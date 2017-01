Smits, Wear y O'Leary tumban la correosa fe de Divina Seguros Joventut (94-88)

Fuenlabrada redobla en esfuerzos para romper la barrera. Con un final del tercer cuarto que invitaba poco al optimismo a la afición local se llegaba a un último período en el que Fuenlabrada no podía entrar con peor pie tras perder la posesión en el mismo saque inicial. Una acción puntual que parecía retratar de manera muy significativa ya no la diferencia de deseo de uno y otro tanto como la constancia y el convencimiento de Joventut en sus opciones de salir hoy del Fernando Martín con victoria. Es por ello que hoy a Fuenlabrada y a su grada le tocó remar el doble para terminar el último cuarto con empate en el marcador. Puede que todo el partido pasara hoy por una acción: Bogdanovic anotaba un triple alejado, con Diagné encima, que dejaba su renta a favor en 9 (60-69) segundos después de que a Smits se le saliera el enésimo gancho en la pintura. Fuenlabrada no levantaba malos tiros, pero la pelota simplemente no entraba. Tras aquello, Paunic levantaba un triple que no entró, pero O'Leary apareció en un rebote ofensivo imposible para anota una canasta con tiro adicional que encendió los ánimos locales. De repente, Fuenlabrada reapareció con puede que su mejor nivel defensivo hoy en un par de posesiones que dejaron en blanco a Joventut y que sí tuvieron respuesta en el lado contrario de la cancha hasta que Fuenlabrada levantó un parcial de 11-0. Era la primera vez que los locales se situaban por encima en el marcador en más de 20 minutos. Joventut todavía pudo mantener esa fe de los anteriores 30 minutos para anotar acciones individuales muy complicadas en las que volvió a brillar Jerome Jordan en unos minutos delicados para Fuenlabrada, con Diagné y Paunic expulsados y apenas un minuto para levantar un 75-80 en contra. O'Leary volvió a aparecer con un triple y a Smits no le tembló la mano en el tiro libre, y esto es importante dados los precedentes (Fuenalbrada andaba en un 67% desde la línea de personal durante el curso). Smith tuvo posesión para ganar, pero el convencimiento parecía haber cambiado de bando. El norteamericano marró la última posesión y en la reanudación Fuenlabrada mantuvo los nervios más controlados que un Joventut que falló todo lo que no había fallado durante los 40 minutos anteriores, aún capturando hasta 6 rebotes ofensivos en esos últimos 5 minutos de prórroga.