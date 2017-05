Baskonia gana dos veces a Iberostar Tenerife para casi asegurar la ventaja de campo en play off (72-76)

La resaca . Llegaba Iberostar Tenerife como flamante campeón de la Basketball Champions League y así lo respetaba Baskonia, haciendo el correspondiente pasillo a los jugadores aurinegros. Y en eso parecían todavía los canarios, en celebraciones y disfrutes, con una actitud demasiado contemplativa contra los aviones vitorianos. Emulando a Pablo Laso en su reciente enfrentamiento contra los de Sito Alonso , Vidorreta tenía que exhortar a base de arengas a sus jugadores espetándoles que caminando no se podía ganar a los Hanga y compañía. Se aprovechaba de ello el alero húngaro para irse a los 9 puntos en el primer cuarto y poner ventajas ya significativas. Al acierto del alero y las empanadas de su par en defensa, se sumaba el acierto exterior vasco, con hasta cinco triples en el primer cuarto para completar los dolores de resaca lagunera.

No se notan las ausencias: llegaba a la isla Baskonia con sólo diez jugadores ante las bajas de Larkin y Budinger, pero apenas se hacían recordar. Laprovittola dirigía y anotaba con comodidad ante las facilidades, por extraño que resulte leerlo y más escribirlo, de la defensa canarista. Un triple de Shengelia ponía una máxima de +16 (18-34) y Vidorreta optaba por lo criminal implicando a los árbitros en el partido con una falta técnica. Otro silbato de los colegiados marcando el mismo tipo de falta sobre Rodrigo San Miguel hacía estallar de rabia a la afición local, que hasta entonces no hacía sino contemplar el hermoso despliegue ofensivo visitante. Sacando la garra y la intensidad que le ha caracterizado durante todo el año, Iberostar Tenerife conseguía rebajar hasta los 8 puntos de desventaja, pero no se dejaba amedrentar el equipo que le jugó tres partidos de tú a tú a todo un CSKA, actuaciones arbitrales mediante, para irse al descanso +12 con un 28-40 favorable.