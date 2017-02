UNA DICTADURA OFENSIVA PARA EMPEZAR: el partido enfrentaba a 2 equipos a años luz en términos de calidad, pero que compartían necesidades. A unos la victoria les serviría para apagar algún que otro incendio originado en el Palau tras las últimas derrotas del equipo de Georgios Bartzokas en el santuario blaugrana, mientras que otros la ansiaban para poder seguir vivos en la lucha abierta que hay al fondo de la clasificación. Rápidamente el Barcelona consiguió estrenar el marcador y poner las primeras diferencias con un parcial de 6 a 0 comandado, como no, por un hombre en estado de gracia, Aleksandar Vezenkov, pero el ICL tendría respuesta con otro parcial que igualaría el encuentro a 6 desde el perímetro. A partir de ahí, tira y afloja entre ambos equipos que llevaría el partido a un escenario de predominio ofensivo en el que rara vez vemos a los 2 equipos. Alta anotación, no tanto por las malas defensas, sino por un gran acierto en ambos conjuntos, anotando hasta más de un triple sobre la bocina como haría Ante Tomic a falta de 3 minutos para el término del periodo, dando una nueva ventaja de 6 puntos a su equipo y provocando la llegada del primer tiempo muerto del partido solicitado por Ibon Navarro, que no quería ver como los locales se escapaban aún más en el marcador (21 - 15). Tras un pequeño parcial que acercaría a los manresanos a tan solo 2 puntos, llegaría otra respuesta del Barcelona para poner la máxima del encuentro hasta el momento y obligando a Ibon a pedir un nuevo tiempo muerto. Finalmente, tras un final de cuarto caótico con técnicas y pérdidas de por medio, el electrónico reflejaba una ventaja de hasta 10 puntos para los locales al final de este primer periodo, 33 a 23, consiguiendo una anotación probablemente demasiado alta para los intereses de los manresanos.