando el timón del Breogán.

En el caso de Franch vamos a centrar el análisis en una situación general. Independientemente de que la irregularidad en su tiro, la defensa y ciertas lagunas en la toma de decisiones pueden marcar su caso individual, puede que el mayor problema de que no esté asentado en ACB sea un problema común a los bases españoles.

Sin pensar demasiado salen varios nombres que, como en el caso de Josep, fueron bases titulares de selecciones de categorías inferiores en las que tuvieron papeles destacados, salen de canteras muy reconocidas del baloncesto español y, en mayor o menor medida, se esperaba que pudieran ser bases ACB. Nombres como los de Jose Antonio Marco, Jose Simeón, Jorge Sanz, Dani Pérez, Josep Pérez y algunos más podrían salir aquí en lugar de Franch.

Actualmente de los 47 bases que hemos contabilizado en las plantillas de la máxima categoría, 30 son extranjeros y solo 17 nacidos en España. Sin embargo en la LEB ORO, donde estamos viendo un nivel de juego y de importancia de los unos muy alto, solo 6 de los 38 son de nacionalidad distinta a la española.

Tradicionalmente, nuestro baloncesto ha sido un gran productor de bases y hace años lo normal es que las plantillas con bases extranjeros fueran una rara avis. Pero ahora se han invertido las tornas y la apuesta habitual ya no es por el producto patrio.

¿Esto quiere decir que los bases de las últimas generaciones tienen menos calidad y por eso su lugar no está en la ACB?

Hay opiniones distintas según a quien preguntes y parece claro que los números nos confirman cual es la opinión en este sentido de entrenadores y directores generales de los equipos ACB.

Desde Solobasket la aportación que hacemos al debate es este artículo de Adrià Arbués sobre los resultados de fichar a un base de LEB ORO y la recomendación de observar detenidamente el historial y palmarés de las selecciones de categorías inferiores en los últimos años.

No vamos a extendernos más en este asunto puesto que es un debate que puede generar amplias opiniones y da para muchos artículos (varios ya escritos). Solo queremos comentar que puede que el motivo de que varios bases destacados en categorías inferiores no cumplan las expectativas sea el hecho de que no se les dan las suficientes oportunidades en la máxima categoría. Josep Franch aún es joven y puede acabar teniendo la posibilidad de confirmar lo que se esperaba en los inicios de su carrera.

Video of ACBasketball . Final Europeo U20 Bilbao. España - Italia

XAVI RABASEDA

Xavi Rabaseda intenta un gancho sobre Ayón (ACB PHOTO)

Xavi Rabaseda fue escogido en el quinteto ideal del Europeo Sub20 de 2009 en el que la selección consiguió el bronce. Era una de las joyas de la corona de la cantera blaugrana y en la temporada 2010/2011 lo cedieron a Fuenlabrada para que terminara de formarse con los minutos y los tiros de los que no disponía en Can Barça.

Para comprobar las expectativas que había sobre el alero catalán en esos momentos os dejamos el artículo de Mario Gómez sobre sus inicios en Fuenlabrada.

La perla azulgrana que brilla en Fuenlabrada

Tras una gran temporada en el equipo de la Comunidad de Madrid, el Barça decidió repescarlo a pesar de que muchas voces aconsejaban que siguiera formándose en un equipo con menos presión. Pero la necesidad de cupos y querer tener el mayor número de canteranos posibles en la plantilla precipito la decisión.

Un jugador joven, exceptuando casos que destacan muy por encima de los demás, necesita jugar para terminar de desarrollar todo su potencial y aprender de sus errores. Xavi tuvo una media de 10 minutos por partido en esa temporada en el Barça y su papel se redujo al de revulsivo o especialista defensivo. En un equipo con Navarro, Marcelinho, Mickeal, Lorbek y muchos más, era la última posibilidad en ataque.

En su caso nos encontramos varios motivos comunes para explicar el que no llegara a las cotas que se esperaban de él:

-Una decisión precipitada de recuperarlo para un grande donde no iba a tener los minutos necesarios para desarrollarse como jugador.

-La conversión en un especialista defensivo. Si durante varias temporadas entrenas y juegas para ejercer una sola faceta, después es muy complicado recuperar las habilidades y la mentalidad para mostrar otras.

-Y un tercer motivo del que no habíamos hablado: superioridad física en categorías inferiores.

Xavi dominaba las categorías inferiores en parte por tener un físico muy superior a los rivales de su edad pero al llegar a la elite se ha encontrado con físicos iguales y superiores al suyo. Se tiende a usar a estos jugadores en posiciones mas cercanas al aro en vez trabajar su evolución técnica a puestos más exteriores, como en el caso de Rabaseda, que jugó mas de tres que de dos. Esto es común a otros jugadores, por ejemplo Pere Tomàs o Dani Diez que destrozaban defensas jugando de cuatro en categorías inferiores y a los que les está costando asentarse en la máxima categoría. Al no encontrase físicos que pueden pararlos el jugador se acostumbra a usar su fuerza, potencia o salto y no a desarrollar otras habilidades que le puedan ser útiles ante rivales más fuertes. A estos jugadores les cuesta encontrar su sitio en la élite al no disfrutar ya de esa superioridad física.

Video of España vs Francia EURO U-20 MASC(22-7-2009)

CARLOS SUÁREZ

Carlos Suárez (Foto: Unicaja)

Carlos Suárez formó parte del quinteto ideal del Europeo junior del 2004 en el que la selección ganó la medalla de oro. Era un fantástico equipo comandado por Sergio Rodríguez y con el propio Carlos y Antelo como primeros espadas. El alero promedió 20,1 puntos y 8,1 rebotes y todos vimos claramente que venía el sustituto de Carlos Jiménez en ese puesto de tres alto tan escaso en el baloncesto español.

Otra joya de la cantera estudiantil con cuyo primer equipo tuvo una carrera meteórica, siendo el jugador revelación de la ACB en la temporada 2005/2006, jugando a gran nivel durante 5 temporadas y nombrado miembro del quinteto ideal en la 2009/2010.

El paso lógico, por mucho que le pesara al Estudiantes, era fichar por un grande y lo hizo por el Real Madrid. En sus inicios en el Madrid seguía con su velocidad de crucero en su progresión y fue Mvp del mes de Octubre en su primera temporada, que finalizó con unas buenas medias de 9 puntos, 4 rebotes y 13 de valoración en 25 minutos por partido.

En el verano de su fichaje por el Real Madrid ya aporreaba las puertas de la selección en su segunda preselección y fue el último descarte de Scariolo.

Después de su gran primera temporada en el equipo madrileño, volvió a ser el último descarte del seleccionador por tercera vez consecutiva y esta vez la polémica surgió entre el entrenador de origen italiano y el alero. Hubo cruce de declaraciones y la sensación de que la convivencia entre los dos sería imposible.

En la siguiente temporada, aún estando a un nivel aceptable, bajó en su importancia en el equipo pasando a disputar 19 minutos de media. En la siguiente y última fueron 16, fichando por Unicaja en verano del 2013.

Hay carreras que tiene momentos claves y, así como todo el mundo coincide en que para Marc Gasol, el mundial de Japón le dio un impulso muy importante para comenzar a convertirse en la estrella mundial que es hoy, en el caso de Carlos Suárez parece que su polémica relación con la selección es lo que ha dejado la sensación de no haber cumplido las altas expectativas que generaba entre afición y prensa especializada.

Pero Carlos Suárez es un gran jugador en un gran equipo, de esos que a todos los entrenadores les gusta tener en su plantilla por su capacidad de producir y trabajar para el colectivo sin la necesidad de anotar. Y Carlos Jiménez, como en el caso de la mayoría de los grandes jugadores históricos, solo hay uno.

Video of Spain - Turkey FIBA EC U18 2004 final FULL Sergio Rodriguez 20 pts, 11 ass

FRAN VÁZQUEZ

Mate de Fran Vázquez ACB Photo/Á. Pérez

En aquel momento era l, y aún hoy está en el podio después de Ricky Rubio y su quinto puesto.

Fran tiene en su palmarés una Euroliga, tres Ligas y cuatro Copas, en una de las cuales fue Mvp. Además es el máximo taponador histórico de la ACB y de la Euroliga.

Con tantos títulos y un sinfín de nominaciones individuales… ¿Cuál es el motivo de que aparezca en esta lista? Pues podrían nombrarse dos: que no fue a la NBA y que no ha triunfado en la selección .

En el aspecto de no triunfar en la selección coincide con el caso Carlos Suárez por lo que nos centraremos en el otro motivo y en este solo comentaremos que la selección Española de los últimos tiempos es una de las mejores de la historia FIBA. Es lógico que a ese nivel no tengan cabida todos los grandes jugadores que han coincidido en una época tan histórica y de tan alto nivel.

La sensación tanto entre afición como prensa suele ser que si alguien puede ir a la NBA tiene que ir. Sin embargo cuando alguien no triunfa allí, o incluso teniendo un buen nivel no está en grandes equipos, se comenta que mejor se hubiera quedado en Europa. También en el caso de los grandes jugadores que no fueron elegidos (o lo fueron pero en puestos bajos) como Bodiroga o Papaloukas no parece que sea un asterisco en su carrera el no haber ido a la NBA.

La propia liga americana no entiende que un jugador joven elégido en una alta posición del draft no quiera jugar con ellos, lo cual es lógico porque su sistema se basa en una parte muy importante en dicha elección.

Parece entonces que el hecho de poder considerar que un jugador como Fran Vázquez no haya cumplido las expectativas es que no jugó donde prensa y afición creían que debía jugar, si no que jugó donde el mismo decidió que debía jugar.

Si se hubiera ido a hacer las Américas, no sería el máximo taponador histórico de dos competiciones.

Video of Final Four Classic, 2010: Regal FC Barcelona-Olympiacos Piraeus

ANTE TOMIC

Ante Tomic anota en las inmediaciones del aro. Foto: ACB Photo

El croata es uno de los mejores pívots ofensivos de los últimos años, con una técnica y unos fundamentos que se ven muy poco en el baloncesto mundial. Su rendimiento estadístico ha sido brutal a lo largo de su carrera en los dos grandes del baloncesto español. Verlo moverse al poste o pasar el balón es una auténtica delicia y es un coleccionista de mvps de la semana o del mes así como de quintetos ideales tanto en Euroliga como en ACB .

Sin embargo es, con gran diferencia, el jugador que recibe más críticas y menciones negativas de los que forman este quinteto.

Es evidente que el hecho de ser uno de los jugadores que han pertenecido a la plantilla de los dos rivales más reconocibles del baloncesto europeo como son Barça y Madrid ha aumentado el escrutinio al que ha estado sometido toda su carrera. Titulares del estilo “El Gasol del Este” cuando fichó por el equipo de la capital ayudaron a generar un desorbitado nivel de expectativas.

Las críticas más comunes sobre su juego son: la falta de títulos y su poca dureza e intensidad defensiva.

En el caso de los títulos cabe recordar que, aunque siempre son lo más importante, el baloncesto es un deporte colectivo y en las finales solo puede ganar un equipo. Además ha ganado dos Copas del Rey y una Liga. Hay grandes jugadores con menos palmarés.

Es cierto que su marcha del Real Madrid al F.C. Barcelona Lassa coincidió con un cambio de ciclo en el que los blaugrana se han encontrado con un Madrid histórico, pero eso no puede ser achacable al cambio de equipo del croata.

En el caso de la falta de dureza y de capacidades o esfuerzo defensivo es un rasgo común a muchos jugadores de marcado carácter ofensivo que sin embargo no parecen ser tan criticados en el conjunto de su carrera. Sin salirnos de los grandes del baloncesto español, nos encontramos con Navarro y el Chacho, jugadores mayoritariamente alabados.

Sin necesidad de pensar mucho, podríamos encontrar un gran número de jugadores con estas características, en los que se da por hecho que su gran aportación ofensiva compensa su falta de esfuerzo atrás. Pero en la mayoría de los casos, los nombres que saldrían serían de jugadores exteriores.

El pívot siempre ha sido considerado el protector del aro y pieza clave en la defensa. Suele ser el encargado de la primera ayuda cuando sus compañeros exteriores son desbordados. Por ese motivo y por ser el jugador de mayor tamaño al pívot se le perdona menos la falta de implicación en la defensa y el no ser duro físicamente.

Se podría decir que en la mayoría de los casos, la finura se alaba más en el juego exterior y la rudeza, carácter y los atributos genitales en el juego en la zona. Y que se disculpa mucho más los fallos en defensa a los anotadores exteriores que a los interiores.

Video of Ante Tomic Highlight Mix

Una vez analizados dos quintetos actuales de expectativas vs realidades estamos valorando la posibilidad de hacer un análisis a jugadores históricos del baloncesto español. Los primeros nombres que valoramos son: Santi Abad, Pep Cargol, Jordi Soler, Antonio Martín, Ferran Martinez, Carles Ruf y algunos más. ¿Que opináis? ¿Que nombres os vienen a la memoria?