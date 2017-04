Kenny Atkinson, entrenador de los Nets, estuvo en O Sar

"En este partido había jugadores con talento para la NBA"

Kenny Atkinson, entrenador jefe de los Brooklyn Nets, asistió al partido entre Rio Natura Monbus Obradoiro y UCAM Murcia el domingo en el Multiusos Fontes do Sar. Óscar de la Fuente de El Correo Gallego lo entrevistó y consiguió algunas respuestas interesantes, a pesar de que lo más jugoso que sería saber a que jugadores venía a ver, no podía contestarlo por las normas NBA: "No puedo decir cuales pero en este partido había jugadores con talento NBA."

Atkinson se quedó gratamente sorprendido tanto por el equipo, como por la propia ciudad de Santiago de Compostela y por la afición del Obra, una de las mejores de la Liga Endesa: "Me he quedado impresionado en mi primera vez en Santiago: una ciudad bonita, un gran pabellón, una gran afición y un gran ambiente...Aquí lo tienen todo."

Era su primer viaje a Santiago, pero ya conocía muy bien España: jugó en nuestro pais desde 1993 hasta 1997 en lo que era primero segunda división y pasó luego a convertirse en la Liga Eba, llegando incluso a jugar unos escasos minutos con el Club Baloncesto Salamanca en ACB. De hecho tiene la nacionalidad española ya que su esposa es oriunda de Sevilla.

Lo sucedido sobre el parquet y en los banquillos también mereció las palabras del coach de los Nets tras su primera temporada como entrenador jefe: "Ha sido un gran partido, me encanta el baloncesto español y el europeo. Ha hábido mucha táctica, muchas faltas, pero como entrenador siempre trato de aprender cosas nuevas, y lo hago viendo a compañeros europeos como Moncho, que es un gran técnico, o Katsikaris, que también es excelente".

Como comentábamos, sobre los jugadores que vino a ver solo podemos especular ya que el solo mencionó al que ficharon esta temporada una vez finalizado su contrato con Valencia Basket: "La ACB es la segunda mejor liga del mundo, tenemos en los Nets a Justin Hamilton que estuvo en el Valencia, así que siempre estamos atentos a Europa y a la ACB para encontrar buenos jugadores".

Si pensamos en el jugador que ha mencionado podemos encontrar similitudes con el pívot estrella de los santiagueses, Shayne Whittington, que realizó un gran partido, aunque si hay un jugador que ya ha declarado varias veces su intención de probarse en EEUU y que dominó el partido a su antojo con su calidad, ese es Facundo Campazzo.