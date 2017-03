Manresa baila al ritmo de sus bases para neutralizar a un irreconocible Baskonia (87-82)

UN PARTIDO MUY ERRÁTICO: ambos equipos terminarían en un 44% de acierto en tiros de campo y el primer cuarto ya avisaba de ello. El marcador, pasados 5 minutos de juego, reflejaba un pobre 3 - 5, que pronto se convertiría en una ventaja de 5 puntos que, en aquel momento, se antojaba importante. No sin levantar sorpresa, el equipo manresano seguiría el guión previsto, sin preocuparse por qué ponía el marcador, y rápidamente contraatacaría con un mismo parcial de 5 - 0. Desde el inicio, el Manresa se mostró muy concentrado, demostrando que sabían qué debían hacer y cómo hacerlo, y esto pareció descolocar a un Baskonia que parecía esperar a un rival ya rendido antes del pitido inicial.

PASO ADELANTE INESPERADO: el Baskonia pareció no tener reacción ante un rival que empezaría a dominarle a partir del comienzo del segundo periodo. El equipo empezó a encontrarse cómodo en la cancha, viendo como el orden y el sacrificio defensivo daba resultados también en aro rival, y siendo testigos de como sus directores de juego recortaban todo un abismo que separaba el talento de unos y otros para erigirse como amos y señores del ritmo del partido. Y mientras Manresa se metía cada vez más en el encuentro, Baskonia se marchaba. Pasados poco más de 3 minutos del segundo cuarto Sito Alonso decidió realizar un cuádruple cambio que acabaría sirviendo de nada. Manresa se crecía a medida que le iban saliendo más y más cosas. Ya no tan solo era como defendía con agresividad los 1 vs 1, era como atacaban las líneas de pase con acierto, era como circulaba la pelota en ataque, y era el acierto que estaban teniendo también cuando los ataques se atrancaban, y todo empezaba con una defensa muy comprometida, llegando casi siempre a tiempo a sus solidarias ayudas. Y cuando no lo hacía Baskonia perdonaba. Ni el talento se presentaba hoy en el Nou Congost. Y a falta de ello, Sito Alonso pediría un tiempo muerto para ocuparse personalmente de meter a su equipo en partido, y lo haría a través de variantes defensivas. El equipo saldría realizando una agresiva presión a toda pista que, aunque más tarde le daría buenos resultados, en este momento era fácilmente sorteada por el conjunto local. Un par de faltas en la última posesión de Baskonia impedirían al conjunto local irse al descanso con un cojín más cómodo, aunque la diferencia, y la sorpresa, seguían brillando en el electrónico del Nou Congost.

APROVECHANDO EL EMPUJE: y tampoco quiso aparecer Baskonia en la reanudación del encuentro. O más bien, Manresa no quiso dejarle aparecer. Siguiendo con el patrón marcado durante los primeros 20 minutos, el equipo local salió dispuesto a no amedrentarse y a seguir sometiendo al Baskonia a ir a remolque, seguramente sabiendo que esa sería la única forma de tener alguna opción de poderse llevar el encuentro. Pese a un ostensible aumento del ritmo ofensivo que fácilmente podría deducirse favorable al talento visitante, Manresa seguía enchufadísimo en toda la pista y conseguiría llegar a una máxima de 19 puntos a su favor. De nuevo la presión con trampa de los hombres de Sito Alonso carecía del orden y intensidad necesarios para surgir efecto, y Manresa continuaría mostrándose muy fino de cara al aro, y no dejaría mayor prueba de ello el periodo que los 30 puntos anotados por el cuadro local al término de éste ( 70 - 53 ).

RECUERDOS NO MUY LEJANOS... : Ibon Navarro, al término del encuentro, recurría a la inexperiencia de sus hombres en esta liga y a la pesada carga que sus hombres llevan a la espalda por lo acontecido hasta el momento para explicar lo ocurrido en los instantes finales del encuentro, que no es una novedad. Seguramente en mente de todos estaba aún el último cuarto disputado la semana anterior en Andorra. Pronto llegaría la máxima del encuentro para Manresa de 19 puntos, y llegaría para empezar a deshincharse. Poco a poco las diferencias disminuirían y, para colmo, Manresa entraba en bonus a 7:30 del final. Se mezclaban ya algunos de los ingredientes para que la fiesta terminara en desgracia en Manresa. Pero, de nuevo sorprendentemente, el equipo de Ibon mostraba una entereza nunca vista hasta el momento para seguir manteniendo las distancias con Baskonia. Pero, de nuevo un tiempo muerto de Sito Alonso, revitalizaría a los suyos y empezaría a aparecer el miedo en el Nou Congost. En poco más de 2 minutos el conjunto vasco habría reducido la desventaja por debajo de los 10 puntos (80 - 71) a falta de otros 2 minutos para el pitido final. En ese momento, se desató la locura. Pérdidas en ambos lados y un triple de Pere Tomàs desde más de 8 metros para sentenciar. O eso parecía. Sito Alonso vuelve a para el partido. A partir de ahí todo fruto de la presión a la épica de Baskonia. Del 84 a 71 hasta el 87 - 82 final se decidiría todo desde la línea de personal donde, evidentemente por lo reflejado en el electrónico, el conjunto visitante se mostró mucho más acertado y, aunque finalmente para nada sirviera alargar tanto la agonía, el miedo ya se habría extendido por toda Manresa para suspirar de tranquilidad cuando el reloj llegó a cero.