Juan Carlos Navarro: "Esta temporada está siendo una de las más duras de mi carrera"

En su última entrega del blog de la euroleague.net, el capitán blaugrana Juan Carlos Navarro hace un repaso de lo que está siendo su devenir en esta temporada en la que tan sólo les queda luchar por el título de la ACB.

Comienza haciendo un pequeño resumen de la temporada y cómo le gustaría terminar la misma: “Ha sido una temporada complicada para nosotros. Ha sido uno de los años más difíciles en mi carrera. Será difícil ver cómo el Barcelona no esté luchando en los Play Off de la euroleague, aunque debemos reconocer que no hemos estado al nivel de los ocho mejores de Europa. Tenemos que mejorar nuestro juego, nuestra imagen y terminar la temporada fuerte para intentar ganar la ACB”.

Juan Carlos Navarro es el jugador que más partidos de euroleague ha jugado con 318 encuentros, además de ser el máximo anotador de la competición con 3996 puntos: “Siempre intento sumar para que el equipo logre sus objetivos. Ha sido una temporada difícil y me he perdido muchos partidos por motivos físicos. Para nosotros también fue una temporada muy complicada debido a las múltiples lesiones de varios compañeros. Me faltan 4 puntos para llegar a la barrera de 4000 en la euroleague. Sería bonito llegar a esta cifra, sin embargo, lo importante es que el equipo gane partidos”.

(Foto: Juan Carlos García Mate ©)

También habla del nuevo formato de la euroleague y lo que ha supuesto para ellos: “Con el nuevo formato de euroleague hay semanas que jugamos 3 partidos en una semana, dos de Euroleague y el de ACB. No olvidemos que nuestra liga es la más competitiva de Europa y que cualquier equipo te puede ganar. Con tanto viaje hay que descansar mucho para poder competir con garantías. Creo que en el futuro los equipos ampliarán sus plantillas para que una euroleague tan exigente tenga éxito”.

Para finalizar habla de sus dos hijas: “Ellas siguen jugando al baloncesto y cada vez lo hacen mejor. Cuando estuve lesionado tuve la oportunidad de verles más a menudo. Lo importante es no ser muy exigente con ellas. Todavía son muy jóvenes y deben de seguir disfrutando con el baloncesto. Mi hija mayor juega con la selección española y ha conocido a nuevas compañeras; estoy convencido de que jugar al baloncesto y conocer a gente en el entorno de este deporte, les hará mejor personas. Además ya practican mi tiro favorito: la bomba. ¡Yo les enseñé!”.

Video of Juan Carlos Navarro - ACB Finals Highlights vs Real Madrid

Juan Carlos Navarro ya es un mito en el baloncesto español. Ha logrado 2 Euroligas, 8 ligas ACB, 6 Copas y 5 Supercopas. Con la selección española ha sido Campeón del Mundo juvenil y absoluto, dos veces subcampeón olímpico y doble campeón del Eurobasket; entre otros muchos logros individuales y colectivos. En la ACB también tiene un hueco grande en las estadísticas históricas de la competición. Es el segundo jugador que más triples ha anotado con 1138, cuarto en puntos con 8103 y sexto que más partidos ha disputado con 652.

Se habla mucho de su retirada. “Juanqui” tiene contrato hasta junio de 2018, pero se guarda una cláusula para rescindir el contrato si él lo cree oportuno. Tiene claro que seguirá jugando al baloncesto hasta que su físico le acompañe y mientras tenga la ilusión y motivación para poder hacerlo. Veremos cómo finaliza esta temporada tan dura para él como para el Barcelona, cuyo objetivo es ganar la ACB, única competición en la que siguen vivos.