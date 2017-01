El acierto en el triple y los 21 de Beaubois ahogan las opciones coperas de Bilbao (84-63)

Carles Durán: «A parte de la inercia que tiene Baskonia, y la contraria nuestra, creo que ha habido algunas claves: el acierto exterior y algunas pérdidas nuestras, que Baskonia sabe aprovechar muy bien. Da pena porque da la sensación de que Baskonia ha pasado por encima de nosotros, y yo no creo que haya sido así en muchos momentos. Estoy cansado de perder; necesitamos ganar. Creo que hemos hecho muchas cosas buenas, pero si no sirve para ganar “no hay tu tía”. Creo que después de los 5 triples de Baskonia hemos reaccionado, pero el talento de Baskonia es importante. Hemos jugado el mejor baloncesto posible contra un equipo con inercia muy positiva. Nos hizo daño la derrota contra Sevilla, porque íbamos 7 arriba y se nos escapó, y no debe pasar eso. Es cierto que el equipo necesita empezar a ganar, como le está pasando a Baskonia, que por las victorias ha adquirido mucha confianza. Lo de Eric ha sido el tobillo, porque ha pisado a Beaubois».

Sito Alonso: «Buenas tardes. Creo que ha sido un partido intermitente, pero que nuestra salida ha sido buena, haciendo el trabajo defensivo como queríamos. Pero luego hemos pegado un bajón, permitiendo muchos tiros fáciles. Después ha llegado un buen momento ofensivo, donde hemos podido irnos en el marcador, y creo que la salida del tercer cuarto ha sido buena. Más tarde, en situaciones que Buva, nos han hecho daño, pero Blazic y Rafa han sido claves para poder irnos y finiquitar el encuentro. Veo que poco a poco vamos mejorando en ACB. En Copa, espero que los equipos que hay en el bombo de arriba nos respeten. Queremos estar lo más arriba posible en la liga y la adaptación de muchos jugadores nos ha costado cosas, pero en Copa podemos ganar a cualquiera de los equipos que la disputan. He aprovechado para saludar a todos los jugadores con los que estuve, para desearles después. Creo que entra dentro de la normalidad, pero al ser la primera vez se agradece encontrar a gente con la que has trabajado. Creo que en derbis pasan situaciones tensas de estas, y que no hay que darle mucha importancia. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Muchos equipos se quedan sin Copa, y nosotros queríamos estar por méritos propios y lo hemos conseguido. Hemos hablado Beaubois y yo del tema del basket-average, para aumentar la diferencia. Creo que ellos han jugado más o menos bien, igual que nosotros. Debemos ser menos intermitentes, que va a llegar una semana complicada. El balance es que tenemos que mejorar en todo, en Euroliga y en ACB. Creo que las valoraciones se deben hacer al final de la temporada. Hemos pasado momentos de todo tipo, pero eso no me importa. Quiero que estemos satisfechos al final de temporada de lo que hemos hecho como equipo».