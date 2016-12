El ICL Manresa recurre a la épica para estrenarse con Machado en el Nou Congost (77-75)

SE PRESENTÓ PUNTUAL: el equipo lo sabía, quizá era el último tren que pasaría por el Nou Congost con destino a la permanencia y, como no había ocurrido en partidos anteriores, lejos de verse al Manresa dubitativo, falto de química y confianza que se presentaba jornada tras jornada tanto en casa como fuera de la capital del Bages, hoy se presentó en Manresa un equipo decidido a llevarse la victoria, y lo consiguió. Des de el inicio, se pudo ver un Manresa mucho más concentrado en ambos lados de la cancha, más fluído en ataque, y mucho más solidario, tanto para defender, como para romper con la anarquía que gobernaba los ataques del equipo hasta el día de hoy. Sólo el acierto exterior de Movistar Estudiantes, y un mal relevo de la segunda unidad local evitaron que el Manresa se fuera al banquillo por delante en el electrónico tras el primer asalto.

Y NO QUISIERON MARCHAR: pese a un elevado número de pérdidas de balón, pese a un pésimo acierto desde más allá del arco ( 1 de 11 al descanso) que contrastaba con el buen acierto del rival ( 7 de 12 para los estudiantiles ) y pese a haberse visto 9 puntos por debajo en el marcador, esta vez el Manresa no se dejó sentenciar antes de tiempo, esta vez confió y remontó para no dejar que quedaran en vano las buenas sensaciones que dejó el primer periodo y hombres de peso como Pere Tomàs ( 8 puntos en este cuarto) no permitieron que el equipo madrileño se fuera de su alcance a base de triples. Al descanso, 1 abajo para los catalanes ( 36 - 37 ) y aún mucho por decir.

NO SIN SUFRIMIENTO: el Manresa salió del vestuario completamente renovado y motivado y eso no se escondió en su forma de jugar, de luchar cada balón, defender cada posesión... Aquel Manresa que en temporadas anteriores hacía sudar las victorias visitantes en el Nou Congost había vuelto para quedarse en este tercer cuarto, y lo hizo, no solo para obligar al rival a dar lo mejor de si, sino para permitirse darle la vuelta al marcador y irse al término del tercer periodo con una ventaja de 8 puntos que hacían soñar a todo el pavellón. Y el empuje continuó, el equipo continuó mostrándose sólido bajo la batuta de Michael Machado y Aleksandar Cvetkovic que compartían pista para el equipo local, y la jugada le salió bien al técnico manresano hasta los instantes finales. Llegábamos a los 3 últimos minutos del encuentro con un marcador de 74 a 61, 13 puntos de ventaja para los locales. Pero a partir de ahí todo cambió. Los fantasmas de los partidos anteriores visitaron el Nou Congost, y el equipo se vió atropellado por si mismo y por un creciente acierto del rival, hasta tal punto que a falta de 16 segundos para el término del encuentro Omar Cook ponía el empate en el marcador. Pero, en el momento en que todo quema, donde los elegidos deciden y marcan la diferencia, en ese momento en el que tienes a todo un pavellón en vilo... sí, en ese momento recibió Michael Machado, y en ese momento decidió que lo que más le convendría a su equipo sería un 2 + 1 que sentenciara definitivamente el encuentro y rebajara las pulsaciones de todo el Nou Congost. Así lo quiso, y así lo hizo, pentetrando hacia canasta y haciendo estéril cualquier intento de defensa de Jamar Wilson. Y el Nou Congost por fin celebró, no antes sin sufrirlo.

LA REAPARICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: dos de los grandes artífices de la victoria, quienes llevaron la batuta del partido para los locales y que compartieron cancha en los mejores momentos de los manresanos en el partido: Michael Machado y Aleksandar Cvetkovic. El primero, dejando huella en su segundo partido con los catalanes, el segundo, marcando territorio tras reaparecer de su lesión, y ambos, uniendo a un equipo que llevaba partidos falto de identidad. Ellos se la devolvieron. Machado terminó el encuentro con 7 puntos y habiendo repartido 7 asistencias, mientras que Aleksandar Cvetkovic terminó con 9 puntos tras pisar el parqué durante 16 minutos. Pero más que números, el Manresa encontró por fin a dos bases, dos hombres que jugaran y crearan para sus compañeros. Que unieran al equipo a través de su juego y organizaran tanto el ataque como la defensa. El Manresa por fin encontro el líder que buscaba y del que andaba falto, sobretodo tras la lesión de Cvetkovic. Veremos si será flor de un día, o el equipo puede mantener una cierta regularidad y fluidez a través de esos dos hombres.