Javi Salgado: “No me planteo jugar en ningún otro club que no sea el Bilbao Basket”

Gipuzkoa Basket durante cuatro temporadas y Movistar Estudiantes otras dos, disfrutaron de la clase, experiencia y dirección de un Javi Salgado (36 años, 1.80m) que el verano pasado volvió a enfundarse la camiseta del club de su vida, el Bilbao Basket. Con un rol mucho más específico del que tuviera en el pasado y menor protagonismo sobre el parqué, su importancia en el vestuario ha seguido estando a la altura de un líder de los Hombres de Negro.

Sus números en la presente campaña han sido de 3.5 puntos, 0.6 rebotes, 1.5 asistencias y 3.5 de valoración en 9 minutos por partido, pasando por altibajos como todo el grupo en líneas generales que han impedido al RETAbet Bilbao Basket alcanzar sus objetivos y en una entrevista concedida a Jon Larrauri para el diario Deia hace balance sobre la temporada, su rol en el equipo y sus planes de futuro.

(Balance de la temporada) “Ha sido una temporada difícil, una temporada agridulce. Teníamos una serie de objetivos marcados y no los hemos logrado. Hemos estado a un partido de cada meta, lo hemos intentado hasta el final, pero no han cristalizado. También ha sido un curso en el que hemos tenido jugadores fundamentales lesionados, otros tocados en momentos importantísimos... La sensación que me queda, pese a no haberle perdido la cara a la competición en ningún momento, es de irregularidad”.

(La Eurocup pasó factura) “Después de arrancar la campaña con cuatro victorias consecutivas, nos ha tocado ir a la contra constantemente, a remontar puestos. Empezar a jugar competición europea nos descolocó. Tuvimos un grupo difícil y aquello nos desgastó mucho. Desde entonces nos ha tocado ir remando y al final no hemos llegado a nuestras metas. Los rivales también cuentan y hacen su trabajo. Podíamos haber estado más arriba, pero no hemos dejado de pelear hasta el final”.

(Objetivos no cumplidos) “Desde antes de arrancar la temporada nuestro objetivo era pelear por estar en la Copa y el play-off y eso lo hemos hecho prácticamente hasta el final. Nos ha faltado el último paso. Está claro que con el 4-0 de arranque, con dos victorias fuera de casa y ganando al Barça en Miribilla, la gente se ilusiona y todo puede parecer más fácil de lo que realmente es, pero nosotros ya teníamos claro que queríamos luchar por estar entre los ocho primeros. Al final, un par de partidos decantan jugar la Copa y el play-off o no hacerlo y en esa delgada línea a nosotros nos ha tocado en esta ocasión quedarnos fuera”.

(Unión con la afición) “Puede que por presupuesto ya no estemos entre los primeros de la liga, pero el gen competitivo debe seguir ahí y no ser excusa para dejar de ser ambiciosos. El público no se resigna y es normal; nosotros, tampoco. En esa comunión entre el entendimiento de nuestra nueva realidad y la ambición debe estar, en mi opinión, la clave para el futuro del Bilbao Basket”.

(Balance personal) “En la primera parte, cuando Tabu y Tobias Borg estaban plenamente disponibles, participé menos, pero en el tramo final he tenido más continuidad y he podido aportar más cosas al equipo. Estoy contento. He tenido partidos mejores y otros peores, pero creo que cuando el equipo me ha necesitado he estado ahí para echar una mano en todo aquello que se me pedía. Evidentemente, me hubiese gustado anotar y pasar más y mejor, pero no he acabado descontento”.

(Momentos como 4º base del equipo) “Fueron momentos duros, no lo voy a negar, pero hay que pasarlos. Yo intentaba estar con la mente clara, ser positivo en todo momento e ir a cada uno de los entrenamientos con la actitud de hacerlo lo mejor posible para demostrar al entrenador que podía contar conmigo cuando lo estimara oportuno. En esos momentos es muy importante respetar las decisiones del entrenador y también a tus compañeros, que trabajan igual que tú para ganarse sus minutos. No te puedes venir abajo”.

(Futuro) “Quiero seguir jugando. Puedo continuar aportando en mi actual rol de jugador de equipo. De todas maneras, es una decisión que no puedo tomar únicamente yo, sino que depende de dos partes. Supongo que en los próximos días o semanas el club y yo nos sentaremos para tratar el tema. Todavía no ha habido ningún contacto”.

(Fiel al Bilbao Basket) “A estas alturas de mi carrera y de mi vida no me planteo jugar en ningún otro lado. Es cierto que nunca sabes a ciencia cierta lo que va a ocurrir en el futuro, pero el verano pasado ya dije en mi presentación que, después de seis temporadas fuera, para mí era un sueño regresar a este club porque era algo que llegué a pensar que no iba a tener la oportunidad de hacer. Mi sueño ahora sería poder retirarme como jugador del Bilbao Basket”.