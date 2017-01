Tomic y Rice le devuelven el golpe al Baskonia en Vitoria (84-92)

Bartzokas: «Quiero felicitar al equipo por el partido tan sólido que hemos hecho, tanto en el plano ofensivo como el defensivo. Cada partido es una historia diferente. Baskonia es muy buen equipo, muy atlético, y hemos tenido que estar muy concentrados para superarles» (rueda de prensa corta porque se tenían que ir al aeropuerto).

Sito Alonso: «Creo que hemos empezado bien el partido. Hemos planteado una estrategia de tener un quinteto alto y fuerte. Hemos tenido alguna laguna en situaciones de pick and roll, propiciando que tuvieran balones fáciles. Pero creo que la clave ha sido que hemos fallado en situaciones libradas. Nos ha hecho defender peor en situaciones importantes. En el segundo tiempo hemos empezado bien. Ili y Johannes han puesto muy buena intensidad en el partido. Pero ha habido un momento clave, en los últimos minutos, que hemos permitido canastas fáciles. Y quizás nos ha podido la precipitación, al pensar que, en casa, o por haberles ganado, lo íbamos a hacer bien. Hemos intentado remontar hasta el último momento, pero la oportunidad de Voigtmann no ha salido bien. Pero han vuelto a anotar. Hemos mostrado intensidad, pero sin éxito en el marcador».

«El cambio de Chase por Laprovittola se debe a que necesitábamos un base. Rafa no está pasando por un buen momento, ni deportivo, ni personal. Creíamos que Jaka nos podía dar un plus defensivo y de carácter. En el juego interior ni me lo planteaba con la baja de Toko. Y bueno, Tadas ha hecho buenos números: mejores que los de Chase los últimos meses. Estoy encantado con Tadas. Hay que tomar decisiones y que los jugadores, cuando estén preparados, jueguen minutos de verdad. En unos años Tadas jugará mejor. No me gusta poner a los jóvenes por ponerlos, sino para jugar en serio. Tenemos confianza en él y se lo ha estado ganando».

«Creo que planear para 5 partidos en poco tiempo es difícil. Quizás nuestra mentalidad de emergencia ha sido menor que el Barcelona y por eso hemos competido menos. Pero no debe ser así. Quizás el otro día gastamos mucha energía y hoy no podíamos. Pero creo que ha sido mental».