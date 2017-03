FC Barcelona Lassa: la realidad tras la debacle

Ayer se supo que el FC Barcelona Lassa quedaba fuera de la lucha por los puestos que dan acceso a los Play Off de la Euroliga. Era un hecho: solo un milagro podía hacer que los de Bartzokas pudieran clasificarse entre los ocho mejores del continente. Si la temporada había empezado con ilusión tras imponerse al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa Endesa, la realidad de la final echó por tierra las opciones de lograr el primer trofeo de los cuatro oficiales posibles. 6 meses después de duras derrotas, lesiones constantes y silbidos en el Palau, toca hacerse la pregunta más importante: ¿y ahora qué?

En Can Barça están todavía convencidos de que tienen opciones de llevarse la Liga Endesa y cerrar una temporada hasta el momento horrible. No es solo que le hayan eliminado de la Euroliga antes de lo que se preveía, ni que hubiera llegado a la final de la Copa del Rey, es que la reputación del FC Barcelona ha caído en picado en los últimos meses. A continuación, el resumen del partido que les dejaba fuera de la Euroliga de manera virtual:

Este hecho ha comportado que muchos equipos ya no le tengan ese respeto de antaño al conjunto que aún dirige Bartzokas, pero vayamos por partes. Sabemos cómo se ha llegado hasta aquí -lesiones, falta de liderazgo, falta de competitividad en algunos partidos, etc.-, pero, ¿qué hay de lo que les queda hasta final de temporada?

1. LOS JUGADORES Y LA DIRECTIVA NO DAN NADA POR PERDIDO

Por lo menos, de cara a la galería. Por un lado, jugadores como Perperoglou han dicho que siguen muy vivos y que estarán preparados para levantar la ACB. Por otro, Vezenkov, en una entrevista concedida a L'Esportiu de Catalunya ha secundado las palabras de su compañero y ha afirmado que el equipo, a partir de ahora, puede entrar en una dinámica ganadora y llegar hasta la final de los Play Off de la Liga Endesa. Parece que en la teoría todos están de acuerdo: ahora empieza una nueva era dentro del desastre que supone haberse quedado fuera de la final de la Copa del Rey y fuera de la lucha por la Euroliga. Rodrigo de la Fuente es otro de los que se suman en esta oleada de mensajes positivos pese a la que está cayendo en Barcelona, y es que el director deportivo del conjunto blaugrana ha asegurado que "queda un título en juego y debemos luchar por él. Estamos en buena posición en la liga y eso nos debe permitir crecer más". El optimismo de puertas hacia afuera es evidente, pero ¿realmente los jugadores creen en sí mismos como para alzarse con el único título que les queda? El ala-pívot búlgaro se excusa cuando el periodista Jordi Plà le pregunta por el lenguaje corporal de los miembros del equipo; según Vezenkov, confian en sí mismos, se deben centrar en el presente y deben jugar en equipo. De momento, ha habido una leve mejora en cuanto a números a título personal. Los casos de Claver y Perperoglou han sido los más paradigmáticos. Mientras el valenciano parece remontar el vuelo tras unos malos meses, el griego ha vuelto a sentirse él mismo en la pista. A nivel estadístico, los dos aleros estaban muy por debajo de las expectativas aun siendo titulares en muchos encuentros. Tenían la confianza de Bartzokas, pero la más importante -la confianza en ellos mismos-, no. Y eso se reflejaba en la pista. Ahora hay un haz de luz que puede invitar al optimismo, pero como dice Vezenkov, tiene que haber un cambio colectivo: ya se ha demostrado que las individualidades no te hacen ganar un título. Además, cuentan con el buen hacer de Koponen, la omnipresencia de Tomic o las ganas de demostrar de Diagne.

Diagne, las ganas y el esfuerzo que demanda el Palau Blaugrana. #LigaEndesa pic.twitter.com/TAEExN4Q7l — Movistar Basket (@MovistarBasket) 19 de marzo de 2017

Las razones para mostrarse optimista son mínimas; casi se reducen a las mismas opciones que tenía el conjunto azulgrana antes de esta jornada para clasificarse en Euroliga. Pero en el entorno del equipo, se repiten una y otra vez que nada está perdido. No quieren transmitir una imagen de debilidad, aunque en la pista se demuestre lo contrario.

2. ¿MIRAR AL MERCADO O DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN?

La eliminación en Euroliga ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tanto Bartzokas como De la Fuente confían en el bloque actual, pero ¿es posible o viable fichar a algún jugador antes de acabar el curso? ¿Sería la solución para intentar luchar por el título de la ACB? En los últimos días, en las redes sociales ha surgido un nuevo tema de debate, que no es otro que el de los fichajes. En primer lugar, para criticar a los incorporados este curso; en segundo lugar, para abrir la posibilidad de fichar a algún jugador de otra liga de cara a la recta final. Y los rumores -de momento, sin mucho fundamento- apuntan a Adams, ex de Baskonia que disputará la final de la liga en China -arranca este viernes-. A priori, no hay nada interesante a excepción de aquellos jugadores que quieran y puedan ayudar a un equipo perdido y desubicado. Hay que remarcar que el FC Barcelona, antes de traer a Rice, se había interesado por Adams, pero finalmente se decidió por el MVP de la final de la Euroliga de 2014. La opción de que Adams acabe en Can Barça es muy remota porque el jugador tendrá unas pretensiones económicas elevadas, y habría que ver si De la Fuente y compañía sentencian a Rice a pocos meses de acabar la temporada. Lo que sí está claro es que la directiva confía en Bartzokas: De la Fuente ha vuelto a repetir que el heleno será el entrenador del Barça lo que resta de temporada como mínimo.

3. EL CAMINO QUE LES QUEDA HASTA FINAL DE TEMPORADA

Todo cambio estructural requiere de tiempo y paciencia, y en eso parece escudarse la directiva blaugrana. Pero la paciencia parece haberse acabado para los aficionados, que exigen ver no a los mejores jugadores, sino a quienes lo merezcan. Jugadores que merezcan llevar ese escudo. Tras la expulsión de Bartzokas ante el Real Madrid en Euroliga, el Barcelona ahora lo tiene todo a su favor para empezar a mejorar como equipo.

En cuestión de semanas, verá reducido su número de encuentros. Este factor diferencial puede serles ventajoso, porque tanto Real Madrid como Baskonia disputarán la serie de Euroliga para tratar de alcanzar la Final Four. Más allá del partido en sí, hay que pensar en el ahorro de energías de los viajes y la presión que comportan partidos así: el desgaste tanto mental como físico puede hacer mella en dos serios candidatos a llevarse el título liguero a sus vitrinas. Por ello, el FC Barcelona Lassa podrá emplear más tiempo a redefinirse como equipo -o, simplemente, a definirse-, a coger confianza y a probar cosas nuevas, tal como decía Vezenkov. En competición europea, lo máximo a lo que aspiran es a terminar bien y ganar algún partido de los que le quedan, ya sin presión y sin la angustia de saber si podrán clasificarse o no. En Liga Endesa, en cambio, deberán luchar en cada encuentro para obtener la máxima moral posible y tratar de recuperar la confianza perdida. MoraBanc Andorra, Herbalife Gran Canaria, Tecnyconta Zaragoza, Valencia Basket, Unicaja, Real Betis Energia Plus, Montakit Fuenlabrada, Iberostar Tenerife y Rio Natura Monbus Obradoiro son los enfrentamientos que dictarán sentencia y pondrán sobre la mesa si se ha producido un cambio real y visible. Por el momento, solo les queda, como dice el tópico futbolero y baloncestístico, trabajar duro.