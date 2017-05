Julian Wright jugará en Reggio Emilia tras sonar como refuerzo blaugrana

ACTUALIZACIÓN 4/MAYO/2017: Julian Wright se ha incorporado de manera oficial a la disciplina del Reggio Emilia de la Serie A italiana, tal y como el propio club italiano ha anunciado.

Tal y como adelantaba Chema de Lucas en Gigantes, el FC Barcelona Lassa está buscando un refuerzo interior en su intento por luchar levantar el título de la Liga Endesa. De esta manera, y según la información que adelanta David Pick, el elegido sería Julian Wright quien ya ha dejado el Trabzonspor.

Julian Wright left Trabzonspor, he is buyout free. Barcelona should snatch him, ACB transfer window still open. https://t.co/KWAbseHhfq