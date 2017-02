AFERRÁNDOSE AL PARTIDO: y como hizo en el segundo periodo el ICL Manresa seguiría sacando petróleo de donde fuese para aferrarse con uñas y dientes a un partido que Bilbao no podría sentenciar hasta el final. Pese a salir de vestuarios dando muestras, nuevamente, de una clara superioridad en el juego, y haciendo un baloncesto muy serio tanto en facetas defensivas como ofensivas, tras conseguir una máxima de 17 puntos favorable a los intereses bilbaínos, el equipo vasco se vino abajo y poco a poco empezó Manresa a trabajarse la remontada. El primero en aparecer sería el más irregular de todos, desaparecido hasta entonces, Scott Suggs, quién anotaría 5 puntos de forma consecutiva a los que tendría respuesta Álex Mumbrú, que pasó a ser el timonel en tareas ofensivas de su equipo para intentar mantener el buen colchón conseguido. Pero no fue suficiente. Los hombres de Duran empezaron a reducir marchas y el ICL, tras anotar en un par de acciones seguidas tras rebote ofensivo, se vino arriba. Y con él todo el Nou Congost. Fruto de la sobreexcitación los de Ibon cometerían alguna que otra personal que permitirían a los visitantes mantener la diferencia por encima de los dobles dígitos, pero la semilla de la épica ya estaba sembrada en Manresa.

DESCONTENTOS CON EL CRITERIO ARBITRAL: no es novedad en Manresa contemplar como el Nou Congost muestra su enfado y disconformidad con la actuación arbitral. No es novedad en Manresa contemplar como, jornada tras jornada, el técnico Ibon Navarro es preguntado por su opinión con respecto al criterio arbitral. Y la presión cada vez es mayor. Es por eso que, desmarcando a Ibon y al resto del cuerpo técnico y jugadores del tema, el Director Técnico de Manresa, Pere Romero, acudió ayer en sala de prensa para hacer pública la disconformidad del club con el criterio arbitral seguido en los partidos de Manresa. Además, ha explicado brevemente cuál es su función dentro del club y cómo trabaja él y el club para que el mundo del baloncesto y el arbitraje en nuestra liga sea lo más justo posible. Haciendo especial hincapié en que no se busca ninguna excusa para justificar sus derrotas, Pere Romero ha comentado que su misión no es la de analizar jugadas donde puedan existir errores arbitrales, sino que se trata de entender y reajustar el criterio a la hora de arbitrar al conjunto manresano, ya que no se considera el adecuado. En ningún momento se ha puesto en duda la honestidad de los árbitros. Romero añadió que el Comité Arbitral siempre ha tenido respuesta a sus mensajes y que su comportamiento siempre ha sido muy respetuoso y formal.