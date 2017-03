Lockett y Nachbar desequilibran un duelo de muñecas encogidas entre Fuenla y Betis (67-72)

Tabak hace los deberes en su regreso. Aunque firmó un paso más fugaz de lo esperado hace ya más de año y medio, hoy Zan Tabak, el que puso las primeras piedras del nuevo proyecto de Fuenlabrada junto a Jota Cuspinera, volvía a pisar por primera vez el parqué del que fue su pabellón durante algo más de un trimestre. Y el croata aterrizaba en el Fernando Martín con un estudio concienzudo del conjunto fuenlabreño, al que preparó un sistema defensivo que no dejó atacar con comodidad prácticamente en ningún momento del partido a los locales. Los de Tabak hicieron de la su pintura una zona de difícil circulación, intentando crear en todo momento superioridades númericas y nubes de brazos en las penetraciones de los Popovic, Cruz o Paunic que desembocaron en un ritmo muy alto de pérdidas durante todo el encuentro que fue especialmente acentuado durante los primeros 10 minutos (Fuenlabrada acumuló entonces 6 de sus 14 pérdidas, Betis, 5 de sus 15). Ambos conjuntos consumían gran parte de los 24 segundos en sus casi todas sus posesiones, aunque fue en el conjunto local, acostumbrado a un buen volumen de lanzamiento y a marcadores más amplios, donde el ritmo de partido pareció hacer más mella, algo que ya desembocó en acciones precipitadas y en una diferencia de acierto (64% en el tiro de los visitantes por 44% de los locales) que se haría norma durante el partido (Betis rondaría el 50% y Fuenlabrada el 40). Tabak celebra en el banquillo visitante del Fernando Martín. (ACB Photo/E. Cobos)

Fuenlabrada recuerda otra vez su peor versión en la primera mitad. Aunque contra Zaragoza los madrileños consiguieron dar la vuelta a las malas sensaciones que planearon en torno al segundo cuarto, ese mismo segmento de tiempo que quedó grabado en la retina de la grada ante Tenerife, ya son tres partidos consecutivos como locales en los que el conjunto de Cuspinera, que durante las últimas semanas ha advertido en varias ocasiones del mal momento de los suyos, ha entrado con un ritmo bajo y un acierto aún menor a los partidos. En los primeros 10 minutos, erráticos en ambos lados de la cancha, los locales eran los que mostraban peor muñeca, con un 44% en tiros de campo que no haría si no disminuir durante el segundo período, en el que lanzaron con un 29% que ya dejó al conjunto fuenlabreño por debajo del 40% hasta prácticamente el desenlace del encuentro. A ese mal momento en el tiro, con ataques que se resolvían en acciones individuales o catch & shoot desde las esquinas (algo efectivo durante unos minutos en las manos de Wear), Fuenlabrada siguió sumando pérdidas al mismo ritmo que su rival y un inevitable bajón en el nivel defensivo que, aunque no se reflejó en el acierto visitante (de un 64 a menos de un 50% durante el resto de partido), sí que permitió a los de Tabak atacar con más ritmo y confianza, algo que les llevó a alejarse a rentas que llegaron hasta los 9 puntos (28-35 al descanso).

Respiro para los locales en el descanso. El paso por el túnel de vestuarios no trajo consigo ninguna transformación en la dinámica, en el juego o en el sistema de ninguno de los conjuntos, pero sí que favoreció a un Fuenlabrada que acabó la primera mitad en su peor momento y que en la reanudación, al menos pudo permitirse sobrevivir en ese intercambio de aciertos y, sobre todo, errores, en el que el partido transcurrió durante los 40 minutos, esperando hasta el momento en el que algo pasara y actuara como desencadenante.

La emoción no fue suficiente para los locales en el desenlace. Este algo volvió a llegar desde la emoción. Aunque los primeros 25 minutos de partido transcurrieron en un ambiente algo frío en ocasiones incluso bastante cercano al silencia, la grada volvió a reunirse en torno a los suyos cuando estos mostraron algo de carácter, mediante un par de tapones de Smits y Wear y cuando el trío arbitral tomó un par de decisiones con las que no terminaron de comulgar. A partir de ese momento, en torno el ecuador del tercer cuarto, Fuenlabrada volvió a mostrar algo de carácter y de deseo e incluso volvió algo del acierto en el triple. De esa manera, los de Cuspinera despedían el tercer cuarto con una desventaja que ya se había quedado en un solo punto (51-52) y que, a la llegada del último período, consiguieron dar la vuelta con un par de aciertos consecutivos de Hakanson y Hettshemeir que les condujeron a un parcial de 8-0 en el que era el mejor momento de los locales de largo. En esos momentos surgieron las figuras de Lockett, el más constante hoy o Nachbar, decisivo en el desenlace, que permitieron poner el nivel de intensidad del Betis a la altura del local. Los fuegos artificiales les duraron a los locales desde el ecuador del tercer cuarto hasta el ecuador del último, al que llegaron con 62-62 y del que salieron con un parcial de 5-10 que dio la victoria a los visitantes, más sólidos en los momentos decisivos tanto en el rebote (5 de sus 11 rebotes ofensivos hoy llegan en ese período) como en el tiro, de la mano de Nachbar (10 de sus 16 puntos, también en esos minutos), frente a unos jugadores, los locales, que no consiguieron prolongar sus aciertos en más de dos ataques.