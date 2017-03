Vidal capitanea la victoria de la Penya en el duelo de canteras (77-71)

Salva Maldonado:

“Felicitar al Joventut de Badalona que ha jugado con más deseo que nosotros, han hecho más méritos para ganar el partido. No hemos estado consistentes en los 30 primeros minutos, la Penya ha tenido mucho más deseo. Al final hemos tenido alguna opción de meternos, pero no hemos sido capaces. “

“El marcador no ha sido alto, no hemos sabido contrarrestar la defensa del Joventut, ellos han sabido parar muy bien nuestro contraataque. Hemos caído en sus trampas y no hemos jugado a lo que queríamos hasta el último cuarto.”

Diego Ocampo:

“Hemos sacado el partido gracias a los jugadores y al apoyo de la afición. Nuestra salida ha sido muy buena, con ritmo ofensivo, pero nos hemos parado, con la falta de dominio en el rebote defensivo y sus contraataques. En el tercer cuarto hemos cambiado el ritmo defensivo y hemos defendido “de equipo”; esto nos ha permitido correr y anotar. En el último cuarto no hemos podido cerrar el partido de forma fácil, pero a base de seguir trabajando hemos conseguido la victoria.”

“Cuando ganas, en casa, sufriendo, nos refuerza mucho para seguir. Y para mejorar, a parte del talento, se tiene que tener la humildad de querer aprender.”

“El trabajo del partido de hoy de Dimitrijevic tiene más mérito que en otras ocasiones porque ha jugado con dolor. Eso dice mucho del tipo de jugador que es.”