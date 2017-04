MoraBanc Andorra se afianza en los Playoff a costa de Montakit Fuenlabrada (96-78)

J. Cuspinera: “Enhorabuena al MoraBanc Andorra por la victoria y el partido que ha hecho. Estamos en ese punto en el que nos afecta cualquier cosa, hemos llegado nerviosos al partido. Se han puesto 8 arriba con Shermadini primero y con Stevic después. En el segundo cuarto ha sido un despropósito, nos hemos vuelto un poco locos. Tras el descanso hemos intentado meternos en el partido con un quinteto más ofensivo pero menos defensivo. A veces nos entra ansiedad cuando el partido se abre un poco y si no recuperamos pronto no logramos volver a entrar al partido.



Joan Peñarroya: “Muy contentos porque la semana ha sido complicada, hemos llegado muy justos al partido en cuanto a efectivos. No sabíamos si Beqa jugaría hasta 15 minutos antes. Hemos entrado muy bien en el partido, muy intensos y muy sólidos en la parcela defensiva. Seguramente sólo nos hemos equivocado al principio del tercer cuarto. Lo que a veces pierdes no jugando con pívots lo ganas jugando con Chris o Walker de 4.”