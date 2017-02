Fuenlabrada no puede ni con White, ni con Abromaitis, ni consigo mismo (61-85)

Tenerife entra en ritmo de partido con White; Fuenlabrada, no. En el primer período, una acción individual de White hizo que los visitantes se marcharan por encima del marcador (13-15) en una acción que tuvo más de símbolo que de peso deportivo. El norteamericano fue el que más activo entró al segundo período y prácticamente por sus manos pasaron todas las acciones que llevaron a Tenerife a marcar su primera gran renta, pro encima de los 10 tantos. Fuenlabrada mantenía la tensión competitiva, aún conseguía defender con cierta intensidad y sus ataques obedecían a cierto sentido, con circulaciones rápidas y lanzamientos no del todo forzados. Era la cara amable que conseguirían presentar los de Cuspinera durante más o menos la primera mitad del segundo período, cuando su moral aún resistía las embestidas visitantes. A pesar de tan sólo encontrar un punto, en un tiro libre de Smits tras 4 minutos y medio en blanco.

Histórico segundo cuarto, pero no por las mejores razones para Fuenlabrada. La racha no iría si no a peor a partir del ecuador de ese maldito segundo cuarto para los locales. Tenerife ya había entrado en su ritmo natural de anotación, minimizando los errores, que ahora se multiplicaban en la defensa local, que no alcanzó ni para achicar agua. Y se convirtió en norma la dinámica acierto visitante-error local en ataques de los de Cuspinera que rara vez llegaban a consumir más de la mitad del reloj de posesión. Así, a la fiesta de White, Tenerife fue sumando anotadores hasta el punto de que, al descanso, todos los que habían pisado el parqué con la elástica amarilla, habían anotado al menos una canasta, dato que contrastaba enormemente con el del cuarto anterior (cuando solo White y Grigonis habían encestado más de una canasta en juego). La grada despediría a los suyos con una sonora pitada en un momento anímico complicado para Fuenlabrada, que anotó su primera canasta en juego en todo el segundo período cuando quedaba poco más de un minuto y que acumuló, en total, un marcador parcial de 3-29, el cuarto más abultado en ACB y el más importante obtenido por un equipo como visitantes.