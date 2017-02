Un mal Baskonia vence de manera agónica ante el «Obra» del mejor Whittington (87-86)

Moncho Fernández: «En la primera parte nuestro 1x1 no es bueno, y Baskonia toma diferencias de 8 puntos. Luego mejoramos nuestro trabajo ostensiblemente. Tengo que ver la capacidad de mi equipo de pelear y creer que podíamos hacerlo. Hemos llegado a un final igualado, y da la tentación de hacer valoraciones de cada jugada. Un resbalón final impide un buen tiro, pero creo que hemos sido igual de merecedores de la victoria».

«Hemos hecho muchas cosas bien. Quizás, ofensivamente, nos ha faltado algo de acierto en alguna situación. Hemos tenido triples, y no hemos podido acercarnos en algunos momentos. Y después hemos tenido buenos minutos en el segundo cuarto, que empezamos blandos y cambiamos de cara. Hemos jugado bien, y eso queda claro con el resultado. Tengo que felicitar a mis jugadores, que han peleado como campeones».

«Sí, tenemos un tiro cómodo y no lo tomamos. Baskonia defiende y nos lleva a un mal tiro. Pero podría haber habido otro final. Te vas a la última jugada porque es el final, pero hay muchas jugadas en los últimos minutos para mirar. No hago valoraciones de los árbitros nunca. Y aunque soy vehemente, que he protestado dos jugadas claras, creo que tengo una valoración muy correcta con ellos. Los beneficios de la derrota es ver las cosas buenas que hemos conseguido, como la lucha y el creer que podíamos. Ahora estoy fastidiado, pero hay que seguir trabajando hasta el final».

Sito Alonso: «Primero, hay que decir que por la victoria estamos contentos. Era nuestro objetivo, antes de la Copa, sacar una victoria. Ha habido dos partes en el partido. La primera, el equipo ha sabido moverse, buscar buenas situaciones ofensivas y ha defendido. Luego, el rival ha tenido mejores momentos. Tenemos que aprender que, cuando el rival se acerca, hay que saber llevar la presión para jugar mejor. Estamos preocupados por el jueves. El equipo tiene que descansar y buscar ambición».

«Creo que el equipo tiene que buscar motivación más allá de la Copa. No me sirve como excusa. Pero tenemos que aprender a finiquitar el partido antes. Hemos tenido malos momentos cuando se acercaban, y hay que mejorar eso. La Copa no me sirve como excusa»

«Baskonia no quiere jugar a 20 segundos. Es cierto que en diferentes situaciones jugamos algo más largo, pero no prohibimos atacar en los primeros segundos si es posible. Nosotros tenemos buenos tiradores, pero no especialistas. Y se nota que en el poste la cosa se ralentiza. No se generan las ventajas de la manera más adecuada. Nosotros buscamos jugar rápido. Cuando íbamos 10 arriba, hasta que dos jugadores me han pedido el cambio, no he querido cambiar ese quinteto»

«El quinteto final estaba formado por tres grandes jugadores. Tadas ha hecho muy buen trabajo. Rafa también. Cuando ha salido el equipo ha funcionado mejor en defensa. Teníamos a Bargnani, y él tiene que marcar una diferencia clara. Teníamos ese quinteto, con toques de Hanga o Luz atrás. Tadas no está, por su parte, para perder el tiempo. Creo que era buen quinteto. Seguro que Andrea está mejor en la Copa. A veces nos preocupamos solo por un jugador, y el resto tiene que hacer buen trabajo cuando él está entrando aún en nuestra dinámica. Hay que protegerlo en esas situaciones. No es un tema personal»

«Si miras solo por la tabla, te sorprende que un equipo que está abajo compita contigo en casa. Pero es un equipo que no se desengancha nunca en los partidos. Una teoría de Moncho es esta: que su equipo no se desenganche nunca. Y además tienen muchos tiradores. O estás fresco y activo en defensa, o sufres mucho. Ha habido un momento del partido donde este estaba como queríamos. No hemos machacado en ese momento, y eso es lo que tenemos que mejorar. Después de Tel Aviv, ganar es algo positivo. Era lo más importante. De Toko, por otro lado, no me han dicho nada los médicos».