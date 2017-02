Sergi Vidal lidera y Bogdanovic sentencia sobre la bocina en la victoria ante UCAM Murcia

DE PARCIALES VA LA COSA, CON ABALDE Y CAMPAZZO COMO REFERENTES: Si en el primer periodo ha habido cierto desconcierto por no saber quién dominaba el partido, el segundo cuarto ha ido por rachas. Nos íbamos al segundo cuarto con 14-16 en el marcador, pero en poco tiempo Campazzo se ha vestido de líder para volocar un parcial de 2-10 favorable a los de Katsikaris (16-26, min. 24). Han sido momentos difíciles para los verdinegros, pero lejos de achantarse, los de Ocampo han tirado de oficio y de orgullo para volver al partido con otro parcial aún mejor (10-0) . Abalde ha sabido aprovechar la ventaja en ataque -le estaba defendiendo Benite- y ha atacado ese punto débil para igualar el partido en dos ocasiones (34-32 al descanso) . El alero gallego, además de anotar, ha sacado faltas -entre ellas un 2+1- y se ha sentido con confianza para seguir atacando a su defensor.

EL EXPERIMENTO DE DEJAR A CAMPAZZO FUERA DEL QUINTETO TITULAR NO HA SALIDO BIEN: Al principio del tercer periodo, a Llompart se le ha visto nervioso por la poca movilidad en ataque de sus compañeros. A su vez, Fotis Katsikaris se ha quejado de las malas decisiones del base mallorquín, que hoy ha salido de titular por primera vez. La estrategia del técnico heleno no le ha salido muy bien, y a los tres minutos ha tenido que sentarlo en el banquillo y sacar a Campazzo de nuevo. Ha habido otro parcial favorable a la Penya de 11-4, que le ha permitido logradar la máxima ventaja hasta el momento (45-36, min. 24). Jerome Jordan ha estado sensacional: muy activo en defensa y efectivo en ataque, el único "pero" han sido los tiros libres, que podrían haber hecho más daño a los murcianos. Cuando parecía que Divina Seguros Joventut despegaba, ahí han estado Vitor Benite y de nuevo Campazzo para apretar el marcador, pero no han podido hacer nada contra el niño maravilla: Dimitrijevic ha enchufado un triple sobre la bocina que ha colocado el 63-54 en el marcador.