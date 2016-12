Fuenlabrada se reencuentra con Popovic y con la emoción ante UCAM Murcia (86-83)

Un polarizado primer cuarto. El primer duelo de los cuatro que disputarán Murcia y Fuenlabrada este cuarto no pudo andar más lejos del tanteo en su arranque. Ambos conjuntos salieron a tumba abierta al parqué y firmaron 10 de los minutos más intensos de baloncesto que se han podido ver en el Fernando Martín en lo que va de curso. Primero fue Fuenlabrada el que tomaría la delantera con 5 puntos consecutivos sin respuesta en algo menos de un minuto. Después, Murcia empezó a hacer daño en el rebote ofensivo. Sucedía que cada vez que Murcia reboteaba en aro ajeno, los de Quintana tomaban las riendas del encuentro. Y en esas Murcia sumaba otros 5 puntos consecutivos, esta vez en el otro aro, que no tardarían en ser respondidos con un parcial para los locales de 8-0, con Paunic y Hakanson estelares desde el triple, que dejaría en esa renta, 8 puntos, la máxima de los locales antes del descanso. Quintana solicitaba entonces un tiempo muerto que giraría del todo la dinámica del partido. A los dos hombres más influyentes entre los visitantes de lo que iba de partido, Rojas (mucho daño de su capacidad atlética en el rebote) y Campazzo, comenzaron a sumarse otros como Antelo o Delía, que ya había complicado bastante la tarea del rebote en Fuenlabrada y que no haría si no ponérselo más difícil a Sekulic (con Diagné en el banquillo después de sumar 2 faltas en 3 minutos) en lo que quedaba de primer cuarto. Hasta 5 capturas en aro ajeno llegó a sumar Murcia en los primeros 10 minutos. A ello empezó a sumar ahora acierto desde el exterior y una mayor clarividencia en los ataques. Murcia levantaba buenos tiros a los pocos segundos de posesión y a Fuenlabrada le costaba llegar al aro y esa diferencia se terminó traduciendo en un parcial de 0-12 que colocó a los visitantes por primera vez con rentas a su favor. Ni los puntos de Sekulic (8 en el primer cuarto), sostén del equipo durante varios minutos, ni la entrada de Popovic a cancha, que reaparecía tras lesión, consiguieron frenar a un Murcia que se fue hasta los 29 puntos en el primer cuarto y que dejó, con 21-29, su máxima renta hasta el descanso, también de 8 puntos.