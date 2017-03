Valencia Basket se lleva el duelo de las defensas ante Iberostar Tenerife (62-65)

Esto, más o menos, es lo que aconteció en la primera parte del partido que enfrentaba esta tarde a las dos mejores defensas del campeonato. En el primer cuarto, Valencia Basket sólo anotaría dos canastas de juego, para un total de 6 puntos, mientras que Iberostar Tenerife se ahogaba desde el exterior para no poder mantener la ventaja de ese primer tiempo excelso (14-6).

No hay mejor ataque que una buena defensa: contradiciendo el refrán, estos dos equipos se han empeñado en hacer de sus ejercicios defensivos obras de arte para ser expuestas en el museo del baloncesto. La exposición, permanente, por supuesto, se llamaría algo así como “el ahogo y la asfixia del ataque oponente”. A contemplarla vendrían entrenadores y aficionados de todo el mundo, admirados, como se admira un Dalí o un Picasso, por los flashes que cortan trayectorias. Estupefactos como quien admira la Capilla Sixtina, observarían hasta el detalle cómo estos equipos anticipan y presionan las líneas de pase, cómo pasan cada bloqueo sintiendo que les va la vida en ello o sacando una, dos o ene ayudas para colapsar los ataques de sus rivales.

Colapso ofensivo local desde el exterior: el 1/11 desde el triple con el que llegaba Iberostar Tenerife al descanso colapsaba hasta el agobio su ataque, dejando su marcador parcial en la pausa en sólo 20 puntos. Romain Sato desde el poste bajo y San Emeterio aprovechaban los pocos resquicios ofrecidos para el lucimiento ofensivo y le daban la vuelta al partido al descanso. El único triple del conjunto local lo había anotado hace ya muchos minutos Rodrigo San Miguel. El resto, errores y pérdidas forzadas por el gran trabajo detrás de los nueve hombres disponibles para Pedro Martínez en el partido de hoy. 29% y 26% de acierto en tiros de campo para locales y visitantes respectivamente eran los porcentajes al descanso. No, no era día para marcadores abultados. No para estos equipos dedicados al ejercicio de la defensa. El resultado al descanso parecía de otra categoría: 20-24 para los valencianos.