Fernando Galindo asegura que Estudiantes jugará competición europea

Fernando Galindo, presidente del Club Estudiantes, ha hecho balance de lo que ha sido la temporada para la entidad colegial. Muy diferente esta rueda de prensa con la del año pasado, donde tuvo que dar explicaciones tras el 2º descenso deportivo de la historia del club.

Galindo ha asegurado en la comparecencia que Estudiantes jugará "con toda probabilidad" una competición europea. Ésta sería la Basketball Champions League que organiza FIBA gracias al 11º puesto que ha logrado el Estu en la fase regular de la ACB: "El undécimo puesto, uno muy digno, nos permitirá estar en competición europea. Es bastante probable que seamos invitados a jugar la competición y, si es así, aceptaríamos", aunque también advierte -lógicamente- que aún no está confirmada la plaza.

De cara a la 70ª temporada del club como institución "el objetivo es obtener más recursos". Destaca que esta temporada "se mantuvieron los patrocinadores que estaban y se sumaron algunos nuevos", que "aumentó el número de abonados" y que han "cumplido el presupuesto y no incorporado nuevas deudas". Asimismo, continuando con el apartado económico, "la deuda con Hacienda es menor y continua el convenio para pagarla".

El presidente se ha congratulado también de que Estudiantes sea el único club de ACB con equipo masculino y femenino en las máximas categorías la próxima temporada.

Y respecto al conflicto de la Liga Endesa dice que "esta crisis es una oportunidad para abordar los problemas estratégicos y de fondo de nuestro deporte". Confirma que ahora mismo son trece equipos los que mantiene las conversaciones para arreglar la situación, excluyendo a los cuatro de Euroliga. Para él, a título personal, "lo que se gane deportivamente es lo que hay que jugar".

En una conversación aparte con Pobla FM, Galindo confirmó que existe un principio de acuerdo con Dago Peña y que se han iniciado los contactos para renovar al capitán Jaime Fernández.

"Sería un error buscar un jugador como Jackson"

El entrenador principal, Salva Maldonado, también ha participado en este balance de final de campaña. Avanza que habrá un "periodo de análisis", pero que será diferente a cuando llegó el año pasado "con un solo jugador con contrato y sin conocer el club".

Quiso agradecer la temporada de Edwin Jackson: "Sólo tengo palabras de elogio para él. Ha hecho cosas que hacía tiempo que no se veían. Pensábamos que esa regularidad y esa contundencia iban a ser cosas de un día, pero ha demostrado en el día a día que es muy competitivo y ha tenido un año espectacular". Sin embargo, en previsión de que se vaya (y Maldonado apuesta porque acabará en la NBA), "buscaremos un jugador que se integre, pero no otro Jackson".

Respecto al rumbo de la temporada admite que sin la lesión de Ondrej Balvin hubieran optado "a alguna cosa más".

Y sobre el tratamiento a los jugadores de cantera ha querido ser tajante: "Vicedo ha dado un paso espectacular hacia adelante, Fernández ha tenido que recomponer su posición y competir con el mejor jugador de la liga y ha ido mejor al final de la temporada, y Brizuela ha sido el damnificado por la concepción del equipo al tener tres escoltas. Estoy contento con su trabajo durante el año". El técnico catalán ha sido criticado por no dar mucha presencia a los jóvenes y se ha querido defender de cara al futuro: "Yo he jugado con jóvenes sí o sí. Haremos cosas el año que viene para mejorar, pero tenemos que afrontar la laguna que existe: de 18 a 22 años no tenemos jugadores. Intentaremos seguir con los 'juniors', arroparlos para que crezcan y estén cerca de primer equipo", afirma.