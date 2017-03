Beaubois y la defensa hacen que Baskonia venza a Valencia y duerma segundo (71-63)

Declaraciones de los entrenadores:

Pedro Martínez: «Un partido en el que hemos tenido la lesión de Guillem, lo que ha condicionado las rotaciones. Hemos hecho buen trabajo teniendo en cuenta la problemática de las lesiones. Y orgullosos de haber salvado el average. De haberlo empatado».

«Al árbitro le he dicho que tiene animadversión hacia mí. Y me ha pitado la segunda técnica en el vestuario. Y tal y como ha pitado la segunda parte, está claro que tiene una animadversión hacia mí. Porque la ha pitado muy diferente. Guillem no jugará el próximo partido. Tiene una lesión de tobillo».

«Todo influye en una derrota; también el cansancio. Pero hemos tenido que rotar de otra manera, con jugadores jugando en una posición que no es suya. Eso ha podido influir más que el cansancio».

Jaume Ponsarnau: «No queríamos empatar el average, sino ganarlo. Hemos entrado en el último minuto 12 abajo, y teniendo en cuenta cómo estábamos, empatarlo no está bien. Queda mucha liga para ver el global, pero ambos equipos lo estaremos mirando».

Sito Alonso: «Primero, decir que estamos contentos por la victoria. Nos habría gustado conseguir el basket-average, y ha habido una jugada clave en la que nos hemos precipitado. Pero esto no es tan significativo. Yo me quedo con tiros que no hemos metido, pero que han sido reestablecidos por una buena defensa, de manera intensa. Valencia es un rival que se está jugando mucho, y que tiene un partido importante el miércoles. Pero no hemos sabido entrar hacia dentro y sacar faltas, para lanzar tiros libres. Debemos tener mayor habilidad y paciencia para ello. Y, cuando ganas de 12-14, forzar al rival a hacer faltas».

«Yo creo que llegar a la segunda plaza sí es bueno mentalmente. Aunque sea anecdótico. Nuestra ambición ha de ser seguir avanzando y no perder esta posición en la Liga Endesa. Y hay que seguir en esta línea de confianza, para jugar también en Euroliga».

«Sin la defensa no podemos competir. Habríamos perdido hoy. Ha habido un momento en el segundo cuarto, en el que fallábamos muchos tiros libres, y ha sido importante seguir defendiendo. Pase lo que pase, es clave. Solo ha habido dos fallos, que son importantes: no puedes dar una vía de anotación al rival por ser demasiado agresivo en la presión, ni tampoco dar tantos tiros libres. Y hablo de nosotros, no de una actuación arbitral. Debemos mejorar nosotros».

«Creo que hay que ser positivos con el tema de Nico. Ha jugado una primera parte buena. Debe encontrar su juego. No es fácil entrar, a mitad de temporada, en un equipo de Euroliga, y de base. Nico está mejorando, gracias a que Rafa es duro con él en los entrenamientos. Hanga no va a jugar. Y es buen jugador, pero no le hemos echado de menos».

«La técnica individual ha dado un giro en el baloncesto. A cámara lenta la captura del balón es imposible sin apoyo del pie. Si eres escrupuloso, seguramente sean pasos de Beaubois. Pero se hace difícil jugar con tanta captura de balón».