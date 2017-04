La gran encrucijada de las ligas de baloncesto españolas

La pujanza de la Euroliga y las ventanas FIBA obligan a ajustar calendarios y repensar el modelo en Liga Endesa

La resolución de la CNMC sobre el canon amenaza con generar un terremoto en la ACB

ÚLTIMA HORA (14:40): Nota de prensa de la CNMC: La CNMC multa a la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) con 400.000 euros por imponer condiciones económicas desproporcionadas y discriminatorias para el ascenso de otros clubes a la Liga ACB

Extraemos lo más destacado del comunicado:

La CNMC considera acreditado que la ACB a través de una serie de acuerdos adoptados a partir de 1991 impuso unas condiciones económico-administrativas desproporcionadas, inequitativas y discriminatorias respecto a los clubes de baloncesto que tienen derecho a ascender de la Liga LEB Oro a la Liga ACB por méritos deportivos, pero que no han sido previamente miembros de la asociación.

La CNMC considera que estos acuerdos han impedido el ascenso de varios clubes a la Liga ACB y han distorsionado la capacidad de competir de otros clubes recién ascendidos, que han tenido que hacer esfuerzos financieros muy importantes, y han partido con desventaja a la hora de afrontar los fichajes de jugadores y otros gastos e inversiones.

La CNMC considera que la cuota de entrada –el conocido como “canon de la ACB”- que se impuso a los otros clubes para su ascenso es un mecanismo de expropiación de parte de los ingresos futuros de los equipos, ya que se reparte entre los miembros de la ACB, solo les beneficia a ellos, y no supone un mejor funcionamiento de la competición. [...]

[...]La CNMC impone una multa a dicha Asociación de 400.000 euros e indica que en el futuro se abstenga de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la presente Resolución.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

LEER COMUNICADO COMPLETO

------------

El modelo de competición y la estructura de las ligas de baloncesto en España afronta tiempos de reestructuración. Son varios los factores que ponen a nuestras ligas en una especie de encrucijada que obliga a tomar medidas de cara a un horizonte que plantea desafíos.

Impacto de la nueva Euroleague

El estreno del nuevo sistema de competición de la Euroleague no podía haber sido mejor para la competición continental. Con el modelo de liga regular ha asegurado a sus equipos partidos de primer nivel semana tras semana y eso se ha traducido en datos positivos, según el balance presentado ayer mismo en la ECA Executive Board.

Jordi Bertomeu

Euroleague anunció un aumento de asistencia a los pabellones de un 15% respecto a la temporada pasada, un incremento de audiencia televisiva de un 32% y de audiencia online de un 166%. Además, Euroleague incrementó un 46% sus ingresos por patrocinadors y un 67% sus ingresos por partners audiovisuales.

Este impacto positivo consolida la postura de la Euroleague de hacer crecer su modelo hasta los 18 o 20 equipos a corto-medio plazo, tal y como anunciaba el propio Jordi Bertomeu hace escasas fechas.

Ventanas FIBA

Otro factor que afectará la Liga Endesa es el nuevo modelo implantado por FIBA para la clasificación para los torneos continentales y Copa del Mundo que comenzará el próximo noviembre. Las 'ventanas' FIBA obligarán a parar las competiciones domésticas durante nueve días en periodos determinados (noviembre, febrero, junio y septiembre) para que las selecciones nacionales disputen sus partidos, obligando a reestructurar calendarios, apretándose la disponibilidad de fechas e incluso pudiendo modificar la fecha de disputa de la Copa del Rey, que podría pasar al mes de marzo.

Estos periodos competitivos de las selecciones nacionales incidirán en muchos equipos haciendo que sus jugadores afronten largos desplazamientos y acumulen partidos, con el consiguiente riesgo de lesión y el cansancio acumulado al de un calendario ya apretado en los equipos que participen en competiciones continentales. Otro factor por el que estos clubes presionarán por reducir el número de partidos, ya sea via reducción/eliminación de Playoff o buscando una futura reducción del número de equipos de la liga.

Ventanas FIBA para partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2019

Resolución de la problemática del canon ACB

A la espera de que en breve se haga oficial el dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), todo parece indicar que dicho dictamen va a ir en el sentido de la eliminación del canon de acceso y de del desembolso del fondo regulador de ascensos-descensos por parte de los equipos que asciendan.

Esta resolución es vinculante pero admitirá recurso pero, en cualquier caso, abre también una problemática que la ACB tendrá que afrontar. ¿Cómo quedarán los ascensos 'diferidos' pactados con Palencia y Melilla? ¿Qué pasaría si ascienden deportivamente otros equipos este año?.

No es un problema menor el resolver esta importante disyuntiva e incluso ver si FEB y ACB acabarían llegando a un acuerdo con el modelo de ascensos-descensos en un escenario sin canon ACB pero con una posible reducción de equipos en el horizonte. La opción de que hubiera solo un ascenso y el segundo puesto fuera mediante algún tipo de eliminatoria/promoción con un equipo ACB se abre, pero estos temas están todavía muy en el aire hasta que se afronte la situación definitiva en la que quede el canon tras la resolución de la CNMC.

Palencia lograba el título de la LEB Oro 2015-16

Otras cuestiones que se abren es saber cómo solucionaría la ACB los agravios que podrían producirse ante clubes como Andorra o CB Canarias que fueron los últimos en pagar (de forma total o parcial) el canon ACB que ahora se podría suprimir.

Además, de hacerse efectiva la desaparición del canon ACB supondría un problema contable en muchos clubes que tienen entre sus principales activos el citado canon. De forma, que si pierde valor real podría suponer desajustes en los balances contables haciendo que varios clubes puedan entrar en situación técnica de disolución con lo que no superarían las auditorías correspondientes realizadas por ACB.

¿Qué modelos de competición se plantean?

El debate sobre el cambio de sistema de competición en la Liga Endesa está sobre la mesa. Hace escasas fechas era el presidente de Bàsquet Manresa el que desvelaba en los micrófonos del programa 'Basket al día' que desde la ACB se había planteado una propuesta de nuevo sistema de competición en el que se eliminarían los Playoff.

Hoy mismo podemos leer una publicación de Ricardo González en AS donde apunta que la comisión de trabajo formada por nueve clubes ACB que estudia los nuevos posibles modelo de competición han recibido un proyecto que habla de una liga de 18 equipos, sin Playoff pero con Final Four. Es uno de los muchos modelos sobre los que se ha hablado en estas últimas fechas. El debate sobre si una liga sin Playoff pierde interés está abierto, pero lo que parece claro es que los equipos potentes buscan reducir partidos ante la sobrecarga que les supone la Euroleague.

Por otro lado, los equipos más modestos no quieren ver reducida la competición. Además, a la hora de tomar la decisión también influyen otros factores, pues el hecho de una posible eliminación/reducción del Playoff supondría un menor número de partidos televisados, con la consiguiente reducción de ingresos por publicadad y derechos.

Las Ligas LEB también se replantean

Mientras que la ACB debate un nuevo modelo de competición, las competiciones FEB también están trabajando en su futuro. Tras un primer ejercicio de la nueva dirección federativa al frente, se están estableciendo líneas de trabajo de cara a mejorar los modelos competitivos en las ligas LEB.

Roger Fornas, Jorge Garbajosa, Alfonso Reyes y Sergio Pérez Anagnostou reunidos para hablar del futuro de las competiciones FEB (Foto: FEB)

La FEB ha tenido receptividad hacia las propuestas que han llegado desde los clubes y en breve planteará a los clubes su posición y sus propuestas hacia una posible reestructuración de sus ligas. Sin duda que la resolución de la CNMC sobre el futuro del canon ACB será un factor importante en este futuro.

La Federación y los clubes LEB se encuentran en un momento importante en el que pueden apostar por consolidar y crecer unas ligas para acercarlas de nuevo a la Liga Endesa si finalmente se 'lima' la barrera del canon y si la Liga Endesa sigue viendo como la Euroleague sigue comiéndole terreno ofreciendo un modelo competitivo (y de negocio) interesante a clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, y en una posible ampliación a otros como Valencia o Unicaja.

Tiempo de cambio, tiempo de oportunidades

Hace tiempo que la estructura competitiva de las ligas españolas mostraba carencias. La anomalía existente al haberse roto el flujo de ascensos-descensos ha hecho mucho daño a todos los niveles, no solo a los equipos que no ascienden si no afectando también con una bajada de nivel competitivo de los equipos ACB que luchaban por evitar un hipotético descenso y que incidía en una menor inversión de estos equipos en reforzarse ante la remota posibilidad de que el descenso se hiciera efectivo. Por no hablar de la cantidad de clubes que se han quedado por el camino en la última década fruto de múltiples problemas económicos.

Todos los factores que confluyen en este momento generan casi una obligación de cambio, pero también es una oportunidad de oro para que todos los estamentos implicados cojan el toro por los cuernos y los afronten con valentía con amplitud de miras y con perspectiva, pues se genera una gran oportunidad para da impulso a las ligas y al baloncesto nacional a todos los niveles.