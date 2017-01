Faverani, el elegido para reforzar la pintura blaugrana. Dorsey, con los días contados

ACTUALIZADO: Según informa David Pick, Vitor Faverani ya ha pasado el reconocimiento médico del FC Barcelona Lassa, y estará disponible para participar en el encuentro de Euroliga de ésta semana contra el Anadolu Efes.

Vitor Faverani has been cleared by Barcelona medical staff and is bound for Euroleague vs Anadolu Efes, according to source.