La Penya más ofensiva certifica la permanencia a costa de ICL Manresa (100-66)

Ibon Navarro:

Desde el comienzo de partido se ha visto una diferencia a nivel de intensidad, sobretodo desde el punto de vista defensivo. El 75% en tiros de dos de la Penya en la primera parte es un claro ejemplo de nuestra floja defensa. En la segunda parte, con la presencia de Jordan, hemos intentado competir con la energía de Sakho, pero tan solo lo hemos podido parar con faltas.

Nos queda pedir perdón a nuestra afición, no nos merecemos a nivel de ética de trabajo terminar como hemos terminado hoy. Nos quedan dos partidos, somos profesionales y tenemos que seguir hasta el final, siguiendo con los valores que hemos tenido hasta ahora.

En la primera parte, la doble falta de Trapani nos ha penalizado mucho, y en la segunda parte han anotado muy fácil en la pintura. Al final del partido, no hemos hecho un esfuerzo más, no hemos punteado tiros, ni hecho ayudas defensivas. Si alguien cree que porque queden dos partidos no vamos a intentar mejorar o competir, están equivocados.

Diego Ocampo:

Creo que ha sido un partido duro, sobretodo en la primera parte, donde hemos empezado con mucha tensión. En el segundo cuarto hemos cambiado el ritmo defensivo, hemos estado mejor en la defensa del bloqueo directo; en el tercer cuarto hemos atacado muy bien desde dentro, y ya cuando sale todo, todo sale bien. Nos ha costado, y Manresa ha luchado todo lo que ha podido, pero hemos sido trabajadores y hemos jugado sin ser egoístas. Creo que ha sido una dulce victoria.

Aunque no se haya terminado la temporada, quería dar las gracias a los jugadores, por dejarse enseñar; estoy contento por su perseverancia, sobretodo en los malos momentos, y por saber unirse (la unión del club).La mayoría de jugadores han mejorado individualmente, y la evolución ha sido positiva en todos los aspectos. Es verdad que hemos tenido algunos altibajos, y jugamos a no perder, pero fuimos capaces de reconocer eso, y fue un punto de inflexión muy importante para empezar a ganar.

Me siento tranquilo y orgulloso, pero ahora hay que seguir porque aún no ha terminado la temporada. Lo que he percibido en los momentos malos ha sido tranquilidad, y se ha hecho inconscientemente.

También quería dar una enhorabuena al equipo junior del club, y la enhorabuena a los entrenadores del equipo y a todos los entrenadores que los han entrenado. Los he visto entrenar, y todos han ido evolucionando, sobretodo personalmente; han hecho un gran trabajo. La cantera es una señal de identidad; yo siempre he entrenado chicos y me veo más fácilmente, pero es un proceso lento. Valorar los entrenadores que no se ven es difícil, pero en la Penya se cuida, para seguir con la formación del jugador.