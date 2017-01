Koldo Mauraza (Bilbao Basket): “Estamos muchísimo mejor que hace dos años”

El presidente del RETAbet Bilbao Basket pasó anoche por los micrófonos de Bilbosport de Radio Nervión, para hacer un pequeño balance de la primera mitad de la temporada y analizar la actualidad de los Hombres de Negro, así como para hablar de la actualidad económica del club bilbaíno.

¿Cómo te has sentido en tu llegada al club?

Yo vine con mucha ilusión, consciente de lo que había. Y pese a mi poca disponibilidad entraba en el proyecto con muchas ganas, no puedo disponer de mucho tiempo, pero se trata dde dar seriedad al proyecto y dar confianza en lo que es el Bilbao Basket.

Se necesitaba alguien que, cómo tú, aportase algo más que la parte del baloncesto, ¿no?

Si alguien que aporte desde un mundo diferente, como lo es el de la empresa, con gente que va a hacer las cosas bien, con seriedad y honradez que son cosas que la gente, en este momento, aprecia.

¿Ha cambiado mucho el baloncesto desde que tú jugabas?

Si, ha cambiado bastante. Yo llegué a jugar sin línea de 6,25, y mira ahora donde está. Los jugadores ahora tiran desde más lejos, físicamente están mejor. Se juega con mucho más pick&roll, más por encima del aro, nadie juega más de 30 minutos. Yo creo que la esencia del baloncesto ha cambiado completamente.

¿Qué tiene pendiente el club en vías judiciales? ¿Se han resuelto ya los casos de Katsikaris, Vasileiadis y Gorka Arrinda?

Todo eso, desgraciadamente, está pasado. Hemos perdido la mayoría de los juicios, se le ha pagado a Fotis, se le ha pagado a Kostas y con Gorka el juicio que se ha perdido también se lo hemos pagado. Otro lo hemos ganado, y lógicamente ese no lo hemos pagado. Pero es uno de los problemas que tenemos actualmente, y es que estamos pagando (y debemos hacerlo) a jugadores que no están en nuestra plantilla.

¿Cómo está trabajando el actual consejo de administración para tratar de salir del bache?

Se está trabajando muy bien, se han dado los pasos correctos y ha habido un aplazamiento de la deuda del corto al largo plazo. La situación, si vemos un balance de la compañía, ha mejorado ostensiblemente, el Fondo de Maniobra sigue siendo negativo, pero ha mejorado mucho. Y todavía nos queda un pequeño tramo por recorrer: la ampliación de capital.

¿Cómo va la cosa con la ampliación de capital?

Si somos capaces de llevar a buen puerto la ampliación, que es la segunda que ponemos en marcha para restituir los fondos y es por valor de millón y medio, y recaudamos ese dinero el equipo va a tener un futuro bastante mejor. Es uno de los principales objetivos del consejo de aquí a final de año, y tenemos que ser capaces de conseguir que las empresas se sumen al proyecto como sea. Tenemos 4-5 empresas que ya han cerrado el acuerdo, y varias más que están a punto de cerrarlo, y esperamos que todo ello sirva como efecto llamada y consigamos llegar a las cifras que queremos.

Bilbao Basket es un proyecto bonito, y tenemos que ser capaces de venderlo así, detrás nuestro hay un respaldo muy importante de gente que va al pabellón, y de gente que no va, pero también apoya al equipo. Estoy esperanzado de que vamos a ser capaces de cerrar las cosas como queremos.

La institución que ha amparado al Bilbao Basket todas estas temporadas, la Diputación Foral de Bizkaia, parece que ha dejado un poco de lado el proyecto, y más en comparación con otros equipos de la liga, ¿tienes esa sensación?

En principio se entiende que las instituciones no deben apoyar el deporte profesional, pero cuando efectivamente ves que en los equipos limítrofes se está haciendo pues da rabia. Históricamente en Bizkaia se ha dado ese apoyo, pero la gente ha sido mucho más crítica con ello.

¿Es más duro abrirse puertas aquí en Bizkaia a la sombra del Athletic?

Yo no creo que sea un tema que tenga que ver con el Athletic, lo que si es cierto es que aquí todos somos socios del Athletic y nos gusta y le apoyamos. Pero efectivamente, en el Athletic convergen muchos recursos, y por ejemplo entiendo que ser socio del Athletic y del Bilbao Basket es una carga fuerte en el presupuesto de las familias.

Hace poco, en otros medios, declarabas que soñabas con que Bilbao Basket creciera en su masa social, ¿realmente crees que el baloncesto puede crecer más todavía?

Sinceramente, con el número de licencias de jugadores de baloncesto que tenemos en Bizkaia y con el precio del abono que estamos ofertando en el anillo superior, me cuesta pensar que no podemos hacerlo mejor. Arriba hay como 3.000 localidades, y tenemos 12.000 licencias en Bizkaia, no me puedo creer que no seamos capaces de llenar todo el anillo superior de jugadores y gente que ame el baloncesto base. Y estamos trabajando por ello.

¿Sigue habiendo problemas de tesorería o con el crédito se han solventado?

Efectivamente en ese sentido las cosas están mucho mejor, pero ahora tenemos que cumplir el objetivo de la ampliación de capital para no sufrir. La situación ha mejorado mucho, pero nos queda ese pico. Hay que dar un mensaje de optimismo, estamos muchísimo mejor que hace dos años, y mucho mejor que hace un año, pero nos falta la última pata de la mesa para equilibrar realmente la situación financiera.

Pero tenemos que intentar generar un poquito más, es decir, generar confianza para que las empresas se acerquen, para que se invierta en el baloncesto, que esponsoricen al equipo. Ahora mismo tenemos huecos en la camiseta pendientes de rellenar, y ese es un poco nuestro trabajo, vender un proyecto, vender confianza, y que la gente esté dispuesta a poner su nombre en nuestra camiseta.

Siete años de compromiso con RETAbet, ¿Qué ha significado ese salto cualitativo y cuantitativo de tener un patrocinador serio y estable a largo plazo?

Pues lo mismo de lo que hablábamos, vender confianza, vender estabilidad y que la gente vea que ya tenemos a alguien que está dispuesto a embarcarse con nosotros por un periodo largo de tiempo. Es una base para seguir sembrando en el futuro.

¿Cómo están las cosas con Dominion?

Dominion dejó el año pasado el patrocinio, desde el club queremos que sigan con nosotros de alguna forma. Tenemos un acuerdo verbal de que si conseguimos una serie de patrocinadores todavía ellos están dispuestos a poner alguna cosa, pero en principio Dominion tenemos que pensar que ha acabado.

Ha sorprendido un poco porque se supone que venían para quedarse a largo plazo y ayudar, ¿no es cierto?

Dominion ha estado dos años con una aportación económica importante, han vivido una época de mucho trabajo y mucho apoyo al club, y todavía han apoyado en el club y han avalado alguna operación, es decir, que Dominion yo creo que sigue estando de alguna manera apoyando moralmente al club, y queremos que también lo hagan monetariamente, a ver si somos capaces de convencerles y que sigan con nosotros.

¿Supone para el club hipotecarse un patrocinio de siete años con una sola empresa? Cuando hace cuatro años el objetivo era conseguir varias empresas que patrocinasen al club para no depender de una única empresa. ¿Existe riesgo en este acuerdo?

Yo creo que es un buen acuerdo, RETA ha apostado por nosotros, es un patrocinador de menor importe del que era Dominion, pero creo que el dar estabilidad para estos siete años es importante. Es confianza, e incluso existe una cláusula que si al cabo de dos años conseguimos que venga otro patrocinador que sea mejor podríamos cambiarlo, pero bueno ese ahora mismo no es el objetivo.

Koldo Mauraza posando para Mundo Deportivo. Foto: Aiol

Sigue estando en el aire el tema del naming del pabellón, que es algo de lo que se ha hablado anteriormente, ¿hay posibilidades de conseguirlo o es un tema quimérico?

Es difícil, estamos trabajando. Estamos trabajando en dos ámbitos, además, por un lado, por parte de la institución que es dueña del pabellón, y por otro, para que haya alguna empresa que quiera y esté dispuesta a aceptar eso, para nosotros sería un pulmón importantísimo.

Entrando en materia deportiva, ¿tenemos el mejor equipo que el presupuesto nos permitía disponer?

Sí, yo creo que el equipo está hecho con mucho cariño. Se buscó los mejores jugadores dentro de nuestras posibilidades, y se ha hecho un equipo muy competitivo; y el inicio de campaña lo demuestra, al principio el equipo ha hecho un baloncesto muy correcto. Ahora estamos en un pequeño bache, del que espero que salgamos adelante.

La gente es muy consciente de la situación económica y vive preocupada; pero luego si lo traslada a la parte deportiva ¿es consciente verdaderamente de la realidad, o exige demasiado?

Yo creo que tenemos que exigir, porque la verdad es que queremos ver nivel de baloncesto y que el equipo juegue bien, yo creo que tenemos buenos jugadores y hay que exigirles como buenos jugadores que son. Hay algunos jugadores que yo creo que, todavía, no están al nivel de lo que en un principio creíamos que se podía dar a principio de temporada. Hay que exigir, tenemos un equipo muy equilibrado a nuestro presupuesto, y es cierto que éste ha bajado. Estamos recortando en todo lo que podemos recortar, yo hablo con la gente del club y se está intentando mirar hasta el céntimo.

Eres optimista, pero: entrenador nuevo, que emprende por primera vez la dirección de un equipo en soledad, proyecto nuevo, hasta siete jugadores nuevos.

Desde luego, siete jugadores y muchos de ellos estrenándose ésta temporada en la Liga Endesa, que también es un detalle importante.

¿Ha sido una decepción no clasificarse para la Copa del Rey o hubiese sido un premio haberla disputado?

Hombre, si viésemos los 4-5 primeros partidos te diría que es una decepción, porque parecía que el equipo estaba jugando bien y tenía mimbres de sobra para lograrlo. Luego visto lo visto, pues hay que reconocer que en la copa siempre hay 6 equipos que son superiores a ti en presupuesto, y se han metido Tenerife, que lo está haciendo francamente bien, y el Andorra que tiene un presupuesto también importante. Estamos, más o menos, en el lugar que nos corresponde por presupuesto.

¿Y cómo está el baloncesto a nivel de ACB, qué está pasando a nivel nacional?

Lo que está pasando en toda la liga, y en el baloncesto en general, es que los salarios se están ajustando a la situación económica, pero con un cierto retraso. Hemos visto que los ingresos están cayendo, la afluencia en los estadios también está cayendo y en ese sentido los salarios de los jugadores también se están acomodando a esta situación, pero van con cierto retraso. Lo cual hace que, al final, haya clubs que tienen problemas financieros.

Pero, ¿desde la ACB se hace todo lo posible por potenciar el baloncesto, o el enemigo está en casa?

No lo sé. No lo sé si, por ejemplo, la decisión que se ha tomado de que solo se pueda ver baloncesto a través de Movistar+ es positiva o es negativa. Ciertamente, la aportación de Movistar ha crecido mucho, pero ahora tenemos un partido menos y hay que liquidar la deuda con el anterior patrocinador.

¿Le ha merecido la pena al club participar en la Eurocup, o es una competición deficitaria como se ha hablado en otras ocasiones?

Sí, yo creo que sí. A mí también me han dicho que era una competición deficitaria, y no es que sea una competición para ganar mucho, pero yo creo que es bueno para el equipo. Es bueno a nivel de la ciudad, de ubicar Bilbao en el mapa, de jugar Europa, tenemos los ingresos de la televisión local y las taquillas; y con eso somos capaces de cubrir los costes, y si tienes la suerte de que no te toca viajar muy lejos pues mejor aún. Los ingresos de la Eurocup este año han variado, el paso por Europa este año ha sido ligeramente rentable. No es una cantidad importante, pero lo que se ha ingresado es mayor de lo que se ha gastado en viajes y arbitrajes.

Nos consta que se está trabajando en el tan ansiado proyecto de cantera. ¿Cómo va éste asunto?

Hemos guardado cierta parte del presupuesto, en algo que a priori puede parecer un gasto pero que, yo creo, es una inversión. Hemos empezado haciendo una apuesta por jugadores para nuestro equipo convenido, el Zornotza ST, para que la gente vea que tenemos una proyección. Estamos dando los primeros pasos, y yo creo que estamos avanzando bien en este aspecto, tenemos un par de personas dedicadas al tema como son Raül López e Igor Mintegia, hemos hecho un acuerdo de colaboración con el Zornotza St que se va a firmar pronto. Y es un acuerdo importante que tiene que hacer que la gente de Bizkaia se dé cuenta de que tenemos una proyección, con un equipo convenido donde la gente puede jugar y puede seguir adelante.

Y luego estamos poniendo en marcha unos proyectos de intentar hacer jornadas de perfeccionamiento seleccionando a los mejores jugadores en edad cadete y junior, para que vayan a Miribilla con nuestros entrenadores de élite. Vamos a tratar de monitorizar y localizar el talento de Bizkaia, y que ésta gente vea que hay algo ahí, y que somos capaces de ayudarles en su progreso y que no se nos vayan.

¿El club va a intentar limar esas asperezas que existían en su día con la cantera del Caja Bilbao?

Ese es uno de los objetivos, queremos estar ahí y que no se nos vea como un competidor. Que seamos capaces de tener estas jornadas, implicando a los clubes de Bizkaia, y el que sea un gran jugador y quiera seguir progresando, que sepa que puede apostar por el Bilbao Basket. Estamos dándole una vuelta, y valorando si somos capaces de sacar un equipo propio, en una categoría más baja para que los chavales vean que hay algo, después que tengamos un paso intermedio puede ser por el Zornotza, quiero decir que haya una escalera de progresión y que la gente no se nos vaya. Es una cosa que queremos hacer con mucho cariño y mucho cuidado, que no se nos vea como invasores, que no vea nadie que vamos a robarle los jugadores que han estado cuidando. Si el jugador es bueno y tiene cualidades para poder seguir adelante es absurdo que tenga que irse del club, puede trabajar con el Bilbao Basket y seguir en su club.

Hemos hecho también un importante acuerdo con la Universidad Pública del País Vasco, en el sentido de que nos permitan tener una serie de becas para algunos jugadores. Que los que tengan mayor talento, puedan ser becados y sean considerados como deportistas de élite. Queremos cuidar no solo la labor deportiva, sino también la labor educativa que creemos que es muy importante.

En los últimos tiempos la relación entre la Federación Bizkaina de Baloncesto y Bilbao Basket han tendido lazos; German Monje, hasta la presente Presidente de la Federación Bizkaina de Baloncesto, ha sido nombrado nuevo Presidente de la Federación Vasca de Baloncesto. ¿Esto os permite acercar posturas?

La relación es realmente buena, yo con German suelo hablar bastante porque se sienta cerca de mí en Miribilla. Es algo positivo para nosotros, yo creo que nos viene muy bien que German sea presidente de la vasca.

Desde Solobasket queremos agradecer las facilidades dadas por Miguel Ángel Puente para acceder a la entrevista.