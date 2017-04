La ACB ratifica que recurrirá ante la Audiencia Nacional la resolución de la CNMC

El pasado miércoles se conocía la resolución de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) por la que multaba a la ACB con 400.000 euros por imponer condiciones económicas desproporcionadas y discriminatorias para el ascenso de otros clubes a la Liga ACB.

Pocas horas después, la ACB emitía un comunicado anunciando que recurrirá la resolución de la CNMC.

En aquel comunicado ya se contemplaba la reunión de trabajo que hoy han mantenido los clubes y donde el presidente Francisco Roca, ha destacado tras la reunión que “la resolución atenta contra el autogobierno de una liga profesional como es la ACB”, y remarca que “ejerceremos la más contundente defensa de nuestros intereses en todos los órdenes sin descartar ninguna medida a corto y medio plazo”.



“Los clubes están defraudados y alarmados por la resolución de la CNMC, que no tiene en cuenta que la ACB ha cumplido estrictamente con la legislación deportiva de nuestro país, donde tienen perfecto encaje las figuras de la cuota de entrada y del Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD)”, añade el dirigente, que recuerda que “la existencia de la cuota de entrada para el ascenso se remonta a hace 26 años y ha sido refrendada por la Federación Española de Baloncesto en todos los convenios de coordinación, además de tener la aprobación explícita del Consejo Superior de Deportes”.



Roca destaca que la cuota de entrada “está más que justificada por las cuantiosas inversiones que han venido realizando los clubes ACB desde su constitución”, recordando que “un club que llega a la liga se convierte en socio en igualdad de condiciones que aquellos que han formado parte y construido la Asociación durante años e incluso en muchos casos, décadas”.



“Los clubes no pueden aceptar que una resolución tan poco clarificadora pueda generar incertidumbre y abrir la puerta de forma equívoca a potenciales demandas y a poner en riesgo la estabilidad financiera de sus clubes”, incide el Presidente de la ACB.



Francisco Roca remarca que “el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos no ha constituido nunca una barrera de entrada a la liga y no solo es un elemento esencial en el modelo ACB, sino que es la tabla de salvación de los clubes que se han visto abocados al descenso a la liga LEB. Sin el FRAD, la subsistencia en la LEB de los equipos que desciendan, que pasan de una competición con 30 millones de ingresos por derechos colectivos a otra que a día de hoy tiene mucha menos capacidad económica, estaría en un gran riesgo”.



Finalmente, el Presidente indica que “los clubes encuentran chocante que la CNMC tache a la ACB ‘de liga fosilizada’, cuando desde hace años está ampliamente reconocida como la segunda mejor liga nacional del mundo”. “Es más que evidente que el sistema ACB que ahora se pone en duda ha sido durante 26 años un modelo de éxito deportivo, organizativo y de generación de talento deportivo, contribuyendo de manera fundamental a los éxitos de la Selección Española en las últimas décadas”, añade.



Los clubes continuarán reuniéndose en jornadas de trabajo para seguir definiendo su estrategia de futuro.