La defensa y el mejor McCalebb dan el triunfo a Herbalife Gran Canaria ante Baskonia (74-61)

Baskonia saca la cabeza: Los mejores momentos defensivos del Granca en toda la temporada coincidían con un mal día en el tiro y en el juego combinado del Baskonia, por lo que las distancias entre los contendientes no dejaba de crecer (31-10 a mitad del segundo cuarto). Sito Alonso buscaba con sus continuas rotaciones, cambiar la imagen que estaba dando su equipo, que no encontraba respuestas ante la asfixiante defensa amarilla. Los errores en los pases y en los tiros se acumulaban de forma inquietante en los jugadores vascos, que siempre encontraban varias manos con ganas de molestar, en sus espectros visuales. El único lastre con el que contaban los jugadores amarillos era el tiro exterior, en el que no estaban al nivel del resto de situaciones del juego. Tanto Kuric, como Salin fallaron sus tiros y sus compañeros no ayudaban a mejorar la aportación colectiva. Baskonia encontró en Budinger al único jugador con capacidad para desbordar y crear situaciones positivas para su equipo. Entre Budinger, los tiros libres y los fallos en el tiro exterior el marcador al descanso no fue tan exagerado como había mostrado el devenir del partido.