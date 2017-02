Bilbao Basket entierra al FC Barcelona Lassa en el Palau (68-76)

En palabras de Bartzokas: “Ha sido un día malo y difícil para nosotros. El equipo ha jugado sin intensidad, sin confianza. Está siendo una temporada muy difícil para nosotros. Seguimos perdiendo jugadores y seguimos perdiendo la confianza. Claver ha jugado con dos inyecciones y Doellman ha estado de baja.”

Además, el entrenador griego también ha añadido que: “Cuando ganas, ganas confianza. Necesitamos competir cada partido hasta que vuelvan los lesionados. Es la primera vez en mi vida que veo una cosa así. Las bajas afectan a mis jugadores, pero es la realidad y hemos de competir.”

Finalmente, el técnico ha sentenciado que: “Hemos jugado muy mal. No quiero criticar a mis jugadores, pero todo el mundo sabe que no han jugado bien. Entiendo cómo se sienten todos. Tengo una responsabilidad, pero no me siento culpable. Estoy triste, pero son cosas que pasan. Estamos haciendo todo lo posible para revertir la situación.”

Por su parte, Carles Duran, entrenador del equipo vasco, ha destacado lo siguiente: “Es cierto que el Barça Lassa tiene lesionados, pero también una plantilla muy larga. Hemos sabido colapsar a sus jugadores clave, sobre todo en las situaciones de bloqueo directo.”