Bendzius y Whittington le pueden al agotamiento y a la falta de tensión en el Fernando Martín (63-75)

Trayectorias opuestas en el arranque. Aunque no tardaría en hacer mella la falta de ambiente hoy en el Fernando Martín en un horario complciado, a Obradoiro el arranque le vino con el viento a favor. A pesar de que era Fuenlabrada el que abría el marcador, los gallegos consiguieron enlazar un parcial de 0-9 en los primeros 3 minutos que ya dejó su máxima en 7 puntos. Tal como vino esa buena racha, se marchó, y Fuenlabrada se hizo con la batuta de un partido que se desarrolló a un ritmo lento, con posesiones que se alargaron, confusas, y con decisiones erráticas que se sucedieron. Y conforme a esa naturaleza llegó la reacción local, que consiguió remontar la desventaja de los primeros 3 minutos literalmente sobre el final del primer cuarto, cuando Rafa Hettsheimeir anotaba su primer triple para dejar el marcador e un 16-15 ya bastante representativo de los términos en los que se desarrollaría el encuentro.

La falta de tensión hizo mella. Después de unos primeros diez minutos en los que ambos conjuntos ya mostraron cierta falta tanto ce acierto como de intensidad, la vuelta al parqué para la disputa del segundo período no haría sino confirmar la dinámica, esta vez con una igualdad competitiva que se acentuaría hasta el punto de que ambas escuadras parecieron sincronizarse tanto para los errores como para los escasos aciertos. El peor momento llegaría cuando, tras algo mas de 5 minutos del cuarto disputados, y con un pobre parcial de 10-13, se enlazarían (por segunda vez, ya pasó en el primer cuarto) alrededor de 2 minutos sin acierto por ninguno de los dos lados, con constantes errores en el tiro (al descanso, ambos conjuntos andaban sobre el 40% de acierto) y en la construcción misma del juego (10-9 en pérdidas en los primeros 20 minutos).

Obradoiro pone suficiente tierra de por medio tras el descanso. La salida de vestuarios, sin embargo, no hizo más que ratificar que los últimos minutos del segundo período se acercaban más a la realidad física y mental de ambos conjuntos en este desenlace de la temporada. Así, a los ya acertados Bendzius o Whittington se sumaron en el tercer período Urtasun o un Llovet que, ya con un Fuenlabrada con demasiados espacios en la defensa, personificó de manera perfecta el do de pecho que sí pudo dar Obradoiro. De esa manera, los visitantes comenzaron a enlazar puntos con más facilidad que los de Cuspinera, lo que les llevó a alejarse en las que ya serían sus rentas máximas definitivas, hasta los 12 puntos. Fuenlabrada intentó con éxito rebajar esa renta por debajo de la barrera de los dos dígitos para forzar una última intentona en los últimos diez minutos. Y sí, los locales arrancaron el cuarto final más enchufados que Obradoiro, pero su intensidad inicial de nuevo no se vio reflejada en el acierto y, tras 2 primeros minutos sin puntos para ambos equipos, Obradoiro volvió a anotar, dejando a Fuenlabrada ya demasiado lejos de las opciones, más aún considerando el acierto en el que se había desarrollado todo el partido.