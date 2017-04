Hanga lidera la victoria baskonista contra un luchador Gran Canaria (95-90)

IGUALDAD… PERO ANODINA. Si bien la primera parte mostró un luminoso donde la máxima ventaja fue la que se llevó al descanso el Herbalife Gran Canaria (38-43), y ambos equipos tomaban el mando a cada momento; este ajustado partido iba acompañada por unas sensaciones malas en cuanto al juego desplegado (sobre todo, en el bando baskonista). Tras un primer cuarto donde ambos equipos cometieron un gran número de fallos (a destacar el 23% en tiros de campo de los amarillos, a pesar de los 7 puntos y gran actitud de Planinic), el cual llegó a su término con un 21-18 para Baskonia, las cosas se estrecharon más entre los contendientes. Y, con 10 puntos de Kuric y una leve mejora en los porcentajes de Gran Canaria, la iniciativa pasó a su bando. Aunque, como antes, los porcentajes no eran como para fardar de ellos, acabando con 45% y 40% en tiros de campo para locales y visitantes, respectivamente. Sumando entre las dos plantillas 12 pérdidas. Y aunque no fueran los peores números del mundo, el juego daba, a cada rato, una mala sensación. Sobre todo, en los últimos minutos, en el bando azulgrana, que no era capaz de defender correctamente, encajando 25 puntos en el segundo período.

Planinic grita mientras lucha por la bola (acb.com)