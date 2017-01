Jordi Villacampa: "Parece que vaya bien una dictadura del Barça, pero yo soy de la Penya"

Jordi Villacampa ha concedido una entrevista a Luis Mendiola, periodista de El Periódico. En ella, Villacampa se ha pronunciado sobre algunos temas, aunque ha puesto énfasis en el motivo de su dimisión: los problemas económicos que se arrastran año tras año.

En primer lugar, ha hablado sobre los motivos de su marcha: "Me siento cansado, estoy vacío y creo que lo he dado todo. Así que es el momento de dejarlo". Además, dice que podría haber estirado más su presidencia, pero que ya no puede dar el 100%, por lo que cree que es importante dejar que gente nueva entre con ideas mejores. Sobre la situación del club, afirma que él no dijo que "nos tuvieran que rescatar o comprar. No es así. En realidad, no tiene que pasar nada que no deba de pasar. Pero creo que todos los actores implicados tienen que ponerse en marcha porque no hay tiempo para dudas", asegurando que el club verdinegro ha atravesado situaciones más complicadas a nivel económico.

En segundo lugar, se ha referido a la falta de apoyos como uno de los problemas que han agravado la situación: "La Penya es un club que no tiene las fuentes de financiación de otros clubs de la ACB: clubs de fútbol, mecenas, cajas o bancos, ayuntamientos o diputaciones, y ha tenido que subsistir. Yo quería hacerlo con ingresos extraordinarios, con inversiones, como el Màgic Badalona o la compra de terrenos. Y lo conseguimos durante 8 o 9 años. Pero nos dijeron que nos dedicáramos a jugar solo a básquet". En este sentido, habla del fichaje de Abalde como vía de escape para solventar la situación por momentos, "pero eso no es vida", asegura. Hablando del tema del patrocinio e inversiones a nivel institucional, Villacampa lo tiene claro: "No sé si a la Generalitat ya le va bien que el Barça represente todo lo que es el país. Es tan grande que a veces quema al de al lado aún sin querer. No tengo nada que decir contra el Barça. Simplemente es nuestra realidad". Pone como ejemplo otras comunidades autónomas como el País Vasco, que dota a todos los equipos de la misma importancia.

Por último, se ha mostrado firme en su respuesta a la pregunta sobre la viabilidad: "Si lo hacemos bien, la Penya no desaparecerá y tendrá futuro", ha sentenciado el que fuera jugador del conjunto de Badalona.