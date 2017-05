Iberostar Tenerife deja atrás las derrotas al vencer a Bilbao Basket por 80-76 en La Laguna

Otra vez 80 puntos. Hacía un mes que Iberostar Tenerife no llegaba, ni se acercaba a los 80 puntos en un partido de Liga Endesa. En la BCL, desde marzo. Hoy, cuatro partidos de ACB después conseguía nuevamente esa cifra el equipo aurinegro. Alegrías anotadoras otra vez en el Santiago Martín, después de partidos a 60 puntos y esfuerzos defensivos. Canastas como remedio a las tres derrotas consecutivas. Y lo hacía con el peso de su máximo anotador, Aaron Doornekamp, jugando muchos minutos al cuatro, pero también con la aportación de todos los jugadores disponibles para Vidorreta, no sólo en puntos, sino también en eso que se llaman intangibles, como los que sumó Will Hanley durante el primer cuarto, para alcanzar los 15 de valoración, tras anotar, rebotear o asistir por doquier.

Doornekamp, nuevamente decisivo para su equipo (ACB Photo/Á. Pérez)