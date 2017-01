HURGANDO EN LA HERIDA: y el segundo cuarto no fue menos. Aunque empezaría el ICL Manresa anotando para ponerse rápidamente en el partido, una respuesta en forma de parcial de 6 a 0 obligaba a Ibon a pedir tiempo muerto, ya que, tras esa primera canasta al inicio del cuarto, el equipo no había conseguido anotar en 3 minutos de juego. Pero no hubo respuesta por parte de los catalanes, mientras Fran Vázquez aprovechaba la ocasión para erigirse como dueño y señor de la pintura en ambos lados de la cancha. La diferencia siguió aumentando hasta los 17 de ventaja para los visitantes tras 3 tiros libres convertidos por Doornekamp que supondrían tambien la 3ª falta personal de Pere Tomàs. Pero un tiempo muerto de Ibon conseguiría materializarse en forma de parcial de 6 - 0 en un minuto al que, obviamente, tendría respuesta por parte tinerfeña. Y asi fue como se volvió a los 15 de diferencia, que Belemene podría haber reducido a 12 tras precipitarse en su lanzamiento desde el perímetro, pero el balón no tocó aro, y esa precipitación mencionada anteriormente permitiría un último lanzamiento a los visitantes y, estos, no perdonarían. Máxima de 18 puntos sobre la bozina 33 - 51. El Manresa volvía a los vestuarios tras verse ámpliamente superado por un rival que tenía absolutamente dominada la situación, que combinaba una gran fluidez ofensiva con mucha garra en su zona y, ya sea por consecuencia de su juego o por la dinámica que viene siguiendo desde el inicio de temporada, mostrando un gran acierto en su tiro, un acierto (sobretodo exterior) que volvía a contrastar con el de los locales. Para situarnos en escena, unos pocos, pero suficientes, números de una y otra actuación ofensiva: 1 de 7 triples para Manresa ; 8 de 15 T3 para Iberostar Tenerife , 1 asistencia Manresa; 12 Tenerife. Como diría un viejo conocido, no hace falta decir nada más.