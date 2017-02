Los triples de White, Abromaitis y Grigonis lideran la reacción ante Divina Seguros Joventut

SALIDA DUBITATIVA Y REACCIÓN DE IBEROSTAR TENERIFE: Que el cuarto peor equipo le meta 10 puntos en dos minutos y medio a la mejor defensa de la competición es complicado. Pero así han transcurrido los primeros compases del partido en el Santiago Martín. Divina Seguros Joventut, con un buen juego coral y la aportación en ataque de todos sus miembros del quinteto inicial, ha logrado una ventaja cómoda en este inicio de partido (5-10, min. 3). No obstante, los de Vidorreta han seguido remando con un gran Bogris y, con una falta de Abalde a Bassas al término del cuarto, han cortado la sangría anotadora visitante y se han puesto a 2 (18-20, min. 10).

LOS TRIPLES NO ENTRAN, PERO JEROME JORDAN HACE SOBREVIVIR A DIVINA SEGUROS DE JOVENTUT: El 2/8 en triples de los verdinegros -hoy de blanco- ha dado la oportunidad a Iberostar Tenerife de ponerse por delante en el marcador tras 16 minutos. No ha habido un gran parcial en este segundo periodo, pero la buena defensa de los tinerfeños ha seguido dando problemas a los de Ocampo. Aun así, Jordan se ha vuelto a hacer fuerte en la zona y ha aguantado las embestidas de los locales. 8 puntos al descanso y no perdiendo la cara al partido pese al errático porcentaje de su equipo.